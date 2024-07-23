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徒步旅者新挑戰！日本最長步道陸奧潮風健行路線：推宮古市淨土之濱區段

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
岩手縣宮古市的淨土之濱區段是日本最長步道陸奧潮風健行路線的一部分，由於海景絕美吸引海內外許多徒步旅者前來走訪。　圖：岩手縣／提供
岩手縣宮古市的淨土之濱區段是日本最長步道陸奧潮風健行路線的一部分，由於海景絕美吸引海內外許多徒步旅者前來走訪。　圖：岩手縣／提供

【旅奇傳媒/記者-蔡雅雯】號稱日本最長距離的自然步道「陸奧潮風健行路線」於2019年6月9日全線開通，今年已邁入5周年，是從青森縣八戶市的蕪島到福島縣相馬市的松川，接連著岩手縣的三陸沿岸，形成一條全長1,025km的自然步道。

岩手縣內的路線區段，主要是從洋野町到陸前高田市共499km，佔全路線的49％，特別推薦宮古市區間路段。以「淨土之濱」絕美風光聞名海內外的宮古市，竭誠歡迎健行者前來體驗，共有8條路線。

若旅者時間有限，首推橫跨淨土之濱園地的3.8km和 8km兩條路線，依腳程約需2至4小慈不等。除了會徒步走過淨土之濱最具代表性的奇岩怪石與碧海藍天景致外，海蝕洞「潮吹穴」也是看點，據說從岩穴噴出的海水最高可達30公尺。擁有像章魚腳般巨岩的「蛸之濱」海灣，海水之清澈可以直接看到海膽，也常見釣客在此垂釣。

特別是從淨土之濱走到「蛸之濱」這一小段路程，由於會穿過一小段森林，正好把山海美景一次收藏，對喜歡走路的旅者來說CP值很高。

▼如何前往宮古市：從JR盛岡站搭JR山田線或搭106路線巴士前往宮古站下車換公車。

宮古市陸奧潮風步道健行8大路線全覽https://trail.jodogahama-vc.jp/miyako/

陸奧潮風健行路線日文官網：https://tohoku.env.go.jp/mct/

■ 更多情報請參閱「岩手好好玩」中文粉絲團：https://fb.me/japaniwate.tw

▲淨土之濱8公里路線會經過的「蛸之濱」，途中這幾塊巨大岩石是不是看起來很像章魚腳呢？ 　記者-蔡雅雯／攝
▲淨土之濱8公里路線會經過的「蛸之濱」，途中這幾塊巨大岩石是不是看起來很像章魚腳呢？ 　記者-蔡雅雯／攝

▲淨土之濱8公里路線會經過的海蝕洞「潮吹穴」。　圖：岩手縣／提供
▲淨土之濱8公里路線會經過的海蝕洞「潮吹穴」。　圖：岩手縣／提供

▲淨土之濱8公里路線圖。　圖：宮古市／提供
▲淨土之濱8公里路線圖。　圖：宮古市／提供

▲淨土之濱3.8公里路線圖。　圖：宮古市／提供
▲淨土之濱3.8公里路線圖。　圖：宮古市／提供

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