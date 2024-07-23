徒步旅者新挑戰！日本最長步道陸奧潮風健行路線：推宮古市淨土之濱區段
【旅奇傳媒/記者-蔡雅雯】號稱日本最長距離的自然步道「陸奧潮風健行路線」於2019年6月9日全線開通，今年已邁入5周年，是從青森縣八戶市的蕪島到福島縣相馬市的松川，接連著岩手縣的三陸沿岸，形成一條全長1,025km的自然步道。
岩手縣內的路線區段，主要是從洋野町到陸前高田市共499km，佔全路線的49％，特別推薦宮古市區間路段。以「淨土之濱」絕美風光聞名海內外的宮古市，竭誠歡迎健行者前來體驗，共有8條路線。
若旅者時間有限，首推橫跨淨土之濱園地的3.8km和 8km兩條路線，依腳程約需2至4小慈不等。除了會徒步走過淨土之濱最具代表性的奇岩怪石與碧海藍天景致外，海蝕洞「潮吹穴」也是看點，據說從岩穴噴出的海水最高可達30公尺。擁有像章魚腳般巨岩的「蛸之濱」海灣，海水之清澈可以直接看到海膽，也常見釣客在此垂釣。
特別是從淨土之濱走到「蛸之濱」這一小段路程，由於會穿過一小段森林，正好把山海美景一次收藏，對喜歡走路的旅者來說CP值很高。
▼如何前往宮古市：從JR盛岡站搭JR山田線或搭106路線巴士前往宮古站下車換公車。
▼宮古市陸奧潮風步道健行8大路線全覽：https://trail.jodogahama-vc.jp/miyako/
▼陸奧潮風健行路線日文官網：https://tohoku.env.go.jp/mct/
■ 更多情報請參閱「岩手好好玩」中文粉絲團：https://fb.me/japaniwate.tw
提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言