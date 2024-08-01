前進岩手縣久慈市！日劇《小海女》外景地巡禮

【旅奇傳媒/記者-蔡雅雯】記得那些年我們一起追過的日劇「小海女（あまちゃん）」嗎？

從2013/4/1~9/28於 NHK 播出的連續劇《小海女》，以岩手縣久慈市為背景，在小袖海岸等地拍攝而成，當年爆紅轟動一時，甚至吸引了許多海內外粉絲不遠千里來久慈朝聖，創造出驚人的海女經濟效益；劇中方言台詞「接接接」更成為2013年日本流行語，越多「接」表示越驚訝。

在日劇中出現的場景至今仍然原封不動地存在於現實時空裡，也始終有粉絲前來探訪。各大相關景點都設有小海女外景地看板，讓遊客能更融入小海女的世界。其中最具代表性的首推以下4處：

▍久慈站前觀光交流中心 YOMUNOSU

久慈車站前原本有小海女之屋（あまちゃんハウス），網羅了劇中場景服飾道具重現，2020年6月28日閉館後，搬家到站前觀光交流中心 YOMUNOSU 一樓進行展出，裡面設有各種劇情場景和人物角色的詳細解說。

・網址 https://yomunosu-kuji.jp/center/

▲久慈車站前的觀光交流中心 YOMUNOSU。 圖：蔡雅雯/攝影

▍三陸鐵道久慈站

三陸鐵道久慈站在劇中以「北三陸鉄道リアス線北三陸駅」登場。車站的海膽便當是人氣秒殺便當，內部也設置了海女服裝，提供變身拍攝體驗。

三陸鐵道久慈車站。 圖：岩手縣／提供 ▍海女潛水實演場

▍海女潛水實演場

位於小袖海女中心附近的海女潛水實演場，是劇中海女們經常前往工作的地方。至9月來訪可以實地觀賞到海女的潛水表演。接接接流行語紀念碑也在這裡。今年的海女潛水秀已於7/1登場，將持續至9/30！這裡也是日劇小海女中海女們經常前往工作的地方。來此不但可以看到捕撈海膽的精彩畫面，還能品嘗到新鮮現捕的海膽～據說海女們一次潛水可以停留1分鐘左右，有些海女最深甚至能潛到10公尺以上呢！

▲位於小袖海女中心附近的海女潛水實演場和接接接流行語紀念碑。 圖：岩手縣／提供

▍喫茶店 MOKA（モカ）

從久慈車站徒步3分鐘就能來到喫茶店 MOKA（モカ），這裡是日劇小海女中最重要的咖啡店「リアス」場景原型，劇中晚上還會變身成居酒屋「梨明日」。

推開門彷彿走入時光隧道，濃濃的昭和味迎面而來，牆上滿滿的日劇小海女海報、劇中演員和名人大咖的簽名，讓人流連忘返。這家店由76歲的樋沢正明和71歲的妻子 AKEMI 一起經營，在樋沢爺爺21歳時開張，今年已經邁入第56年，是在地人的愛店。

店中最受歡迎的必點名物是：附紅茶或咖啡的「拿坡里義大利麵套餐」(800日圓) 和「雞蛋三明治套餐」(700日圓)，實在是驚人便宜、也超美味。樋沢爺爺說，託日劇小海女的福，有很多台灣粉絲會特別來店裡坐呢。

▲喫茶店 MOKA（モカ）的老闆夫妻和人氣餐點「拿坡里義大利麵套餐」。 記者-蔡雅雯／拍攝

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