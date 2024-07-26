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三陸鐵道紀念開業40周年！推出雙子星kiki&lala彩繪列車

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岩手縣三陸鐵道的雙子星 kiki & lala 彩繪列車即日起至12/29期間每周末行駛。　圖：三陸鐵道／提供
岩手縣三陸鐵道的雙子星 kiki & lala 彩繪列車即日起至12/29期間每周末行駛。　圖：三陸鐵道／提供

【旅奇傳媒/日本部報導】日本東北的岩手縣三陸鐵道紀念開業40周年與株式會社東北銀行合作推出「東銀ｘkiki & lala（とうぎんｘキキ＆ララ）」彩繪列車，於6/8至12/29期間從盛車站與久慈車站出發，每周末行駛。

東北銀行以該行的代言角色 kiki & lala 周遊三陸沿岸各地的觀光景點為主題，包括化身為採海膽的海女（久慈車站）或踢足球（釜石車站）等彩繪繽紛車廂，非常有趣。行駛時間分別為周六12:07從久慈車站出發，與周日08:03從盛車站出發，一天一班。

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