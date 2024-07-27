日本媽媽友的最愛！ 「阿卡將本舖」母嬰用品購物推薦 有哪些必買清單？

家中有小朋友的爸爸媽媽，常會趁著到日本時購買寶寶用品，而到超人氣的阿卡將本舖更是必排行程。日本阿卡將本舖的人氣商品玲瑯滿目，這次JAPANKURU徵詢了團隊中的日本媽媽的意見，在人氣商品中再精選一些不錯的選項給廣大海外的爸媽們參考囉。

※ 本文照片中出現的商品價格，皆為採訪當時的價格，不排除會有所變動。

※ 關於本文中介紹的商品，不排除會因為不同店鋪、不同時期而出現買不到的狀況。

匯差加免稅 寶寶用品更好買

到日本旅遊購物，母嬰用品也是不輸給藥妝、零食、家電的人氣購買分類。且不說是家中有小朋友的爸爸媽媽們，會將日本阿卡將本舖列在行程中，即便是沒有小孩的朋友，也蠻常因為身邊親友的委託到日本阿卡將本舖購物。

即便現在阿卡將本舖也有進駐台灣，卻依然不減大家到日本阿卡將本舖買買買的熱情，一方面是由於可以享匯差和免稅帶來的優惠，一方面是在日本能找到有一些台灣沒有的商品。

JAPANKURU編輯部這次簡單訪問了辦公室內的目前有個三歲兒子的媽媽前輩，並實際到位於錦系町站旁的阿卡將本舖走了一趟，整理了一系列商品來跟大家分享。這些商品種類小到哺乳的奶瓶奶嘴，大到嬰兒推車等，就一起來看吧。

阿卡將本舖 ARCAKIT錦系町店

（アカチャンホンポ アルカキット錦糸町店）

地址：東京都墨田区錦糸2-2-1 アルカキット錦糸町5F

營業時間：10:00〜21:00

大眾交通：JR錦系町站北口，步行約1分鐘，到ARCAKIT錦系町5樓。

哺乳餵食類

推薦1 明治嬰幼兒奶粉系列

日本國民品牌之一明治的嬰幼兒奶粉，上市以來已經有百年以上的歷史。其中適合0～1歲左右的寶寶的「明治微笑配方系列」，是自其陸續透過收集日本全國6000名以上的媽媽的母奶，並進行研究開發至今，廣受日本家庭歡迎。

而針對1～3歲左右的幼兒，則有加入寶寶成長所需的營養素的「明治成長配方系列」，可搭配一些寶寶副食品或主食給寶寶吃。像是鐵、維他命C、維他命D、DHA等，都是幼兒小朋友在成長過程，常會需要的營養。

無論是微笑配方系列，還是成長配方系列，都有罐裝奶粉，以及超有人氣的配方奶粉塊「樂樂Q貝」——將配方奶粉壓製成輕巧的奶粉塊，外出時便攜且操作方便，只要帶上樂樂Q貝、熱水和奶瓶就好啦！（如果是到能提供熱開水的地方就更方便囉，只要一包樂樂Q貝和奶瓶就可以泡奶餵奶。）因為是塊狀的，在外泡奶不擔心奶粉會四散，任誰都可以簡單完成餵奶這件事。

且有獨立個體包裝的「樂樂Q貝」如果未開封，保存期限比較長，甚至可以作為防災緊急儲備物資使用，不像罐裝奶粉那樣開罐後需要在一個月內喝完。

值得一提的是，明治的嬰幼兒配方系列還有特別的「液態罐裝奶」，包括針對0～1歲左右寶寶的微笑配方系列，以及針對1～3歲左右的幼兒的成長配方系列。相比樂樂Q貝的奶粉塊還需要熱水沖泡，液態罐裝奶操作更簡單，開罐倒入奶瓶就可以餵奶，連沖泡都免囉。

推薦2 Pigeon貝親母乳實感系列奶瓶

日本Pigeon貝親的母乳實感系列奶瓶一直都蠻受歡迎，而到日本阿卡將本舖入手也是不錯的選擇。這一系列產品透過研究哺乳模式研發，奶瓶奶嘴部分接近媽媽乳頭的形狀，讓寶寶喝奶時能更加舒服自然。

旗下耐熱玻璃奶瓶有3個規格，其中160ml對於低月齡的寶寶來說，是可以剛好喝完的量，所以很推薦。而所搭配的奶嘴是0歲開始就可以使用的SS Size。

隨著寶寶長到不同歲數，奶嘴也可以跟著更換大小。Pigeon貝親的母乳實感系列奶瓶奶嘴，從0歲開始可用的SS Size到15個月左右以上可用的3L Size都有，共有6種可供選擇。而且一盒有2個（※ SS Size的一盒內只有一個），替換備用也很方便。

當然Pigeon貝親的母乳實感系列奶瓶超人氣的原因之一，也在於奶瓶瓶身還有多種可愛花紋可選，不僅有原創的，也有Disney花紋的款式。

推薦3 Dr. Betta手作防脹氣奶瓶

由日本玻璃職人手作的Dr. Betta的手作防脹氣奶瓶，是以媽媽們實際親餵母乳的姿勢與高度，特別打造出的奶瓶。即便是用奶瓶餵奶，也能讓寶寶維持和被哺乳時一樣的姿勢，可以有效緩解寶寶由於喝奶時喝入太多空氣而導致脹氣、吐奶或是喝奶喝到耳朵裡去等狀況。

Dr. Betta手作防脹氣奶瓶，拿下日本Good Design設計大獎及Kids Design Award，形狀造型精緻時尚，花樣也很豐富，是奶瓶界中價格較高的產品。如果有想要入手，趁著到日本時購買或許會比較划算。而圖中的這款是因應今年推出的龍年寶寶款。

身體清潔保養類

推薦4 Skina Babe低刺激嬰兒保濕沐浴乳

為新手爸爸媽媽開發的寶寶免沖洗沐浴乳，從新生兒就可以開始使用。只要將沐浴乳倒入寶寶浴盆中溶解，然後抱寶寶到寶寶浴盆中，用紗布或沐浴巾擦拭全身（包括頭髮，臉除外）即可。因為沒有肥皂成分，所以不怕滑手，也不用另外再沖水。如此簡單可以為寶寶洗澡，不管是爸爸或媽媽或其他的照顧者一個人也能完成。這款保濕沐浴乳的配方，在抗濕疹、汗疹這部分也有所加強，當然還有溫和的保濕配方。

推薦5 Mama & Kids嬰兒保濕乳液與唇周滋潤保護霜

Mama & Kids旗下的保濕產品蠻受媽媽們的喜愛，而其中嬰兒保濕乳液也是人氣之選。結合媽媽們的羊水中所含有的8種保濕胺基酸成分，以及8種類似寶寶胎脂成分的保濕乳液，能有效加強新生寶寶的皮膚防護力。且不僅新生兒起就可使用，同時媽媽也適用，十分暢銷。

Mama & Kids旗下還有一款嬰兒唇周滋潤保護霜，也被稱作「口水疹修復膏」。由於寶寶吃奶或吃飯前常會流口水，甚至有的寶寶本來就很常流口水，需要一直擦拭，但稚嫩的皮膚很容易因頻繁摩擦而紅腫，甚至引發口水濕疹。這款保護霜就是用語於修護寶寶唇周肌膚，在餵奶或餵飯前塗抹即可。另外，幫寶寶擦完口水後也可以上一層保護霜保護。

推薦6 Pigeon貝親 桃葉爽身乳液

如果覺得Mama & Kids的嬰兒保濕乳不符合心中預算，那麼Pigeon貝親的桃葉爽身乳液也是值得考慮的選項。萃取桃葉與蘆薈精華，弱酸性低刺激，且無添加色素香料與酒精，從新生兒開始就能使用。因為價格比較親民，買起來用起來都比較不用猶豫太多，而乳液蠻容易塗開，保濕效果也不錯。

出門移動類

推薦7 Cybex 輕巧登機嬰兒推車Orfeo、Libelle與阿卡將共同企劃特別款

德國品牌Cybex推出的輕巧登機嬰兒推車，在日本很受歡迎，其中賣的最好的，當屬於Orfeo和Libelle兩款。Orfeo是適合出生滿一個月左右到22kg的寶寶乘坐的規格，主打輕便易收納，車身重約6.1kg（除去頂棚），且只要單手就可以收車，折疊收車還能立著不倒下也能平放，收納起來方便不說，就算要帶上飛機也OK。它的安全座椅搭載了可調節式安全帶，採用特別的一拉式設計，單手就能操作。其中這個一拉式安全帶（One-Pull Harness）設計十分創新，只要拉一下調節帶，就可以一次幫寶寶束緊安全帶，兼顧便利性與安全性，大大減少帶寶寶出門的壓力負擔。

值得一提的是，日本限定款的防曬遮陽棚有兩處通氣窗設計，不僅通氣性更佳，也方便大人推車時查看車內寶寶的狀況。

同樣屬於輕巧登機嬰兒推車系列，Libelle是適合可以6個月左右的可以自行坐著的寶寶到4歲左右的孩子，且最重可以承載重達22kg的小朋友，車身本身約6.2kg（除去頂棚）。它雖然無法像Orfeo那樣單手收車，但收起來還是很順很方便，且一樣好收納且精巧，是可以帶著上飛機的尺寸。

此外，Cybex MELIO CARBON超輕量碳纖維嬰兒車系列，還有與阿卡將本舖共同開發特別款。車架採用碳纖維素材，車身重僅有5.9kg（除去新生兒背墊、護欄和肩護套）超輕巧便攜不說，更在新生兒背墊的部分特別使用了吸水快感的材質，並在LOGO標記上採用了包括刺繡、桌球拍膠皮等手法和素材，以及背帶及推車把手上做了特別顏色設計。

推薦8 Ergobaby OMNI Breeze全階段型四式透氣嬰兒揹帶揹巾

美國的嬰兒揹巾背帶大牌Ergobaby，是不少爸媽的好幫手。而旗下的 OMNI Breeze系列，採用親膚舒適，且透氣性佳的SoftFlex™專利網布，並搭配符合人體工學的設計，不僅可以有包括前背面向內、前背面向外、側背以及後背4種背法，自約3.2kg的新生兒寶寶到20.4kg的孩童都可以使用（※ 背法不同，適用的孩童歲數及重量也會有所不同，使用時請詳閱使用說明）。

這款一個人就可以方便操作的寶寶揹帶揹巾，顏色樣式很多，十分受到日本爸爸媽媽們的歡迎。

其他小物玩具

到日本購物，能找到很多可愛又精緻的卡通角色周邊是非常大的樂趣之一，而在母嬰用品上當然也一樣！像是Disney旗下的小熊維尼嬰兒車吊掛玩具是日本媽媽和寶寶們的心頭好，上面的玩偶可以單獨取下來，讓寶寶抓著玩，且吊繩長度是可以調節的。此外，這款吊掛玩具也可以手洗。

除了迪士尼之外，麵包超人也是很多日本寶寶們的愛，這就來跟大家介紹幾款。一款是布製的手搖鈴，上面還印有可愛的麵包超人的臉，以及可以吸引小寶寶注意的多彩花紋，輕輕搖起來就有聲音，且握把粗細相當於一般媽媽們的小拇指的粗度，小寶寶特別好握。這款麵包超人布搖鈴整個都可以水洗，且打到臉也比較不會那麼痛，0歲的寶寶就可以玩。

另外一款麵包超人寶寶手搖鈴是塑膠製，適合3個月大以上的寶寶。它有塗裝UV塗料，寶寶把它放到嘴裏也不用擔心。而上面的小星星可以讓寶寶轉著玩，會發出聲響，可促進寶寶手指發育。

當然，如果想要找一些海外爸媽到日本阿卡將本舖時喜歡購買的商品，到錦系町的阿卡將醬本舖購買也很方便。因為店內有一塊區域集中展售了許多海外遊客特別喜歡購買的商品，對於已經做好功課的朋友來說，找起來會比較省力。

免稅並支援多種支付方式

在日本阿卡將本舖購物結帳時，如果消費到達可免稅的門檻，記得前往免稅櫃檯結帳。一般消費滿5,000日圓未稅，即可享受免稅的優惠。具體品項分類和免稅規則，可參考阿卡將本舖的官方說明。若想要查詢有提供免稅退稅服務的店鋪，可以在官方說明中找到搜索方法。

與此同時，阿卡將本舖除了現金之外，也支援多種支付方式，包括信用卡、數位行動支付、禮券等。

※ 不同店舖，可使用的支付方式可能有所不同。

針對各國海外遊客所使用的行動支付，店內也有支援。像是中國大陸常用的支付寶、微信支付、菲律賓常用的Gcash、韓國的Kakao Pay、TossPayment、馬來西亞的Touch n Go eWallet、泰國的True Money等。

這次跟分享的這些商品，不知道哪些是你心目中的必買？不管是自己本身家裡有小朋友，還是有想找一些送給小朋友的禮物，亦或者是想幫親友買母嬰用品，趁著到日本旅遊和出差之際，到日本的阿卡將本舖走走會是不錯的選擇囉。

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