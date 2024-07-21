快訊

影／開放赴陸旅行團沒共識 羅文嘉、陳玉珍泳渡後交鋒

不是00713下殺一千五百點最抗跌的是00915！ 存股哥：00878這波讓我比較意外

留意凱米與西南季風互動 鄭明典：要關心颱風尾影響

Hello Kitty50週年！新幹線不缺席「粉紅列車全新亮相」

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／JR新幹線活動官網
圖／JR新幹線活動官網

Hello Kitty粉絲會瘋掉！日本新幹線為慶祝Hello Kitty 50週年，特別推出粉紅列車，行駛於新大阪至博多間。自2018年6月30日啟動以來，這款列車以「維繫」連結各地區的願望為主題，外觀以粉金緞帶與蝴蝶結妝點，內裝則充滿Kitty元素，列車上還推出多款實用且色彩繽紛的限定紀念商品，保證讓粉絲們愛不釋手、少女心大噴發！

圖／JR新幹線活動官網
圖／JR新幹線活動官網

圖／JR新幹線活動官網
圖／JR新幹線活動官網

值得一提的是粉紅列車的前兩節車廂經過精心設計，像是第一節「HELLO! PLAZA」車廂提供拍照展示空間，擺放著許多有趣的拍照道具，並販售列車限定商品；至於第二節「KAWAII!! ROOM」為自由座車廂，座椅用紫色襯托粉色內裝，同樣也是滿滿的Kitty元素讓乘客幸福感爆棚。乘車體驗全新升級，也吸引了大量Hello Kitty迷前來朝聖。

圖／JR新幹線活動官網
圖／JR新幹線活動官網

圖／JR新幹線活動官網
圖／JR新幹線活動官網

圖／JR新幹線活動官網
圖／JR新幹線活動官網

Hello Kitty迷們若想盡情體驗這款夢幻列車，建議使用「JR西日本鐵路周遊券」，此券可無限次數搭乘新幹線，共有11種周遊券可供選擇，讓您輕鬆搭乘Hello Kitty新幹線。

圖／JR新幹線活動官網
圖／JR新幹線活動官網

此外，50周年限量紀念品也不容錯過，包括Hello Kitty祕密壓克力立牌、祕密貼紙、多功能隨身小包、極光色鑰匙圈和限定版L夾等，每款都值得收藏。詳情請上官網查詢。

圖／JR新幹線活動官網
圖／JR新幹線活動官網

圖／JR新幹線活動官網
圖／JR新幹線活動官網

圖／JR新幹線活動官網
圖／JR新幹線活動官網

編輯推薦

大阪 極光

相關新聞

Hello Kitty50週年！新幹線不缺席「粉紅列車全新亮相」

日本新幹線為慶祝Hello Kitty 50週年，特別推出粉嫩列車，行駛於新大阪至博多間。自2018年6月30日啟動以來，這款列車以「維繫」連結各地區的願望為主題，外觀以粉金緞帶與蝴蝶結妝點，內裝則充滿Kitty元素，令人少女心爆棚。列車上還推出多款全新、實用且色彩繽紛的限定紀念商品，讓粉絲們愛不釋手。

大谷翔平投球英姿在岩手！ 故鄉應援化身稻田藝術，連愛犬也現身

【旅奇傳媒/記者-蔡雅雯】棒球選手大谷翔平，是故鄉岩手縣奧州市的光榮與驕傲。早在2017年大谷翔平在日本職棒大放異彩時，故鄉岩手縣奧州市便已全力支持他，年年以「我們的星星〜大谷翔平選手」主題在稻田藝術

日本PRONTO「寶可夢聯名咖啡廳」不用預約！全日本上百家分店天天都能去

今年夏天，日本全國的PRONTO咖啡廳將和寶可夢合作，以「海洋和山脈」為主題，推出特別的Pokémon新菜單！

【2024日本關東鐵道跟團攻略】精選熱門迪士尼樂園/淺草寺/輕井澤景點，還能搭上鐵道列車欣賞關東近郊沿途美景！

來過關東地區無數次的朋友們，這次參加日本旅遊團時想要換換口味嗎？不妨來考慮關東鐵路之旅吧！這個日本鐵道觀光行程不只精選了多樣熱門的鐵道體驗，還挑選了大小朋友喜愛的迪士尼樂園、哈利波特影城，在一日的行程結束後還有豪華的東京飯店在等著大家。現在就一起和AsiaYo出發觀看今天的介紹。

東京近郊觀光、血拚首選！一站購足 佐野PREMIUM OUTLETS®

【旅奇傳媒/記者-徐意雯】隸屬於三菱地所集團旗下的 PREMIUM OUTLETS 在日本主要城市如東京、大阪、名古屋、福岡等交通便利的地區共擁有10處獨具特色的購物勝地，為日本數一數二的大型連鎖暢貨

澀谷又有新地標了！「澀谷AXSH」今年夏天正式開幕

澀谷新地標：「澀谷AXSH」已經在 2024 年 7 月 8 日正式開幕！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。