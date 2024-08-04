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2024東京星野住宿跟團特輯！特選3條東京旅遊路線，帶你玩遍迪士尼雙園、箱根溫泉、橫濱纜車

聯合新聞網／ AsiaYo 旅遊預定平台
圖／AsiaYo提供
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如果你在想暑假要帶一家大小參加哪個日本跟團旅遊團，這邊推薦你去有樂園、寺廟跟美麗山水的日本關東，保證大人小孩都能玩得盡興！AsiaYo今天要介紹給你3個東京星野跟團旅遊團，全部都會入住日本有名的星野集團旗下飯店，這麼放鬆好康的事不用多說了吧，趕快跟我們一起來看看行程介紹吧~

🌤️【開心FUN東京】晴空塔/迪士尼樂園/箱根鐵道五日🌤️

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👓行程特色

✨復古箱根鐵道旅行：搭乘箱根登山電車、箱根纜車，一覽滿滿的自然景觀，享受日本豐富的自然之美。

✨兩晚星野集團飯店：行程特別安排入住兩晚星野集團旗下的東京灣飯店，飯店擁有超吸睛的復古設計，給你回到1955年的獨特體驗！


✈️ 航班資訊

【去程 - 中華航空】08:00 高雄小港機場 → 12:30 東京成田機場

【回程 - 中華航空】13:30 東京成田機場 → 16:30 高雄小港機場

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【去程 - 長榮航空】07:00 高雄小港機場 → 11:45 東京成田機場

【回程 - 長榮航空】12:45 東京成田機場 → 15:40 高雄小港機場

※航班時間僅為參考，最終確定航班以行前通知資料為準！


✨每日行程

Day 1：🛫高雄小港機場 › 🛫東京成田機場 › 橫濱合味道紀念館(日清泡麵博物館) › 橫濱港未來21、紅磚倉庫

Day 2：箱根登山鐵道 › 箱根斜面電車 › 箱根空中纜車 › 箱根大涌谷 › 河口湖遊覽船~天晴號

Day 3：光伸免稅店 › 淺草觀音寺 › 東京晴空塔SKY TREE(登上350m天望甲板) › 天空町商店街

Day 4：東京迪士尼樂園

Day 5：🛫東京成田機場 › 🛫高雄小港機場


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💓【開心瘋東京】迪士尼樂園/橫濱纜車/箱根鐵道五日💓

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👓行程特色

全新星野度假村：提供東京迪士尼專車接送，親子友善的星野東京灣1955飯店以復古的設計聞名，適合一家大小一起入住！

東京迪士尼狂歡：都來到東京了，一定要來無論家庭或朋友出遊都非常推薦的東京迪士尼，欣賞華麗的花車遊行和煙火！


✈️ 航班資訊

【去程 - 長榮航空】07:55 高雄小港機場 → 12:25 東京成田機場

【回程 - 長榮航空】13:25 東京成田機場 → 16:05 高雄小港機場

※航班時間僅為參考，最終確定航班以行前通知資料為準！


✨每日行程

Day 1：🛫桃園機場 › 🛫東京成田機場 ›  橫濱空中纜車 › 橫濱港未來21、紅磚倉庫

Day 2：箱根登山鐵道 › 箱根斜面電車 › 箱根空中纜車 › 箱根大涌谷 › 忍野八海

Day 3：淺草觀音寺、仲見世街 › 晴空塔 › 光伸免稅店 › 台場購物廣場Diver City、獨角獸鋼彈

Day 4：東京迪士尼樂園

Day 5：東京都內自由活動 › 🛫東京成田機場 › 🛫桃園機場


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🚇【東京列車行】星野榆樹小鎮/遊船晚餐/澀谷展望台五日🚇

圖／AsiaYo提供
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👓行程特色

地道觀光火車搭乘六文Rokumon觀光列車，體驗復古的列車裝潢，並在山林間馳騁享受美景，聽起來就超享受的呀~

輕井澤星野渡假村：行程帶你前往輕井澤的榆樹小鎮，這裡有許多特色商店及餐廳，讓你不用飛到歐美就可以享受身處異國的涼爽氛圍。


✈️ 航班資訊

【去程 - 星宇航空】08:30 桃園機場 → 12:45 東京成田機場

【回程 - 星宇航空】14:00 東京成田機場 → 16:30 桃園機場

※航班時間僅為參考，最終確定航班以行前通知資料為準！


✨每日行程

Day 1：🛫桃園機場 › 🛫東京成田機場 › 澀谷天空展望台(SHIBUYA SKY)

Day 2：川越小江戶（傳統建築藏屋、星巴克時鐘小路店） › 丹德庭園(含抹茶體驗30分鐘) › 川越鰻魚飯 › 季節採果趣

Day 3：善光寺（國家指定國寶） › 六文觀光列車(長野站++輕井澤) › 輕井澤王子OUTLET 

Day 4：HARUNIRE庭園(榆樹小鎮)+必嚐美味丸山咖啡 › 光伸免稅店 › 東京灣-交響樂號夕陽晚餐巡遊

Day 5： 🛫東京成田機場 › 🛫桃園機場


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看完這篇東京星野跟團行程介紹，有沒有覺得東京真的很適合一家大小出遊呢？除此之外，行程都有保證入住1-2晚的星野集團飯店，非常適合喜歡享受飯店設施的你，出國忙碌地跑行程完也能好好放鬆。當然，AsiaYo也提供其他地區的星野集團住宿，可以參考關西星野跟團或北海道星野跟團，找尋最適合你的旅遊行程唷！


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