2024東京夏日啤酒花園6推薦！還有去了會變美麗的啤酒花園？

又到了一年之中最熱的時期，相信大家都很受不了今年這異常炎熱的天氣吧。讓我們來推薦東京今年的消暑的好選擇：「啤酒花園」。以下是我們選出來的東京六個啤酒花園推薦，供給大家參考。

新宿明治神宮外苑 森之啤酒花園

圖片來源：官方ＩＧ

森之啤酒花園是東京夏季不可錯過的戶外啤酒盛會，位於明治神宮外苑。這個活動讓人們在繁忙的都市生活中，能夠享受自然與美酒的雙重樂趣。

在綠意盎然的明治神宮外苑，可以一邊呼吸新鮮空氣，一邊品嚐冰涼的啤酒，遠離都市的喧囂，享受自然環境中的愜意時光。森之啤酒花園將提供來自世界各地的各種啤酒，無論喜歡清爽的淡啤、濃郁的黑啤，還是獨特的精釀啤酒，都能在這裡找到心頭好。為了讓啤酒的體驗更加完美，活動現場還準備了多種美食，包括燒烤、炸物和日式小吃等，讓品酒之餘也能大快朵頤。

森之啤酒花園（森のビアガーデン）

東京都新宿区霞ヶ丘町14-13 神宮外苑にこにこパーク内

交通方式：從JR信濃町站步行5分鐘、從銀座線青山一丁目站步行10分鐘、從大江戶線國立競技場站步行5分鐘。

活動期間：2024/4/16 – 2024/9/23

營業時間：常規時間 平日 16:30-22:00（最後點餐 21:00） 週六、週日、假日 12:00-22:00（最後點餐 21:00）｜夏日特別時段 2024年7月20日星期六 – 2024年8月31日星期六 平日 14:00-22:30（最後點 餐21:30） 週六、週日、假日 12:00-22:30（最後點餐 21:30）

銀座松屋「變美麗～」啤酒花園

圖片來源：活動官網

銀座，作為東京最著名的購物和娛樂區，以其高端精品店、豪華百貨商場和優雅的氛圍而聞名，是購物愛好者的天堂。今年的「變美麗～啤酒花園」，以「肉的天堂」為主題，提供營養豐富的全肉BBQ。今年的特色是一人份量高達300克的各種肉類，包括柔嫩多汁且富含鐵質的牛塊肉。飲品方面，除了啤酒外，還增加了低酒精啤酒和雞尾酒，讓不擅長喝酒的人也能盡興享受。

在銀座松屋的屋頂露台，享受涼爽的微風，與家人朋友一同歡樂、分享，讓心靈得到放鬆，身心也更加健康美麗。豐富的肉類料理包括柔嫩多汁的牛塊肉、國產豬肉和雞腿肉。此外，多樣的飲品選擇也是活動的一大亮點，可以暢飲約63種飲品，包括冰啤酒、沙瓦，還有9種無酒精雞尾酒、低酒精啤酒和四種雞尾酒，滿足各種口味的需求。

銀座松屋「變美麗～」啤酒花園（美しくなるビアガーデン）

東京都中央區銀座 3-6-1 松屋銀座屋頂露台

交通方式：東京地鐵銀座站A12出口直通、銀座一丁目站9號出口步行3分鐘、都營東銀座站A8出口步行3分鐘、JR有樂町站步行8分鐘

活動期間：2024/5/22 – 2024/9/30

營業時間：平日：17:00-22:00（最後接受預約時間為20:00）｜ 週六、週日：15:00-22:00（最後預約時間為20:00）

JR山手線田町站 田町啤酒公園

圖片來源：Msb-Tamachi官方網站

田町啤酒公園位於田町站旁邊，這裡交通便利，直接位於ＪＲ車站的出口處。一進入公園，便能感受到濃厚的夏日氛圍。整個啤酒公園被綠樹和彩燈環繞，宛如一片城市中的綠洲。輕柔的音樂、涼爽的微風以及四處飄散的啤酒香氣，無不讓人沉醉其中。

旁邊的msb Tamachi大樓還有許多餐廳可以供你用餐，選擇多元。另外，還有知名連鎖的日式超市「Life」，裡面寬敞且販賣著許多美食，是日本當地最受歡迎的超市之一。

這裡距離知名的景點，「東京鐵塔」以及「芝公園」，只有步行20分鐘的距離，晚上喝完啤酒散步到東京鐵塔下欣賞夜景，真是一大享受啊！

田町啤酒公園（田町ビアガーデン）

東京都港區芝浦3丁目1-35

交通方式：JR山手線、京濱東北線「田町」站芝浦口（東口）

活動期間：2024/5/31 – 2024/9/1

營業時間：平日 17:00-22:30 週六、週日、假日 13:00-22:30 飲料最後點餐時間 22:00

池袋東武百貨空中啤酒花園ＢＢＱ

圖片來源：官方網站

來自池袋的絕佳活動——空中景觀東武池袋屋上BBQ啤酒花園，一起享受都市中的美食與美酒，盡情體驗夏日的歡樂與放鬆。

在池袋東武百貨的屋頂，可以一邊享用美食，一邊欣賞東京的壯麗景色。無論是白天的繁華都市還是夜晚的燈火輝煌，都能帶來不一樣的視覺享受。這裡提供豐富的BBQ美食選擇，從經典的日式燒烤到各種創意料理，滿足你對美食的所有期待。新鮮的食材和精心的烹調，每一口都能品嚐到夏日的熱情。此外，無論是冰涼的啤酒還是精選的飲品，都能在炎炎夏日中帶來一絲清涼。多樣的飲品選擇讓你和朋友們可以盡情暢飲，共享愉快的時光。

池袋東武百貨空中啤酒花園ＢＢＱ（池袋屋上ビアガーデン東武）

東京都豊島区西池袋1-1-25 東武百貨店 8F 屋上 スカイデッキ広場

交通方式：從地鐵丸之內線池袋站19號出口步行1分鐘｜從JR池袋站西口步行2分鐘

活動期間：2024/3/1 – 2024/11/4

營業時間：3/1～4/26 11:00-21:00 *燒烤接待時間 11:00-19:00 單點最後點餐 20:00 ｜4月27日～10月6日 11:00～22:00 ※燒烤接待時間11:00～20:00 單點最後點餐21:00 ｜10/7～11/4 11:00-21:00 *燒烤接待時間 11:00-19:00 單點最後點餐 20:00

神樂坂屋上啤酒花園

圖片來源：神楽坂スタジオーネ

2024年夏季，神樂坂屋上啤酒花園讓你盡情享受東京夏日的美酒美食。這個位於神樂坂的屋頂啤酒花園，不僅是遠離城市喧囂的理想場所，更融合了神樂坂地區的獨特魅力。你可以在這裡俯瞰東京的迷人夜景，一邊品嚐各種口味的啤酒，從清爽的淡啤到濃郁的黑啤不一而足。精心準備的意大利菜餚來自知名餐廳「神楽坂スタジオーネ」。神楽坂的古色古香小巷和傳統建築，彷彿進入一片和風世界，深深感受日本文化的魅力。

神樂坂屋上啤酒花園（神楽坂屋上ビアガーデン）

〒162-0825 新宿區神樂坂3-1 神樂坂克萊爾 III 屋頂（入口位於5樓）

交通方式：從JR飯田橋站步行3-4分鐘

活動期間：2024/3/27 – 2024/10/13

營業時間：週一至週五：17:30pm – 23:00pm (食物最後點餐時間22:00/飲料最後點餐時間22:30) 週六至週日：上午 11:30 至下午 16:00 (食物最後點餐時間15:00/飲料最後點餐時間15:30) 17:00 下午 – 23:00 下午 （食物最後點餐時間22:00/飲料最後點餐時間22:30）

東京鐵塔威士忌高球花園

照片來源：活動官方網站

雖然不是以啤酒作為主要飲品，但還是直得推薦大家去東京鐵塔體驗「高球（Highball）」花園。這個活動在東京塔的戶外平台上進行，提供多種風味的高球，包括傳統的威士忌高球、以東京鐵塔意象為主題的柑橘角嗨等，讓人們在露天環境中享受清爽的飲品和城市景觀。此外，活動還會提供多樣的美食選擇，為參加者帶來視覺與味覺的雙重享受，是夏日裡不可錯過的消暑盛事。

東京鐵塔「高球」花園（東京タワー ハイボールガーデン2024）

〒105-0011 東京都港区芝公園４丁目２−８

交通方式：

大江戶線赤羽橋站/赤羽橋口步行5分鐘

日比谷線 神谷町站 / 1 步行 7 分鐘

三田線御成門站/A1步行6分鐘

三田線芝公園站/A4步行10分鐘

淺草線大門站/A6步行10分鐘

JR濱松町站/北口步行15分鐘

活動期間：2024/4/11 – 2024/10/14

營業時間：全日 17:00～21:30

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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文章撰寫：Sen Yang

責任編輯：Lucy Wu