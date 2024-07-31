2024澀谷站新焦點！從JR新南口連接新世界・Shibuya Sakura Stage開幕搶先看

澀谷車站注入新活力

東京澀谷車站，一直以來都是東京的重要交通樞紐，歷史悠久且人流量高，是東京非常重要的蛋黃精華區。2024年夏季，這座車站迎來新的變革，在7月21日這天，JR線的新南出口正式啟用了；緊隨其後的是7月25日開幕的Shibuya Sakura Stage（渋谷サクラステージ），這個一個全新的複合型設施，位於JR澀谷站旁，匯集了購物、餐飲、娛樂、辦公、住宿等多種功能，為旅客和當地居民提供了一個全新的城市地標，展示了澀谷的最新潮流和文化魅力。

澀谷車站JR線 新南出口全新開幕

其實早在2008年，澀谷新南出口的臨時站就開始營運。這個臨時站是為了應對當時澀谷站的大規模改建和周邊地區的開發需求而設立的，旨在減少乘客在建設期間的影響。臨時站的設立為乘客提供了便捷的交通選擇，在正式新南出口開啟前，起到了重要的過渡作用。

而正式的新南出口已於2024年7月21日正式啟用，位於南口約250米處的新站舍3樓，通過連接SHIBUYA STREAM和Shibuya Sakura Stage的北側自由通道，大大提升了站內的流動性，不僅方便了山手線、埼京線和湘南新宿線的直接接駁，還解決了國道246號線分隔了櫻丘町的問題。這一重新設計旨在增強區域的活力和便利性，為遊客和通勤者提供更加順暢的出行體驗。

照片來源：Candice Lee拍攝

需要注意的是，之前的新南出口臨時站是可以直接連結到JR東日本旗下的METS飯店的，但隨著正式新南出口啟用，舊的新南出口臨時站就會關閉，之後從新南出口出來以後，需要再走一小段路才能到飯店了。

新地標：Shibuya Sakura Stage（渋谷サクラステージ）

照片來源：Candice Lee拍攝

走出新南出口，通道可以直接連結的Shibuya Sakura Stage，在7月25日這天正式開幕。

圖片來源：東急不動產

這棟建築物結合了商業、住宅、休閒三大核心機能，不只是購物商場、美食據地，高樓層更是結合了最新技術的商業辦公室、住宅和臨時住宿空間，同時還引進了醫療健檢設施和孩童教育組織，旨在打造一個與都市環境共生、共創的複合式基地。

基本上，建築物的B2～3樓就是屬於休閒娛樂空間，聚集了不少特色概念店、展示空間以及美食區。

3樓・KETA全球旗艦店

從新南口出來後，走進Shibuya Sakura Stage一眼就能看到日本知名開架式彩妝「KATE」的第一家全球旗艦店。在台灣也相當受歡迎的KATE，在這裡你完全看不出來他是開架式彩妝，不但擁有氣派的櫃位、專業櫃哥櫃姐服務，還有數位互動測試適合你的妝容及產品，你可以在這裡找到更為齊全的系列商品。

3樓・限時展覽《沒有照片的寫真展》

這座建築物的建商「東急不動產」在新開幕期間到 8月底設立了限時的數位展覽，以AR互動的方式，展現出澀谷車站的前世今生，乍看之下沒有任何照片，但只要手機對上畫框的文字，就會出現澀谷車站的歷史照片，你能在這裡看到日本古早時期珍貴畫面。

4樓・SAKU-YON(サクヨン)

4樓是一個希望可以透過文化和美食創造出新連結的區域，命名為「サクヨン」。這裡有澀谷區最大的書店「TSUTAYA BOOKSTORE」、以「線上遊戲」為起點的獨立創作者聖地「404 Not Found」以及結合各國文化的美食區「FOOD MET」。

4樓的「FOOD MET」則又分為三大區域：

「渋谷 By STREET」

這是一個模仿路邊面店打造出來的長條形區域，營造出「新食堂街」的氛圍，由六家個性鮮明的店鋪組成，將整個公共區域創造出熱鬧感。包括和食酒場、自製玉米餅的墨西哥餐廳、台灣中華料理、牛排鐵板燒、燒肉和創意壽司店等六家不同種類的餐廳。每家店鋪都是專家級的美味，但期能打造出隨意輕鬆的用餐環境，不論是單獨用餐或與人共享都能擁有愉快的用餐體驗。

「404 Kitchen」

這是一個很特別的區域，提供了探索新食尚可能性的POP UP餐廳。

這是由前Square Enix遊戲製作人、食記作家及人氣美食部落格「メシクエ LV34」主持人成澤理惠所策劃的企劃，以「挑戰」為主題，支持那些目前還沒有店面的個人創業品牌來進駐；這裡有開店所需要的所有元素，包括「器材」、「空間」和「人流量」，現成的高端設備讓創業者們直接「進場實測」，以限定的時間做開店挑戰，讓擁有夢想的創業者們，能在一開始以最低的成本做實務驗證。

此外，還有一年限定的POP UP店，包括壽司名店「熟成鮨万」因為想挑戰看看不同的營業方針而開設的「熟成鮨万～離れ〜」，以「輕鬆氛圍就可以吃到職人壽司」為主題，挑戰以更少的時間成本、更高的CP值為核心理念，用一年時間測試出成立副牌的可能性。在這裡可以以一個人5貫3300日圓的價格，品嚐到專業職人壽司。

圖片來源：JUICCCY

以及一群年輕人創業的「JUICCCY」，支持國產的友善畜牧養殖豬肉，以美味、健康、低脂為主軸，創造美味又充滿活力的創意料理，提供一個下班後與朋友一起輕鬆聚餐小酌的場所，同時也支持到國內的友善養殖業。

「SHIBUYA SAKURAGAOKA BEER HALL」

接下來是「FOOD MET」的重頭戲也是最大的區域，由八家店鋪所組成，白天是自由入場的美食街，晚上是專人服務帶位的餐廳區，目標是通過本地飲食創造新的連結。

「SHIBUYA BREWERY」與東急不動產合作，開設了擁有渋谷地區特色的手工啤酒店，以「啤酒是一種飲料，卻也不只是一種飲料」為概念，提供原創啤酒以及手作下酒美食，其中包含由北海道產的馬鈴薯、地瓜製作而成的綜合炸薯塊。

現場的店鋪包括了：由位於表參道的米其林一星法式餐廳「LATURE」的室田廚師，為了挑戰新業態而進駐的比薩店「Ciel Pizza」、位於學藝大學和自由之丘的人氣店「スタンドバインミー」所開設的南洋風新品牌「Stand Phở You」，以及提供脆皮多汁唐揚炸雞和日本酒的「プレフリトーキョー」等。

BEER HALL區域無法預約座位，但是他們主張，就算是需要現場候位，也可以邊喝啤酒邊等，是個能讓當地人下班後可以輕鬆聚餐的新業態，也是訪日旅客可以輕鬆體驗各式日本文化的新選擇。

澀谷櫻丘町迎來的全新時代

總結來說，JR澀谷車站的新南出口和Shibuya Sakura Stage的開幕，標誌著澀谷地區的全新時代。新南出口的啟用和國道246號地下步道的開通，為大眾運輸和行人提供了更便捷的通行方式。而Shibuya Sakura Stage則集商業、住宅、休閒於一體，成為遊客和當地居民的新興聚點。無論是探索最新的潮流和文化，還是享受各式美食，甚至是尋找商業據點，這個全新的設施都將為訪客帶來豐富的體驗，成為澀谷的新地標。

文章撰寫：Candice Lee

責任編輯：Lucy Wu