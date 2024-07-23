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搭郵輪出國夯！日本沖繩航程奪熱賣冠軍 2025「迪士尼探險號」啟航快卡位

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可以0元搶先登記卡位2025「迪士尼探險號」，再贈當地包車接送。　圖：KKday（迪士尼郵輪提供）／來源
可以0元搶先登記卡位2025「迪士尼探險號」，再贈當地包車接送。　圖：KKday（迪士尼郵輪提供）／來源

【旅奇傳媒/編輯部報導】搭郵輪出國玩超夯，根據台灣港務公司統計，2024年1到5月間，台灣的郵輪旅客量已達30萬人次，較去年同期成長166%，旅遊電商平台 KKday 自去年跨足郵輪旅遊市場，銷售歌詩達郵輪、地中海郵輪、挪威郵輪等知名品牌，截至今年上半年郵輪業績已較去年成長超過400%。

▲2025年迪士尼郵輪旗下首艘亞洲航線「迪士尼探險號」的精采表演。　圖：KKday（迪士尼郵輪提供）／來源
▲2025年迪士尼郵輪旗下首艘亞洲航線「迪士尼探險號」的精采表演。　圖：KKday（迪士尼郵輪提供）／來源

看好郵輪商機續旺，KKday 即日起開放旅客搶先登記2025年迪士尼郵輪旗下首艘亞洲航線「迪士尼探險號」，旅客不僅可以0元登記先卡位，再加贈當地包車接送服務，郵輪將於新加坡啟航，集結迪士尼、漫威、皮克斯等經典角色，還有豐富的娛樂表演及設施，宛如一座海上迪士尼樂園，活動至7/31止，不管是大人、小孩都能玩得盡興。

▲2025年迪士尼郵輪旗下首艘亞洲航線「迪士尼探險號」艙房。　圖：KKday（迪士尼郵輪提供）／來源
▲2025年迪士尼郵輪旗下首艘亞洲航線「迪士尼探險號」艙房。　圖：KKday（迪士尼郵輪提供）／來源

進一步觀察購買郵輪的台灣旅客喜好，目前以日本沖繩航線最受歡迎，其中與12歲以下孩童或長輩出遊的旅客佔比超過5成，是家庭旅遊首選，也有約3成的旅客為25至35歲，顯見郵輪逐漸受到年輕族群青睞，而旅客於購買郵輪商品後，會再購買的海外旅遊商品種類前五名依序為景點門票、包車一日遊、網路 SIM 卡、交通接駁、餐食體驗，以利妥善規劃下船後的行程。

▲歌詩達郵輪莎倫娜號。　圖：KKday／提供
▲歌詩達郵輪莎倫娜號。　圖：KKday／提供

▲NCL 挪威郵輪奮進號。　圖：KKday／提供
▲NCL 挪威郵輪奮進號。　圖：KKday／提供

目前也持續販售暑假至中秋假期的郵輪商品，主打 NCL 挪威郵輪奮進號「日本沖繩、宮古島五天四夜」，以及中秋假期期間「日本沖繩石垣島四天三夜」；另外，還有8月出發的歌詩達郵輪莎倫娜號所推出「日本沖繩&石垣島四天三夜」，此外還有多樣的沖繩、宮古島、石垣島的一日遊包車商品，提供旅客安排客製化行程。針對想及早規劃年底旅遊的旅客，同步推出MSC 地中海郵輪榮耀號早鳥優惠，這是史上來台最大旗艦郵輪，11月出發「沖繩石垣島四天三夜」航程，每房最高折價6,000元，提前預訂可享受奢華的郵輪假期。

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沖繩 迪士尼 郵輪

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