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超越新加坡、美國！日本再奪「全球重遊目的」首選

聯合新聞網／ TTN旅報
東京在國際旅客認知中，熟悉度仍為第一名。（圖片提供＝JNTO）
東京在國際旅客認知中，熟悉度仍為第一名。（圖片提供＝JNTO）

根據「2024年日本品牌調查」指出，日本再次被評為「最想再次造訪的旅遊目的地」，以約超過20%的優勢領先第2名的新加坡和第3名的美國

日本的魅力所在

日本作為最想再次造訪的旅遊目的地，其主要魅力最主要包括下列這3項，第1名為「多樣化的美食」（佔比28.6%），再者則是「獨特文化」（27.9%）、「獨特的文化」（25.6% ）。

重遊日本的原因

而重遊日本旅遊的最大原因為「前次訪日的愉快經歷」（50.0%）；其次，由於日幣貶值，特別是東亞地區有44.1%的受訪者認為應該藉此機會赴日。

最受歡迎的旅遊體驗

而最受歡迎的旅遊體驗依序為，第1名的平價日料餐廳（41.4%），其次為農家民宿體驗（40.0%）、搭乘新幹線（37.3%）、高級日料餐廳（36.3%）。此外，日本當地的「便利商店食品」和「日本製零食」也相當受各國遊客喜愛。

各都道府縣的認知度

調查報告更顯示，國際旅客對於日本各縣的認知度調查中，排名前五的地區分別為東京（55.6%）、大阪（46.4%）、京都（43.3%）、廣島（36.9%）和北海道（35.1%），這個排名順序自2016年起已維持8年不變。

遊客訪日旅遊3大挑戰

外國遊客赴日旅遊的3大障礙包括「語言溝通的擔憂」（36.2%）、「不了解東京、大阪、京都以外的地方旅遊地點」（26.7%) 和「缺乏地方旅遊活動的相關資訊」(26.7%），這3點為大宗。

*備註：以上原文為Travel Voice Japan授權提供，TTN 旅報編輯團隊編譯成中文

日文原文為：ジャパンブランド調査2024、日本は「再訪したい国」で断トツ1位、円安も大きな要因、体験したいのは「庶民的な和食」「農泊体験」「新幹線」

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