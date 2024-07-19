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NHK：日本明年1月推預先通關新系統 台灣旅客首先適用

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
外國觀光客擠爆日本東京淺草寺外的商店街。 美聯社
外國觀光客擠爆日本東京淺草寺外的商店街。 美聯社

日本NHK報導，明年1月起，日本政府將推出新的「預先通關」系統，由台灣旅客最先開始適用。被准許可以辦理預先通關的旅客，可以在出發前完成幾乎所有的海關檢查，可縮短入境通關所需的時間。

日圓貶值刺激外國觀光客赴日旅遊，現在到日本旅遊的外國旅客人次已經刷新紀錄，根據共同社的報導，今年上半年旅客人次已有大約1,780萬人；6月訪日旅客人次連續第四個月超過單月300萬人；第2季外國旅客在日本的支出創下2.1兆日圓（134億美元）的歷史最高金額。

新的加速通關系統，是把促進日本經濟的觀光產業更加放大的新方法。

日本以前被歸為昂貴的旅行願望清單目的地，現在因日圓大貶，成了相對便宜的旅遊與購物國家。日本首相岸田文雄今（19）日出席一場促進觀光的會議時，準備宣布外國旅客2024年在日本的開支可望達到8兆日圓。

外國觀光客湧入也為日本帶來數十年來最強大的通膨，本國消費者的支出反而裹足不前。許多被過度觀光的景點也陸續對觀光客實施各種限制，希望減少對當地環境與居民的衝擊。

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