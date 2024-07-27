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對付奧客！日本AIRDO航空出新招 地勤不再別「胸前名牌」

中央社／ 東京27日綜合外電報導
日本以北海道為據點的航空公司AIRDO（原名北海道國際航空），已決定最快8月起不再讓負責劃位的地勤人員佩帶胸前名牌，作為因應「奧客」的對策。圖為AIRDO示意圖。圖／中央社
日本以北海道為據點的航空公司AIRDO（原名北海道國際航空），已決定最快8月起不再讓負責劃位的地勤人員佩帶胸前名牌，作為因應「奧客」的對策。圖為AIRDO示意圖。圖／中央社

就在日本運輸業界因應「奧客」無理要求已成課題的情況下，以北海道為據點的航空公司AIRDO（原名北海道國際航空），已決定最快8月起不再讓負責劃位的地勤人員佩帶胸前名牌。

「奧客」行為在日本被稱為「顧客騷擾」，日本放送協會（NHK）報導，除了鐵路交通的JR東日本公司與西日本公司外，提供空中運輸服務的全日本空輸與日本航空公司，都相繼公布相關因應作法，愈來愈多企業在因應奧客方面都有明確行動。

就在這種情況下，作為「顧客騷擾」因應對策，AIRDO已決定最快8月起，將不再讓在機場櫃台負責劃位工作及引導乘客等的地勤工作人員佩帶胸前名牌。

根據AIRDO與工會所做調查，主要是因為地勤人員特別容易遭受來自乘客的語言暴力，或是在班機被取消等情況發生時，容易被乘客要求過分補償等「顧客騷擾」。

至於AIRDO的空勤組員，仍將持續佩帶胸前名牌。

由航空公司等工會組成的「航空連合」表示，AIRDO可能是日本第一家取消地勤人員佩帶胸前名牌的航空公司，其他航空公司未來是否跟進將受關注。

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