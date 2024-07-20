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旅遊日本舊行李箱別亂丟！正確處理方式報你知

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日本關西機場提供免費行李回收服務。　圖：日本旅行情報局／提供
日本關西機場提供免費行李回收服務。　圖：日本旅行情報局／提供

【旅奇傳媒/日本部報導】許多人喜歡來日本購入新行李箱，提醒大家舊行李箱千萬別亂丟！在日本，只要丟棄物品的單邊超過30公分就屬於大型垃圾，行李箱便是大型垃圾，丟棄時必須打電話或線上預約回收大型垃圾的時間，並且會產生費用。

最簡單的方式是跟入住飯店商量酌付費用，請他們代為丟棄，通常會酌收1000至3000日圓的處理手續費。或是購買新的行李箱時請該店家幫忙丟棄舊的行李箱。

另外，日本國內的關西機場和成田機場也有「行李箱回收再利用服務」。前往關西機場第一航廈2F詢問櫃檯就有提供免費回收行李箱的服務，而且是24小時受理，只需出示機票護照，並在所有權放棄書上簽字，機場就會免費回收行李箱。

成田機場的「行李箱回收再利用服務」，同樣只要出示機票及護照，前往第一航廈地下一樓的「Riat!」即可協助處理，需付費1,100日圓，開放時間為08:00-18:00。

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