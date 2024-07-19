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日本PRONTO「寶可夢聯名咖啡廳」不用預約！全日本上百家分店天天都能去

聯合新聞網／ 窩日本

【撰文:窩日本快訊/ 窩日本】

今年夏天，日本全國的PRONTO咖啡廳將和寶可夢合作，以「海洋和山脈」為主題，推出特別的Pokémon新菜單！今年夏天到日本旅遊不用特別預約寶可夢咖啡廳，也能享受可愛的Pokémon咖啡！

日本PRONTO「寶可夢聯名咖啡廳」期間限定登場

7月11日至9月16日，日本PRONTO攜手寶可夢咖啡，於日本上百家PRONTO分店推出期間限定的「寶可夢聯名咖啡菜單」，更在東京、大阪、福岡與北海道旗艦店，加碼寶可夢主題裝飾，讓寶可夢迷們不用再搶寶可夢咖啡廳也能體驗Pokémon咖啡！

PRONTO「寶可夢聯名咖啡廳」四款聯名餐點

1.如快龍飛翔在雲上場景的「空飛蕃茄奶油鮭魚義大利麵」，使用番茄奶油醬佐鮭魚、香菇、魚介高湯與雲朵形狀脆片製成

2.如浪漫鯨魚水圈的「波普海豚藍色煙燻鮭魚貝果」，以貝果夾上生菜、馬鈴薯沙拉、牛油果和煙燻鮭魚製成

3.厄鬼椪的青醬義大利麵，以羅勒醬為基礎，加入紅蝦、蘆筍、起司奶油、橄欖和番茄，最後再灑上花朵造型的起司，口感豐富。

4.土王雙層巧克力慕斯，由雙層巧克力慕斯配上巧克力醬和白巧克力甘納許製成，是夏天也適合的清爽可口風味

只要點一道餐點即可隨機獲得一個原創吊飾禮物，一共有7款，快來蒐集吧！

PRONTO「寶可夢聯名咖啡廳」三款聯名飲品

三款聯名飲品，分別為「皮卡丘仲夏芒果牛奶」、「來悲粗茶款待抹茶拿鐵」與「太樂巴戈斯彩虹碳酸飲料」，每杯還會隨機附贈一張全新設計的寶可夢透明卡片，共20款驚喜，值得收藏！

除了全新菜單，PRONTO也將分兩批次販售限定寶可夢周邊商品，第一批商品從7/11開始，有寶可夢透明水瓶、T恤和便當盒。第二批商品預計在7/25推出，有透明包包與玻璃杯，商品數量有限售完即止！

PRONTO寶可夢聯名咖啡廳

活動時間：7/11～9/16

https://www.pronto.co.jp/special/Pokemon2024_Website.html

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咖啡廳 寶可夢 巧克力

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