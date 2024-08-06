夜貓子不怕餓肚子！東京都台東區24小時營業　連鎖名店「すき家」不到百元台幣的牛丼專賣

經常安排日本自由行的朋友們都知道，他們餐廳都相當早就打烊，倘若半夜肚子餓除了居酒屋或者燒鳥店能吃到熱騰騰食物之外，就屬於連鎖丼飯品牌－吉野家或者すき家了，畢竟２４小時營業牛丼專賣，先不說有多美味？光是不到百元價格就安撫嘴饞的靈魂就足夠了，貪吃鬼熊熊每次在日本，深夜肚子叫，除了吃超商之外的選擇就會選這幾個品牌，那您呢？

すき家Sukiya菜單

省下的人力成本相對的對應在價格上，就像吉野家或者拉麵店，都是自助點餐，點選商品後投入鈔票與硬幣，接著等待櫃台呼叫，再拿餐卷前往櫃台取餐就好。

すき家官網菜單

すき家Sukiya 稻荷町站前店地點

就在稻荷町站入口處前面，由於我們１０天９夜都住在附近的商旅，有幾次看完棒球回到旅館附近，除了７－１１或者全家之外已經沒有其它選擇了，就連aeon超市也都打烊，想吃非微波食品，這間算是陪我們度過不少挨餓的半夜。

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すき家食記

牛丼（¥４３０元／小）

大家總說台灣吉野家一點也不日本，除了口味有走偏之外，熊覺得是價格吧？以前吉野家優點除了２４小時可以吃到之外，就屬於便宜又大碗，那也是日本當地的訂價以及企業文化，這間すき家也是相同，讓上班族們，可以用少少的錢吃到牛丼。

以當時匯率計算為台幣９０元，這樣一碗（小碗份量，男生的嘴，也還能扒上六口左右），就能解半夜的咕嚕咕嚕叫肚子了。

すき家 稲荷町駅前店

電話：+81 120 498 007

住址：〒110-0015東京都台東区東上野5-1-4

營業時間：24小時

文章來源：貪吃鬼熊熊－美食/攝影/旅遊 FB：貪吃鬼熊熊 旅遊/美食/攝影

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