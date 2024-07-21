Hello Kitty50週年！新幹線不缺席「粉紅列車全新亮相」

Hello Kitty粉絲會瘋掉！日本新幹線為慶祝Hello Kitty 50週年，特別推出粉紅列車，行駛於新大阪至博多間。自2018年6月30日啟動以來，這款列車以「維繫」連結各地區的願望為主題，外觀以粉金緞帶與蝴蝶結妝點，內裝則充滿Kitty元素，列車上還推出多款實用且色彩繽紛的限定紀念商品，保證讓粉絲們愛不釋手、少女心大噴發！

圖／JR新幹線活動官網

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值得一提的是粉紅列車的前兩節車廂經過精心設計，像是第一節「HELLO! PLAZA」車廂提供拍照展示空間，擺放著許多有趣的拍照道具，並販售列車限定商品；至於第二節「KAWAII!! ROOM」為自由座車廂，座椅用紫色襯托粉色內裝，同樣也是滿滿的Kitty元素讓乘客幸福感爆棚。乘車體驗全新升級，也吸引了大量Hello Kitty迷前來朝聖。

圖／JR新幹線活動官網

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Hello Kitty迷們若想盡情體驗這款夢幻列車，建議使用「JR西日本鐵路周遊券」，此券可無限次數搭乘新幹線，共有11種周遊券可供選擇，讓您輕鬆搭乘Hello Kitty新幹線。

圖／JR新幹線活動官網

此外，50周年限量紀念品也不容錯過，包括Hello Kitty祕密壓克力立牌、祕密貼紙、多功能隨身小包、極光色鑰匙圈和限定版L夾等，每款都值得收藏。詳情請上官網查詢。

圖／JR新幹線活動官網

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