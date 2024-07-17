爆熱這樣玩冰最好？ 日本上野公園「夏季冰雕刻展」整排作品融到面目全非 網友傻眼

酷暑來襲，正值炎熱的七月，不只台灣氣候十分炎熱，連在日本都創下罕見的高溫。日本上野公園近期居然舉辦了「夏季冰雕刻展」，幫大家在炎炎夏日消暑，不過，要在這三十多度的高溫下拿著冰磚創作雕刻，不少冰雕作品難敵熱浪，而融化到面目全非，現場畫面曝光引起熱議。

圖／翻攝x@yushimaosusume

事實上，日本上野公園舉辦夏季冰雕刻展已行之有年，每年都會匯聚許多雕刻藝術家的作品，今年也如期登場，在炎夏中帶給民眾一陣涼意。不過今年的日本真的太熱了，因此，冰雕刻展的作品有些還沒完成就出現令人傻眼的景象。

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現場吸引許多民眾前去朝聖，還有許多創作者正在創作冰雕雕刻，雖然不少作品仍保留完好，但有些作品即使放在陰影處也難敵高溫，有些融化到面目全非、散成一地，不免為替創作者感到心疼可惜。

圖／翻攝x@yushimaosusume

不少網友認為，在這種氣候應該讓冰雕展移至室內舉辦更為適合，但也有網友仍欣然表示，這個活動背後目的就是要讓炎熱的夏天捕捉一絲涼爽氛圍，也認為「夏季冰雕刻展」其實是滿有趣的！