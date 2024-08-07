《2024日本最佳賞楓景點攻略｜時間預測●最佳景點推薦●地圖懶人包》

日本賞楓絕美風景：發覺紅葉的獨特魅力

日本的賞楓季，不同於其他國家單一色調的秋葉，這裡擁有多樣的樹木種類，楓葉品種應有盡有，展現出繽紛多彩的秋葉景觀。橘子貓小編幫大家統整了日本賞楓時間預測2024、日本賞楓景點分布地圖、日本最佳賞楓推薦景點和橘子貓小編的總結，希望此文章可以幫助到即將要去賞楓的大家。

日本賞楓景點分布地圖

橘子貓小編精心整理了札幌、青森、京都、福岡、仙台、東京、名古屋和大阪的最佳賞楓景點。本篇文章為你提供每個地區兩個必去的景點，讓你在閱讀後能快速掌握賞楓行程的方向。

熱門日本賞楓景點16選

1.札幌｜大雪山國立公園

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日本最大的國家公園，也是該國最早能欣賞楓紅的地方。從九月上旬開始，如旭岳和黑岳等高峰的山林就開始變色，形成了新雪與紅葉的絕美對比景觀。這個公園包括濕原、湖泊和壯麗的大雪山山脈，其濕原和湖泊群組成了變化豐富的自然景觀，而楓紅後的景色更是日本獨一無二的美景，可以搭配包車服務，減少交通時間且大幅增加出遊的舒適度。

2.札幌｜知床國家公園

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知床半島以其豐富多彩的紅葉景觀聞名。這裡的楓樹和花楸樹呈現鮮豔的紅色，而白樺樹和嶽樺樹則展現金黃色調，針葉樹則保持深綠，偃松的白色樹幹在藍天和陽光的映襯下格外顯眼，共同描繪出一幅色彩繽紛、樹影婆娑的美麗畫卷。

3.青森｜蔦沼

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「蔦沼」位於日本秋田縣十和田市的奧入瀨地區，是著名的「蔦七沼」之一。周圍是茂密的原始日本山毛櫸森林，每到秋天，這些樹木如同被熊熊烈火吞噬般燃燒，整片森林被染成一片通紅。因此，許多遊客慕名而來，專程捕捉這如詩如畫的美麗景色。

4.青森｜奧入瀨溪流

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奧入瀨溪流位於十和田市，被茂密的自然森林所環繞。這裡有長達14公里的散步步道，種植著日本山毛櫸、杜鵑花和槭樹等多種植物。每年10月下旬到11月上旬，是賞楓的最佳時期。秋天染上色彩的森林、流淌的溪流和壯麗的瀑布組成了令人驚嘆的景觀。

5.京都｜京都御苑

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京都御苑曾是日本天皇的御花園，現在是人們在京都賞櫻和楓的免費公園。園內植有許多楓樹和銀杏，楓葉季節時，整個園區都充滿了美麗的紅葉景觀和濃郁的日式風情。

6.京都｜東福寺

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東福寺是日本歷史最悠久的禪寺，特別推薦從通天橋上觀賞楓葉景色。這裡的紅、黃、綠色樹葉交織在一起，非常美麗，讓人驚艷。不過請注意，通天橋只能單向通行，建議您慢慢散步，細心欣賞這美妙的景色。

7.福岡｜雷山千如寺大悲王院

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雷山千如寺大悲王院以其樹齡400年的大楓樹和超過200株的槭樹而著名，是賞紅葉的絕佳地點。後院的「心字庭園」內，還有天然紀念物香木白檀樹，與紅葉相映成趣，非常值得一遊。

8.福岡｜寶滿宮竈門神社

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位於寶滿山山上的神社，歷史超過1350年，以求良緣著稱，也是福岡重要的賞紅葉景點之一。境內有約三百棵楓樹和銀杏，從鳥居到御本殿都可以欣賞到迷人的紅葉景色，夜晚點燈更添浪漫氛圍。此外，神社因與「鬼滅之刃」主角同姓，成為許多粉絲的朝聖地之一。

9.仙台｜定義如來西方寺

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位於宮城縣仙台市青葉區的定義如來西方寺，是一座以保佑結緣聞名的寺院。這裡的楓葉在秋季染上紅色和橙色，與高聳的五重塔形成強烈的對比，創造出夢幻般的美景，令人目不轉睛，彷彿時間也被忘卻在這絕美的風景中。

10.仙台｜瑞鳳殿

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瑞鳳殿位於仙台市，周圍有伊達家族的靈屋如感仙殿和善應殿，以及相關的資料館。作為經峰伊達家的墓所，整個境內被仙台市指定為歷史遺蹟。最吸引人的地方是多彩的本殿和搭配秋葉的和諧景觀，展現出迷人的色彩對比。

11.東京｜國營昭和紀念公園

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東京的國營昭和紀念公園位於寬廣的土地上，從新宿站步行約30分鐘即可抵達。這裡每年吸引眾多遊客，尤其是在櫻花、銀杏和楓葉盛開時期，以及聖誕節點燈時節。公園適合家庭遊玩、喜愛清幽環境的遊客，以及來過東京多次的旅者。遊客可以在這裡享受銀杏和楓葉的美景，了解門票資訊、交通路線以及期間限定的點燈活動。

12.東京｜明治神宮外苑

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明治神宮外苑經常成為電視劇取景地，尤其是青山街至神宮外苑約300公尺的路段。這裡的主要賞紅葉景點是兩側種滿銀杏樹的木道。每年11月下旬到12月上旬是觀賞銀杏最美的時節，金黃色的銀杏樹在陽光下燦爛耀眼，彷彿走在一條金色隧道中。

13.名古屋｜東山動物園

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名古屋市東山動植物園內有一條楓葉隧道，約有500棵闊葉樹，在秋天變成一個名古屋首屈一指的賞楓景點，吸引許多遊客。最佳觀賞時期可以穿過染紅的楓葉隧道，相當迷人。每年11月中旬到下旬，園內還會點燈，讓楓葉在夜晚如詩如畫，其中奧池的「逆紅葉」也是拍照的熱門景點之一。

14.名古屋｜德川園

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德川園是尾張德川家的舊宅邸，位於名古屋市中心交通便利。這裡以紅葉和日式庭園聞名，庭園採用巨石、植栽、小橋和泉池構築而成的回遊式大名庭園，既氣派又典雅。每年11月中旬後，園內約300株紅楓樹綻放豔紅，地形高低起伏，夜間點燈後更添不同的景致變化。

15.大阪｜大威德寺

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大威德寺以其悠久的歷史和重要文化財寶塔聞名。每年11月的賞楓季節，寶塔被紅葉環繞，呈現出古色古香的美麗景象，彷彿讓人穿越時空。此時，寺廟還會舉辦楓葉祭活動，提供當地特色美食和有趣的活動，是一個值得安排前往體驗的地方。

16.大阪｜大阪城公園

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大阪城公園是市民休憩的理想場所，植被豐富。每年11月上旬起，整個公園的樹葉開始變色，一直到12月上旬都能欣賞到紅葉美景。尤其吸引眼球的是天守閣前的大銀杏樹，其金黃色的葉子與紅葉形成截然不同的美麗景觀。

總結

看完這篇2024日本賞楓精選文章，是不是也讓你迫不及待想來一場說走就走的賞楓之旅呢？然而，交通方面往往是許多人覺得困擾的地方。不想要人擠人，但出國又不敢自駕，該怎麼辦呢？這時，包車服務可以幫你輕鬆解決這些問題。橘子貓包車提供專業的客製化包車服務，不僅幫你輕鬆規劃旅遊行程，還能提供舒適的旅行體驗，讓你在每個旅程中都能好好享受當下，不再為交通煩惱。

延伸閱讀:《2024日本最佳賞楓景點攻略｜時間預測●最佳景點推薦●地圖懶人包》

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