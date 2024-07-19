NHK：日本明年1月推預先通關新系統 台灣旅客首先適用
日本NHK報導，明年1月起，日本政府將推出新的「預先通關」系統，由台灣旅客最先開始適用。被准許可以辦理預先通關的旅客，可以在出發前完成幾乎所有的海關檢查，可縮短入境通關所需的時間。
日圓貶值刺激外國觀光客赴日旅遊，現在到日本旅遊的外國旅客人次已經刷新紀錄，根據共同社的報導，今年上半年旅客人次已有大約1,780萬人；6月訪日旅客人次連續第四個月超過單月300萬人；第2季外國旅客在日本的支出創下2.1兆日圓（134億美元）的歷史最高金額。
新的加速通關系統，是把促進日本經濟的觀光產業更加放大的新方法。
日本以前被歸為昂貴的旅行願望清單目的地，現在因日圓大貶，成了相對便宜的旅遊與購物國家。日本首相岸田文雄今（19）日出席一場促進觀光的會議時，準備宣布外國旅客2024年在日本的開支可望達到8兆日圓。
外國觀光客湧入也為日本帶來數十年來最強大的通膨，本國消費者的支出反而裹足不前。許多被過度觀光的景點也陸續對觀光客實施各種限制，希望減少對當地環境與居民的衝擊。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言