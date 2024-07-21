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大谷翔平投球英姿在岩手！ 故鄉應援化身稻田藝術，連愛犬也現身

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即日起到8月上旬歡迎來岩手縣奧州市欣賞大谷翔平稻田藝術。　圖：奧州市／提供
即日起到8月上旬歡迎來岩手縣奧州市欣賞大谷翔平稻田藝術。　圖：奧州市／提供

【旅奇傳媒/記者-蔡雅雯】棒球選手大谷翔平，是故鄉岩手縣奧州市的光榮與驕傲。早在2017年大谷翔平在日本職棒大放異彩時，故鄉岩手縣奧州市便已全力支持他，年年以「我們的星星〜大谷翔平選手」主題在稻田藝術上秀出他的投球英姿。

今年更讓他的愛犬 Decopin 也登場，旁邊寫上大大的字「野球しようぜ」，號召大家一起來打棒球！即日起到8月上旬將是最完整好看的稻田造型模樣，歡迎前來朝聖。

有趣的是，稻田藝術左上角的ホ字其實是「日本全國稻田藝術接力」的一環，整句話為「ホームラン王（全壘打王）」，參加縣市如下：

・岩手縣奥州市水沢 →「ホ」跡呂井稻田藝術

・新潟縣十日町市松之山 →「ー」棚田藝術

・埼玉縣越谷市増林 →「ム」越谷稻田藝術

・静岡縣菊川市下内田 →「ラ」菊川稻田藝術

・愛知縣安城市和泉町 →「ン」交流稻田藝術

・鹿児島縣南九州市川辺町→「王」南薩摩稻田藝術

另外，奧州市本月也推出「大谷翔平稻田藝術」桌布，提供免費下載：https://reurl.cc/5vAljR

◉ 大谷翔平稻田藝術（奥州アテルイの里 田んぼアート）

・地點：https://goo.gl/maps/F2aG5BSR92oiBdaj7

・交通：從JR水澤站或新幹線水澤江刺站搭巴士約30鐘車程，或租單車或徒步約3公里即達。

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