三陸鐵道紀念開業40周年！推出雙子星kiki&lala彩繪列車

飛往日本參加關西旅遊團，除了搭乘遊覽車之外你知道還有什麼其他特殊玩法嗎？今天要和大家分享的關西鐵道之旅或許就是這個項疑問的解答之一！行程精心準備了關西地區超人氣的志摩之風、嵐山電鐵、叡山電鐵等觀光列車體驗，讓你可以用輕鬆愜意的步調完成一趟日本跟團旅遊。按耐不住心中的好奇了嗎？那就和AsiaYo一起來看今天的分享吧~

2024-07-25 10:01