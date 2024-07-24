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日本星野集團BEB飯店懶人包！最自由的青年旅館系列開箱，帶你一次攻略沖繩、茨城、輕井澤星野飯店

聯合新聞網／ AsiaYo 旅遊預定平台
圖／AsiaYo提供
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日本最夯的星野集團系列飯店又來啦🌟這次要帶大家開箱CP值最高的星野集團BEB飯店，空間寬敞、時間彈性、服務依舊貼心！全新升級的24小時交誼空間真的超美超舒服，喜歡溫馨又自在的旅行氛圍千萬別錯過這個系列，快跟著AsiaYo往下看吧🏡！

🧳AsiaYo星野集團BEB系列攻略

🍥BEB特色主題飯店：不同的主題住宿超級貼心，輕井澤🔥、沖繩🌊、茨城🚲都有各自的特色和小巧思，好奇的話一起往下探索吧👀✨

🍥BEB空間24小時不打烊：公共空間不但可以24小時使用，就連餐飲吧也24小時！不用擔心早餐睡過頭、半夜肚子餓，真的好貼心🥪🍡


🏡星野集團 BEB5 輕井澤｜篝火聚會不打烊！

地點超級熱鬧方便之外，飯店和房間內部更是舒服的讓人不想離開啊！提供毛毯的木質地板空間超美超適合聊天，搭配一旁的24小時餐飲吧，簡直太幸福了吧！不管你是外向E人還是內向I人都適合這裡🎀！

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📍附近地標：輕井澤白絲瀑布 2.80 公里、舊輕井澤銀座通 4.06 公里


🌴星野集團BEB5 沖繩瀨良垣｜無邊際望海泳池！

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露天的無邊際泳池真的太沖繩了吧🤩沖繩BEB飯店是公寓式的住宅，提供8種特色的房，含寵物友善房型喔！除了24小時公共交流大廳，每間房都有陽台享可以受沖繩西海岸的海風，去過就會想再去啊🌊！

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📍附近地標：萬座毛 1.23 公里、海中展望塔 8.42 公里


🚲星野集團BEB5 土浦特色｜自行車愛好者必收藏！

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星野的自行車飯店，不僅有讓自行車入房/上床的房型和寢具，還有各種維修/保養愛車的器具！清晨騎腳踏車看早霞超讚的⛅沒車還能借E-bike24小時的交誼空間更是車迷聚會看比賽的最佳地點🚲🙌

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📍附近地標：霞浦綜合公園 2.8公里


看完這3個超級厲害的星野集團BEB系列住宿是不是超級心動啊！其他不論是北海道星野飯店、京都星野飯店等等，悠哉卻又不失精緻的住宿路線，真的不愧是星野集團飯店~一如既往的貼心、周到！🍥如果你喜歡更輕鬆的跟團旅遊~也有可以入住星野渡假村的北海道跟團行程！快來和AsiaYo一起展開日本之旅吧🎐


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👉2024星野集團北海道住宿精選｜日本星野Tomamu度假村、OMO飯店推薦，美食地圖/人造浪/滑雪場輕鬆暢玩北海道住宿！

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北海道 沖繩 輕井澤

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