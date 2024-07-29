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日本知名鰻魚飯老店「日本橋伊勢定」爆147人食物中毒 已知1死

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
日本知名鰻魚老店「日本橋伊勢定」爆出大規模食物中毒，約147人反映身體不適，其中一名90多歲的女性死亡。圖為鰻魚飯示意圖。美聯社
日本知名鰻魚老店「日本橋伊勢定」爆出大規模食物中毒，約147人反映身體不適，其中一名90多歲的女性死亡。圖為鰻魚飯示意圖。美聯社

日本電視台報導，1946年開始營業的日本知名鰻魚飯老店「日本橋伊勢定」爆出大規模食物中毒。約147人反映，在橫濱市京急百貨地下一樓該店門市吃了24、25日販售的蒲燒鰻魚和鰻魚便當兩個品項後，感到身體不適，症狀包括嘔吐和腹瀉，其中一名90多歲的女性死亡。

橫濱市港南福利保健中心25日在門市現場進行調查，並指導門市進行清消。「日本橋伊勢定」位於京急百貨地下一樓和10樓的門市目前皆暫停營業。

橫濱市政府29日研判，金黃葡萄球菌是造成這起大規模食物中毒事件的禍首。京急百貨和日本橋伊勢定在當天傍晚6時針對此事召開記者會。

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