到鐮倉旅遊之前 你最好先知道的兩三事！

不想當午餐難民？

鎌倉是關東首屈一指的觀光勝地，終年人潮不斷，加上大量的修學旅行團體，疫情前每年可吸引約二千萬人次觀光客造訪。眾多的旅遊人潮，每到用餐時間，餐廳總是擠滿了觀光客，熱門的名店更絕對是大排長龍，因此經常出現所謂的「午餐難民」，也就是找不到餐廳可以吃飯的人。因此來鎌倉旅遊時，如果有想要前往的餐廳，建議提前預約，或是避開用餐時段，稍微提前或是延後一些，以免時間都花在排隊上了。

小心「牠」的突襲

在高雄柴山，大家都知道要小心台灣獼猴搶食，來到鎌倉則是要留意在天上盤旋的「鳶」，也就是俗稱的老鷹。鎌倉有山又有海，良好的自然環境適合老鷹繁衍，數量也越來越多，被老鷹搶食的案件也層出不窮。我就曾經在鶴岡八幡宮的參道上目睹老鷹搶劫的一幕，有個日本女孩開心地拿著剛做好的可麗餅，還沒來得及品嘗，就被老鷹以迅雷不及掩耳的速度，從後面偷襲搶走，在小說《鎌倉漩渦服務中心》中，也有主角坐在由比濱沙灘被老鷹搶走麵包的情節。

因此在戶外吃東西時，要避免在空曠的地方，最好選擇屋簷、陽傘下，或是背對著建築物。當然，最安全的作法就是如果看到老鷹在空中盤旋，就不要再拿東西出來吃了，不然被搶走食物事小，一不小心被老鷹鋒銳無比的利爪抓傷，可就讓人遊興盡失了。

別以為不開車就不會「塞車」

鎌倉市區道路是出了名的狹窄，平時就很容易塞車，沿著海岸線雙向各只有一個車道的國道134號線，對週末假日開車前來的遊客來說更是一大夢靨。不過台灣人到鎌倉觀光基本上不會選擇開車，而是以搭乘江之電移動居多，因此不會有這方面的困擾。

搭乘江之電雖然不會塞車，但如果遇到大旺日，例如五月黃金週、修學旅行人數尖峰的十～十一月，有時光是排隊進入江之電鎌倉車站內就得耗費很可觀的時間，特別是紫陽花盛開的六月份，熱門車站長谷往往得等個好幾班車才能勉強擠上車，因此在規劃行程時，建議還是多預留一些餘裕，時間不要抓得太緊，才不致延誤到後面的行程。使用後背包的遊客也請記得要入境隨俗，人多擁擠時務必要將包包放到胸前再搭車。

別輕忽避難指示

配圖：JAPANKURU

日本和台灣一樣，都是地震頻繁的國家。1923年發生的關東大地震曾帶給鎌倉極大的災害，專家預測在未來三十年內，南海海槽發生大地震的機率高達70～80%，面海的鎌倉也將首當其衝，遭遇海嘯侵襲，最糟的情況下，預估在地震發生八分鐘後就會襲來。為了讓市民平時就具備防災意識，鎌倉市役所在市區主要地點都標示著海拔高度，部分的電線杆或路面上也標示避難場所指示，如有看到不妨稍微停步留意一下，真的遇到災害時，可為自己爭取多一點逃生時間。

本文內容節錄自《鎌倉裏風景》一書，由城邦文化創意市集於2024年出版。作者Aska是台南人，大學時期喜歡恰克與飛鳥，於是給自己取了Aska的暱稱。只看日劇、愛逛書店與閱讀，尤其嗜讀歷史人文及推理小說。2000年第一次出國前往大阪、京都，從此愛上這深邃美麗的國度。2005年開始在部落格發表日本旅遊的文章，2010年被「大阪觀光會議協會」選爲「大阪達人」，因緣際會，於2017年出版第一本書《四國，深度休日提案》。

偏好鐵道旅行，並以途中下車緩慢散步的方式，領略日本各地的風土人文。已走訪日本絕大多數的都道府縣，日後亦將持續以深度探訪，感受「一期一會」的美好。作品散見於各報章雜誌。另著有《北陸，深度休日提案》、《去東京自助旅行》、《高雄捷運小旅行》。