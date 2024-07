東京到北海道！渡輪「Sunflower號」搭船最新攻略與旅遊推薦

從東京前往北海道的渡輪之旅

東京和北海道是日本非常著名的兩個觀光城市,由於這兩個城市距離相當遙遠,要一次巡遊兩地幾乎不可能做到。在多種能夠往返兩地的交通方式中,被稱為「海上移動飯店」的渡輪Sunflower號,搭載了各種設施和服務,讓觀光客能盡情消磨時間。

這次,我們全部一次告訴你!從東京到Sunflower號乘船處的交通方式、船內服務、設施、預訂方法,以及到達北海道富良野和美瑛町後的推薦觀光景點,讓你能夠輕鬆開啟北海道之旅,與Sunflower號一起,享受旅途中精彩的片刻。

從東京前往大洗港渡輪碼頭

結束了東京之旅,若欲搭乘渡輪前往下個目的地——北海道的話,首先需要前往位於茨城縣的「大洗港渡輪碼頭」(大洗港フェリーターミナル)。

▎起點:東京站 → 水戸站

以下是推薦的電車與巴士路線:

【方法1】高速巴士

如果選擇搭乘高速巴士,可從東京車站八重洲南口的巴士站搭乘前往水戶的巴士「水戶號」,抵達水戶站北口。車票可在東京車站的JR巴士櫃檯或自動售票機購買,也可使用現金乘車,費用約為2,250日圓(依現場實際金額為準)。車程大約2小時,雖然較花時間,但對於想省交通費的人來說,是個不錯的選擇。

【方法2】電車

乘坐直達特急列車「常陸・常盤號」(ひたち・ときわ)的話,需同時購買乘車券和特急券,合計約3,890日圓(依現場實際金額為準),大概1小時20分鐘即可抵達水戶車站。費用雖然略高於高速巴士,但對於想要早點抵達目的地的人來說,時間就是金錢。

▎轉乘:水戸站 → 大洗站

抵達水戶車站後,接著搭乘鹿島臨海鐵道——大洗鹿島線前往大洗車站,票價約330日圓,車程約14分鐘。可愛且具懷舊風格的電車,讓人感受到日本獨有的情懷,透過車窗,欣賞不同於市中心的寧靜田園風光,疲累的心靈也獲得了療癒。

▎終點:大洗站 → 大洗港渡輪碼頭

從大洗站到大洗港渡輪碼頭,如果時間充裕的話,步行大約20分鐘,還可以邊欣賞沿途的風景;此外也可選擇搭乘計程車,車資大約600~800日圓左右,適合想要快點抵達目的地或是行李較多的旅客遊客。

「海上移動飯店」——Sunflower號的船內設施介紹

▎從獨旅到團旅,客房選擇應有盡有

如同其稱號「海上的移動大型飯店」,Sunflower號根據人數及需求備有各種房型。

2~4人的旅客可以選擇擁有專屬陽台的尊貴房,或是可以透過窗戶直觀海洋的海景房,除了洋式,另有和室房型可供選擇。船上歡迎攜帶寵物,因此,此行程也非常適合給想要與寵物留下旅行回憶的旅客!

此外,還有最多可容納25人的經濟房型,適合給追求海上旅行氛圍的團體遊客;也為希望擁有私密空間的旅客,提供類似膠囊旅館風格的舒適房型。

這些都再再顯示了Sunflower號擁有能夠迎合不同種類、需求的多樣性服務精神。

▎在海上盡情品嚐美食

選擇傍晚班次的旅客,沈醉在海洋航行的同時,還能到專用餐廳盡情飽餐一頓。晚餐有各種沙拉、主菜、甜點、飲料吧等種類豐富的自助菜品,以及限量的定食套餐。另外還有針對早餐(07:30~09:30)和中午(11:30~12:30)時段提供的不同經典菜餚。

其中最吸引人的當屬靠近海面的大面積玻璃窗,在品嚐美食的同時還能欣賞到廣闊的海景!美景如電影般刻刻變換,讓整個用餐體驗更上一層樓。

甜點是另一個胃!在Sunflower號的小賣鋪裡,有各式各樣的零食、冰淇淋、飲料和酒類、適合作為伴手禮的北海道特產和原創商品,以及船上所需的日用品。沒想到在海上也能實現零食自由!

▎船內其他服務設施

在舒適的客房裡小憩片刻、在餐廳飽餐一頓後,就可以悠閒地享受到達北海道前的時間。

Sunflower號上設有多種能讓你打發時間的服務和設施。首先推薦的是可以眺望蔚藍大海的展望浴場和桑拿房(如上圖所示),乘客皆能免費使用。日本有許多可以欣賞到美景的浴場,但能夠邊移動邊觀賞到千變萬化海景的浴場實屬罕見,請務必要來體驗看看!

還有其他各種讓小朋友和大人都能盡情玩樂的設施。有專為兒童所準備的遊樂園、在不分年齡層的遊戲角所設置的夾娃娃機和彈珠台等機台、能一掃疲憊感的按摩椅,以及小賣部打烊後的救星——自動販賣機區。

此外,還提供了公共休息室,雙層挑高的空間設計,正是大型商船的魅力所在,讓想放鬆身心的旅客可以盡情利用這開放式空間。

快來Sunflower號上感受放鬆與玩樂共存的魅力吧!

▎不容錯過的特別體驗

除了船內設施,另外還有可以體驗滿滿航海氛圍的特別服務。Sunflower號提供了船長制服、船長帽和雙筒望遠鏡的免費租借服務,讓遊客化身為指揮廣闊海洋的船長。

甲板上可以欣賞到從水平線升起的朝陽和沒入海中的夕陽美景,建議大家提前查好日出和日落的時間,這也是渡輪旅行的一大看點之一。

「Sunflower號」的預約方法

該如何預約浪漫的北海道渡輪行程呢?跟著我們一步一步來吧!首先,進入商船三井Sunflower號的官方網站(也有英語版,不熟悉日文的旅客也可以輕鬆訂票)。進入下一步之前,可以點選「New member registration」先註冊會員。

點選「Make a reservation」,選擇出發日期和船隻路線,例如從東京出發的路線「大洗(Oarai)→苫小牧(Tomakomai)」,之後會顯示可用房型(如上圖)。選擇你喜歡的房型後,選擇乘客人數。如果有開車或是攜帶寵物(只限中小型),也一併輸入。

接下來,確認剛剛所選的資訊,勾選「Please make a tick in the box if you agree」,選擇「Non-members」或「Members」,並點選「Click」進入下一頁。

需要你輸入乘客的姓名、性別、出生年月日、電話號碼等個人資訊。如果需要輪椅或拐杖,或是孕婦,請勾選相應的選項,如果有攜帶寵物或車輛的話,也需要填寫「寵物預約」、「車輛訊息」。填寫完成後,會進入餐點頁面,但實際網站上無法也無需選擇餐點,只要在船上餐廳門口設置的食物券販賣機上購票就可以了。

跟著我們的步驟,恭喜你成功預約到了Sunflower號的船票!

登陸北海道,教你這樣玩!

Sunflower號是集舒適性、便利性、娛樂性於一體的渡輪。體驗過了在海上獨特的服務後,讓我們登陸北海道,開啟下一段旅程吧!

接著讓我們介紹富良野和美瑛町的人氣觀光景點和美食打卡點。

▎北海道超人氣自然絕景:十勝岳與白金青池

(安政火口登山行程 / 青池)

北海道的活火山——十勝岳,在「安政火口」(ヌッカクシ火口)仍可感受到火山的律動。從十勝岳溫泉出發,大約只需1小時便可輕鬆走完,非常適合時間有限的旅客。

在這裡可以享受到自3,000年前便持續活動的火山口附近的溫泉水,清晨登山完後,不妨前往登山口的十勝岳溫泉,徹底洗淨疲憊的身心。

在安政火口健行和享受溫泉後,順便去附近的「青池」一探究竟吧!正如其名的藍色湖水,多了幾分不真實感。據說,這是因為白金溫泉地區的鋁與河水混合,產生了肉眼看不見的「膠體」顆粒,這些顆粒讓人眼中的水呈現出這種充滿魅惑感的藍色。在如畫般的「青池」面前,感受北海道原始自然的魅力吧!

【登山口:十勝岳溫泉】

地址: 〒071-0579 北海道空知郡上富良野町吹上

【白金青池】

地址: 〒071-0235 北海道上川郡美瑛町白金

▎清涼一夏,網紅打卡點:七星之樹與四季彩之丘

名為「七星之樹」的碩大樫樹,因被用於日本著名香煙包裝而成為著名景點。與四周遼闊的原野和蜿蜒的道路相接,是拍攝網美照的最佳地點,自己彷彿就是日系清爽飲料廣告的代言人。夏天是綠意盎然的曠野;冬天則變成一望無際的雪白原野。每個季節都能享受不同的美景,因此,建議大家在結束渡輪之旅後,可以接著造訪這個千變萬化的景點。

此外,擁有約15公頃面積的「四季彩之丘」,春季到秋季百花齊放,被稱為花之樂園;壯觀的花田、以及能夠跟可愛羊駝互動的牧場外,還有用北海道當地食材製成的各式料理;冬季則是主打在雪原上奔馳的活動。無論何時造訪,都能享受各種不同的體驗。

【七星之樹 (セブンスターの木)】

地址: 〒071-0224 北海道上川郡美瑛町北栄

【四季彩之丘 (四季彩の丘)】

地址: 〒071-0473 北海道上川郡美瑛町新星第三

營業時間:1~4月 9:10~17:00 | 5月, 10月 8:40~17:00 | 6~9月 8:40~17:30 | 11~12月 9:10~16:30

▎味蕾大滿足的美食之旅

在日本,以美味哈密瓜聞名的北海道,推出許多以哈密瓜為主題的各式甜點。此次向大家推薦的「Popura Farm Cafe」(ポプラファーム),以其獨特的甜點聞名:在切半的哈密瓜上面盛滿了濃郁的霜淇淋。這樣豪邁的甜點讓人食指大動。

如果你想飽餐一頓,「富良野五郎拉麵」絕對是你的最佳選擇,特色是使用上富良野產豬所製成的大塊叉燒和濃郁湯底,有味噌、醬油和鹽三種口味,小菜炸雞也與拉麵配合得恰到好處,非常推薦一起點來品嚐。

【Popura Farm Cafe 中富良野本店(ポプラファーム 中富良野本店)】

地址:〒071-0771 北海道空知郡中富良野町中富良野東1線北18号

營業時間:9:00~17:30(最後點餐時間 17:00)

【富良野五郎拉麵(富良野五郎ラーメン)】

地址:〒076-0032 北海道富良野市若松町13-3

營業時間:11:00~21:00(星期三公休)

Sunflower號的航向夢想之旅

從東京市區往渡輪碼頭的交通路線、乘船的預約方法、渡輪上的各種服務設施,以及北海道富良野、美瑛町的人氣觀光景點,通通整理給你!如果你幻想過航海旅遊,就讓Sunflower號替你實現吧!

原文撰寫:Heewon Kim

文章編譯:Shan Tseng

責任編輯:Lucy Wu