秋冬紅葉戲雪！ 長榮航空10/29起重啟青森航線 欣賞奧入瀨溪流之美

【旅奇傳媒/日本部報導】受疫情影響而中止的長榮航空台北－青森航線，在睽違4年後，預計於2024年冬季班表的10/29起恢復，1周共有3班來回，於每周二、四、六運行。本航線採用 A321-200 執飛，提供184個座位，其中包含8席商務艙。有鑑於疫情後的青森包機平均載客率超過9成，成效極佳，長榮航空也將於正式復航前推出5班包機（10/7、11、15、19、23）作為暖身，同時推出元氣青森的系列團體商品，可望先提升青森的旅遊市場溫度。

八甲田山纜車約10分鐘就能抵達山頂，輕鬆眺望紅葉美景。 圖：青森縣／提供

坐落於日本本州最北側的青森縣，擁有許多東北受歡迎的紅葉景點，包含奧入瀨溪流、十和田湖等，另外冬季時的風景也為人津津樂道，像是八甲田樹冰或暖呼呼的溫泉。想念青森風景的民眾，可利用定期航班開始搶先規劃秋冬的行程囉！

奧入瀨溪流

獲得米其林綠色旅遊指南2星評價的奧入瀨溪流，是日本東北地區首屈一指的觀光景點。往年10月中旬～10月下旬為紅葉最佳欣賞期，原先綠意盎然的沿岸將一齊染上秋色，呈現出夢幻無比的金黃面貌。溪流全長約14公里，具備規劃完善的步道可漫步外，也可騎乘自行車暢遊奧入瀨。冬天時的奧入瀨溪流則可欣賞到驚人的冰瀑風景，因低溫而結凍的瀑布，彷彿時間靜止一般，是冬天限定的景色。推薦可搭配鄰近的十和田湖一起規劃探索青森秘境的特色行程。

秋季的奧入瀨溪流一片金色，展現與春夏截然不同的浪漫氛圍。 圖：青森縣／提供

奧入瀨溪流的瀑布都變成冰柱，是屬於北國特有的風景。 圖：青森縣／提供

十和田湖

十和田湖往年在10月中旬～10月下旬進入紅葉最佳觀賞期，秋意點綴後的山巒呈現金黃、橘、紅交織的繽紛模樣，與靜謐湖面形成完美對比，展現出獨有神秘美感。矗立在湖畔由日本知名雕刻家高村光太郎打造的「乙女像」也是必拍亮點。此外，每年2月舉辦的「十和田湖冬季物語」為十和田湖慣例舉辦的盛大冬日慶典，活動中不僅能欣賞巨大雪造雕像、絢麗煙火和夜間點燈，還能品嘗美味的鄉土料理或是在雪屋造型的酒吧內小酌片刻。

十和田湖四季美景如畫，值得多次重遊感受不同面貌。 圖：青森縣／提供

白雪、夜間點燈、煙火等魅力齊聚的「十和田冬季物語」。 圖：青森縣／提供

南田溫泉蘋果樂園

「南田溫泉蘋果樂園」是以蘋果為主題的溫泉飯店，館內栽有蘋果園，從部份客房就能直接欣賞果園風光，相當具有特色。飯店獨家提供的「蘋果溫泉」更是一大亮點，無論露天湯池、大浴場或足湯內都會加入鮮紅粉嫩的蘋果點綴，不僅果香療癒、視覺上也相當滿足。蘋果溫泉能夠促進血液循環之外，更有保濕美肌的功效，深受女性住客的愛戴。

蘋果溫泉不僅具有療效，也相當可愛。 圖：向日遊顧問有限公司／提供

青森飯店

「青森飯店」位於青森市內，全館共有155間客房，兼具洋室與和室等多種房型能夠利用，且根據方位不同還有機會自房內直接遠眺八甲田山、陸奧灣景緻。自由行遊客除了自JR青森站、JR新青森站轉乘巴士前往之外，只要事前預約就能搭乘每日往返各有一班次的免費接駁車。

青森飯店房間空間相當寬敞舒適。 圖：向日遊顧問有限公司／提供

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