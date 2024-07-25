伊豆自駕觀光住宿3推薦 海景復古溫泉飯店與豪華露營 和水豚當鄰居！

伊豆療癒之旅 山海絕景與可愛動物們

伊豆高原所在的伊豆半島，是大自然的得意之作，豐富的自然地形與當地人的維護，造就了如大室山、城崎海岸等特別景緻，亦是日本國內第九座世界地質公園。我們之前曾在聊伊豆熱海自然絕景景點的文章中介紹過的大室山，亦可說是伊豆半島的地標之一，而它山腳下附近有一座因以水豚為首的可愛動物們而人氣爆表的景點——伊豆仙人掌動物園，吸引著日本海內外的遊客們陸續前來「覲見」。

右上圖片提供：伊豆Granpal公園

而像是夜間璀璨點燈秀十分著名的戶外活動樂園「伊豆Granpal公園」，還有收藏了大量Tiffany古董彩繪玻璃燈飾作品、還可以Cos成公主的「紐約燈具美術館花園」，也都是這一帶蠻重量級的觀光景點，所以若能就近入住在附近，行程規劃起來更輕鬆也更盡興。

這次我們要跟你分享3間就在這附近的旅宿設施，包括了復古的溫泉飯店，以及超人氣的豪華露營，它們各有各的特色，一起來看看囉。

推薦① SKY-HILL HOTEL伊豆高原 與水豚比鄰泡溫泉享海景

SKY-HILL HOTEL伊豆高原是2023年4月翻新盛大開幕的溫泉飯店，也是伊豆仙人掌動物園的官方飯店。緊鄰著大室山與伊豆仙人掌動物園，飯店內不僅設有可以直通伊豆仙人掌動物園水豚區的住宿旅客專屬通道，也坐擁能就近觀賞2月大室山燒山儀式的絕佳位置。有趣的是，飯店露台上有時候還會驚現伊豆仙人掌動物園內飛出來散步的孔雀，更有能享有絕佳的伊豆海景的舒適客房。

SKY-HILL HOTEL伊豆高原不僅坐擁伊豆絕佳海景景色，且全館客房都能享受這美麗海景。館內包括客房在內的一些空間設計和規劃，刻意留下復古懷舊的氛圍。特別是客房中選用的電器設備，都是非常可愛精美的復古款式，特別受時下喜歡復古懷舊風的年輕人歡迎。其客房大多以日式西式並設的和洋室為主，兩張單人床加上和室空間，一般最多可以住進6人。另外還備有附設客廳的Deluxe和洋室，一般可入住多達5人。無論是朋友或夫婦情侶的雙人遊，還是一家子或一群朋友一起出遊都非常適合。

作為復古溫泉飯店，SKY-HILL HOTEL伊豆高原內設有景觀優美的溫泉大浴場，泉質是常被稱作「美肌之湯」的鹼性單純溫泉，並設有桑拿房。且館內還設有很有日式溫泉旅館特色的桌球室，泡完湯後穿著浴衣到桌球室揮個幾拍，就像是一些日劇或動漫場景中那樣，可說是很地道的日式溫泉體驗呢。

除了桌球室，飯店內也有適合溜小朋友的遊樂區，溫馨舒適且能眺望海景的公共休息區等。值得一提的是，飯店3樓有個寬闊的觀景大陽台，有巨大的大室山矗立眼前不說，更能舒適眺望到伊豆7島與相模灘之絕美海景。能見度好時，另一側還有機會能見到富士山喔！

入住日式溫泉旅館，美食總是少不了的期待。SKY-HILL HOTEL伊豆高原的晚餐以懷石料理為主，依據不同時節採用不少當地食材料理出來的精緻料理，色香味俱全。若想要品嚐伊豆名物金目鯛的話，在這裡也能嚐到。而針對小朋友，也有另外提供特別的餐點。

絕景景觀、舒適的住宿環境、美食溫泉與走幾步就能到伊豆仙人掌動物園的優勢，SKY-HILL HOTEL伊豆高原無疑是到伊豆度假的上選。

SKY-HILL HOTEL伊豆高原

地址：静岡県伊東市富戸1317-624

CHECK IN/CHECK OUT：

15:00～20:00（有預約晚餐的話是15:00～17:00）/～10:00

推薦② 伊豆仙人掌村豪華露營地 大室山下可愛戶外住宿趣

夯了好幾年的豪華露營，以輕鬆享受自然戶外野宿之樂著稱，而在大室山腳下的伊豆仙人掌村豪華露營地（伊豆シャボテンヴィレッジグランピング），就是一個可以體驗這特殊旅宿的地方。同時作為伊豆仙人掌動物園的官方飯店，伊豆仙人掌村豪華露營地內整體也是以可愛動物為主題，一個個露營帳篷的房門和鑰匙上可以見到一隻隻會在伊豆仙人掌動物園中出沒的動物插畫。

配合飯店整體可愛的設計風格，伊豆仙人掌村豪華露營地內的帳篷擺設也活潑可愛，用色鮮明的床單和地毯，搭配懶人沙發和靠枕等，既有童趣又有嬉皮風。更有特色的是，雖然是豪華露營帳篷，各房間內卻配備有獨立舒適的廁所衛浴空間，即便是下雨或是天冷時入住，想要入浴或去廁所也不用走出房門，特別方便。

這樣的豪華露營帳篷，有可以入住最多5人的和風西式風格，也有最多可入住6人的日式風格，無論是和好友或伴侶的雙人行，還是一家人或一群朋友的熱鬧多人行，都很適合。

圖片提供：伊豆仙人掌村豪華露營地

既然是豪華露營，當然少不了晚上的BBQ烤肉及戶外早餐時光啦！伊豆仙人掌村豪華露營地內有提供兩種BBQ烤肉套餐可選擇，能以燒烤的形式品嚐到伊豆時令蔬果、肉類和海鮮。如果是有過敏或是素食習慣的遊客，也可以選擇自己到附近的超市購入食材帶進園內燒烤，而園內的早餐則是使用當地蔬果食材特製的三明治，並可搭配牛奶、濾掛式咖啡及柳橙汁等飲品。

作為伊豆仙人掌動物園的官方飯店，從伊豆仙人掌村豪華露營地到伊豆仙人掌動物園只要步行約3分鐘左右，且到大室山纜車站也只要步行約2分鐘即可抵達。如果特別想要體驗豪華露營，或是更喜歡親近自然的話，那伊豆仙人掌村豪華露營地會是你玩伊豆高原時住宿的絕佳選項。

伊豆仙人掌村豪華露營地 IZU Shaboten Village Glamping

（伊豆シャボテンヴィレッジグランピング）

地址：静岡県伊東市富戸1317-584

CHECK IN / CHECK OUT：15:00～18:00 / ～11:00

推薦③ IZU GRAN VILLAGE Glamping豪華露營再升等 療癒度與隱密性更佳

想在伊豆高原一帶體驗豪華露營，除了前面介紹的伊豆仙人掌村外，靠近伊豆Granpal公園的IZU GRAN VILLAGE Glamping則是另一個值得考慮的選擇，尤其是打算到Granpal公園玩樂看夜間點燈秀的朋友。IZU GRAN VILLAGE Glamping園內的腹地十分寬敞，帳篷與帳篷之間的距離較遠，獨立性和隱私性較高。而園內整體的風格比較有大人休閒感，相比仙人掌村的活潑可愛，多了一些閒適慢活感。

IZU GRAN VILLAGE Glamping的帳篷內空間一樣寬敞舒適，房內的陳設及用色簡單清爽，卻不失設計感，且家電和SKY-HILL HOTEL伊豆高原一樣，特別選用了復古可愛的造型，令人特別喜愛。IZU GRAN VILLAGE Glamping的帳篷也是採用連通獨立衛浴的形式，且房間內的浴缸還是特別的貓腳浴缸，特別受女性遊客歡迎。由於帳篷與帳篷間的距離較大，帳篷內望出去的視野好，特別是靠中心篝火廣場的帳篷。

特別的是，園內除了常見的圓形帳篷房間，也有特別的方形帳篷房間，更大更寬敞，當然也有連結獨立衛浴。如果有需要，園內也設置有公共的獨立桑拿房可使用，只要到前台預約並付費使用即可，還有桑拿用的桑拿服可以付費租借。

入住園內的晚餐，少不了BBQ燒烤，園內有提供食材套餐選項，不僅能嚐到以當地時令蔬果料理的特色沙拉及烤蔬果串，還有包括富士之國梅花豬肉、雞腿肉、五花牛以及新鮮海產。同時附有法國麵包、時令水果、巧克力和可做成夾心餅乾的烤棉花糖等作為點心。如果想要再吃得更豪華，園內也有升級版菜單可選，裡面可嚐到包括伊豆當地的愛鷹牛、富士山鮭魚高麗菜涼拌沙拉等美味。與此同時，也有海螺和伊勢蝦可加價選擇！而早餐，一樣是以當地蔬果食材搭配製作的特製三明治，可以自己DIY喔！

在IZU GRAN VILLAGE Glamping內享用美食的樂趣之一，還在於園內接待帳篷中的自助式飲料吧台區——那是給住宿旅客無限暢飲的特別服務，裡面有包括咖啡機、果汁等軟飲料、生啤酒機、檸檬沙瓦、牛奶冰淇淋機、新鮮牛奶，還有⋯⋯紅白葡萄酒！是的，有提供紅白酒的無限暢飲。如果本身對葡萄酒有所講究，想要喝更高級的品項，在園內也有許多可加價選擇的酒水。

綜合看來，雖然一樣是豪華露營，IZU GRAN VILLAGE Glamping和伊豆仙人掌村豪華露營地的風格還是不大一樣，若更講究獨立空間感的話，或多一些大人休閒感的話，IZU GRAN VILLAGE Glamping會是更加適合你的選擇。

IZU GRAN VILLAGE Glamping（伊豆グランヴィレッジ グランピング）

地址：静岡県伊東市富戸1089-4

CHECK IN / CHECK OUT：15:00～18:00 / ～11:00

周邊人氣觀光景點快速盤點

伊豆高原站一帶，聚集了許多人氣觀光景點，下面就快速一起來「繞」一圈。

大室山：抹茶布丁上看絕景

伊豆地標大室山，日本的國家天然紀念物，是一座噴發過後的火山渣錐，山體上沒有高樹，只有低樹叢和草叢，遠看很像抹茶布丁。為了維持這樣的山體景觀，每年2月左右都會舉行燒山儀式，很多人都會前來觀禮。

搭纜車上山，山上設有遊步道，360度視野絕佳，不僅能遠眺伊豆七島、相模灘，能見度佳時，還能望見富士山喔！

大室山登山纜車（大室山登山リフト）

地址：静岡県伊東市池672-2

營業時間：

3～9月 9:00～17:00（下山纜車最後班次為17:15）

10～2月 9:00～16:00（纜車車票販售只到16:15）

元旦 5:40～8:15（新年日出特別運行，售票只到7:00）

大眾交通：伊豆急行線伊豆高原站下車，轉搭開往「仙人掌公園」方向的東海巴士，並在終點站下車即可，車程約15分鐘。

伊豆仙人掌動物園：可愛動物與仙人掌多肉植物療癒之所

因露天泡澡水豚揚名海外的伊豆仙人掌動物園，是一座住有約140種可愛動物及約1500種仙人掌和多肉植物的動植物樂園。裡面能見到像是孔雀、松鼠猴等動物在園內自由走動，讓你能與他們近距離接觸。除了最有人氣的水豚區外，像是耳廓狐、小熊貓、環尾狐猴、袋鼠等都是園內的人氣明星。

另外，園內巨大的仙人掌溫室讓人十分驚艷不說，裡面的「採仙人掌DIY多肉盆栽」的手作體驗也十分受歡迎。當然，更不能錯過的是園內的網紅動物玩偶餐廳——森之動物餐廳GIBBONTEI，不僅有超可愛的水豚玩偶坐在你旁邊，還有可愛到讓你難以下口，卻又美味誘人的特色美食在等著你。

伊豆仙人掌動物園（伊豆シャボテン動物公園）

地址：静岡県伊東市富戸1317-13

營業時間： 9:30～17:00（最後入場時間為營業結束前30分鐘）

※ 隨季節會有所變動。

大眾交通：伊豆急行線伊豆高原站，轉搭東海巴士約15分鐘車程，轉搭計程車約10分鐘車程。

城崎海岸：伊豆的明信片海景

城崎海岸是伊豆的經典景點，尤其是那有蔚藍的天與海做背景「門脇吊橋」，更堪稱明信片及海報定番。約4000年前，大室山噴發時流出的溶岩，在海的侵蝕交錯作用下，形成了如今城崎海岸獨特的岩岸地貌，沿岸全長約9公里的岩岸步道及自然研究路，風景極佳，非常適合散步健行。

城崎海岸（城ヶ崎海岸）

地址：静岡県伊東市富戸

大眾交通：伊豆急行線城崎海岸站下車，步行約35分鐘

官方網站（伊豆伊東觀光導覽）

紐約燈具美術館與花園：遇見Tiffany古董彩繪玻璃燈具與公主之夢

說起Tiffany蒂芙尼，總是直接想到珠寶首飾？Tiffany珠寶公司Tiffany & Co.創辦人Charles Lewis Tiffany的兒子——Louis Comfort Tiffany同時也是為有名的玻璃工藝藝術家，而他的工作室Tiffany Studio出品的檯燈燈飾作品亦是全世界藝術愛好者夢寐以求的收藏品，也被稱為Tiffany Lamp（蒂芙尼燈具）。而在伊豆的紐約燈具美術館花園裡，收藏了包括Tiffany Studio的創作等約80件作品，包括經典的玻璃古董檯燈、窗花等，值得前往一看。

圖片提供：紐約燈飾美術館花園

就位於伊豆海岸邊的美術館外，還有十分美麗的花園搭配無邊無際的海景，花園內種植了許多香草及花卉樹木，是喜歡園藝的朋友不容錯過的景點，每年冬天12月下旬到1月下旬期間是園內的冰鬱金香季，滿園盛開的樣子加上海景為襯，風景格外美麗。花園內設置了許多打卡拍照點，且美術館附設的海景咖啡座亦十分愜意。更特別的是，園內還有提供有趣的西式公主禮服，有興趣的話可以換裝到園內散步打卡，玩起來更盡興！

※注意：公主換裝時，不方便使用咖啡座飲食。

紐約燈飾美術館花園

（ニューヨークランプミュージアム＆フラワーガーデン）

地址：静岡県伊東市富戸841-1

營業時間：9:30～17:00（最後入場時間為營業結束前30分鐘）

※ 會隨季節變化而變動。

大眾交通：伊豆急行線伊豆高原站，轉搭前往海洋公園的東海巴士並在終點站下車即可，車程約10分鐘。

伊豆Granpal公園：戶外活動樂園中的恐龍園地和璀璨點燈

圖片提供：伊豆Granpal公園

伊豆Granpal公園是座有將近60年歷史的老牌遊樂園，並一直與時俱進著，既保有一些復古氣息，又有著許多十分有趣的戶外遊樂設施體驗，而其中近年最有人氣的，當屬於規模大且璀璨夢幻的夜間點燈秀「伊豆高原大點燈秀（伊豆高原グランイルミ）」，以及超有侏羅紀感的恐龍園地。一般提到日本的點燈秀，大多集中在秋冬季，不過伊豆Granpal公園內的「伊豆高原大點燈秀」，即便到了春夏季節也能看到不說（具體營業時間請參考官方網站），點燈秀的夢幻璀璨更連續7年蟬聯Walker+的排行首位。而園內的恐龍園地內，不僅可以散步遊玩，還設置有卡丁車道，可以開著卡丁車探險！

圖片提供：伊豆Granpal公園

更有趣的是，配合夜間伊豆高原大點燈秀的舉行，園內超有人氣的恐龍園地也會夜間點燈，氣氛和白天全然不一樣，無論是散步還是開卡丁車，都是非常特別的體驗。此外，園內也有高空滑索等遊樂設施體驗，且是在伊豆高原大點燈秀運營的夜晚也能玩的——高空滑索賞壯觀的夜間點燈秀可說是非常難得的體驗吧。（笑）

伊豆Granpal公園（伊豆ぐらんぱる公園）

地址：静岡県伊東市富戸1090

營業時間：9:30〜17:00

※ 因季節會有所變動

※ 入園分白天時段與夜間「伊豆高原大點燈秀」時段交替制度，即便白天入園亦需要先退場再入園，且需要另外購買夜間門票。

「伊豆高原大點燈秀」營業期間：2023/11/11（六）～2024/8/31（六）

※ 2024/4/8（一）開始平日會休園，具體營業日與時間請參考官方公告。

大眾交通：伊豆急行線伊豆高原站，轉搭東海巴士約10分鐘車程，「Granpal公園」巴士站下車即達。

交通方式推薦

這次跟大家分享的住宿和景點都集中在伊豆高原站一帶，而從東京出發到伊豆高原，建議可搭乘JR東日本的特急踊子，可直接直達伊豆高原站。若想要更豪華的電車體驗，則可選擇預約觀光特急「Saphir踊子」。

與此同時，JR東日本集團為外國人遊客發行的JR東京廣域周遊券，也可以活用起來。它大人票價為15000日圓，可在連續3天內不限次數免費搭乘指定區間內的JR東日本集團及其他鐵道公司的列車，包括了新幹線、特急列車等，而JR特急踊子也包括在內。若是搭乘Saphir踊子，則需要另外支付特等席費用。建議大家在規劃行程時，大概計算一下交通費用，可以玩得更舒適更實惠。

伊豆高原・城崎一日券適用範圍。（圖片來源：EMot）

到伊豆高原站一帶，如果多人數的話可以考慮租車，移動起來會更有效率。當然搭乘巴士和計程車也是另一種選項，其中從車站可通往各大景點的公車東海巴士，有兩張不錯的交通券可以使用，一張是「伊豆高原・城崎一日券」、一張是「伊東・伊豆高原二日券」。這兩張交通券都有到我們這次介紹的景點及住宿處，而且可在伊豆高原站內購買，亦可透過EMot線上訂票網站訂票，其中移動伊豆高原二日券也可以透過KKDay購票。

伊豆高原療癒多 自然絕景與可愛動物任你選

這次跟大家分享了伊豆高原一帶的觀光並推薦了三種旅宿提案，不知道是否已經觸動你「想飛」的心？伊豆熱海好玩好看的地方很多，老實說一趟旅行也玩不完。像是我們之前介紹過的熱海及河津下田的南伊豆，都是非常值得前往的地方。下一趟日本之旅，就到伊豆來玩玩吧！它絕對不會讓你失望的。

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