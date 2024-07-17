澀谷又有新地標了！「澀谷AXSH」今年夏天正式開幕

【撰文:窩日本快訊 / 窩日本】

澀谷車站周邊又有全新設施開幕！這是繼 SHIBUYA STREAM、SHIBUYA SCRAMBLE SQUARE和宮下公園後，即將登場的澀谷新地標：「澀谷AXSH」，由日本東急集團主導的再開發計畫，已經在 2024 年 7 月 8 日正式開幕！

澀谷新地標ＡＸＳＨ今年夏天正式開幕！

「澀谷AXSH」緊鄰青山通，「AXSH」取自於青山的英文「Aoyama」與澀谷的英文「Shibuya」，中間以有交流、交叉之意的「Ｘ」作為連結，象徵在澀谷交叉口上的人與文化間的交流作用。

1 ～ 4 樓商業複合廣場

澀谷AXSH總共有 23 層樓，1 ～ 4 樓為商業複合廣場，將進駐各式美食餐廳、藝術展演空間與健診中心，過去僅是作為通往澀谷和青山的這個區域，將重新誕生成讓大家享受休息片刻與美食的交流場所。

挑高中庭區域

一樓通往二樓的手扶梯空間，將設計成一個充滿綠植的挑高中庭，並從二樓天花板打造出「垂直庭園」，不僅創造出綠意盎然的空間，也提高了整體的綠色視覺率。

5-23樓商用辦公空間

5 樓至 23 樓將打造成澀谷地區毗鄰車站的高級辦公室，位在三樓的辦公室入口也將種植大量植栽來營造出綠意盎然的氛圍，實現把澀谷視為家的企業的辦公空間。

融合藝術的2個廣場入口

澀谷AXSH設有兩個廣場入口，一個通往澀谷車站、一個通往青山方向，兩個廣場會以不同的設計呈現。

往澀谷車站的廣場：SHIBU SPOT，將裝設大型裝置藝術和大型LED螢幕，並有美食流動攤車進駐，展現熱鬧的氛圍。

往青山方向的廣場：AO SPOT，將由NANZUKA株式會社推出「NANZUKA PUBLIC」，結合現代藝術畫廊與酒吧，展現各種形式的藝術作品，並會每年更換2-3次藝術品，首次展出的作品為知名法國藝術家Jean Jullien（尚·朱利安）的作品！

渋谷アクシュ

東京都渋谷区渋谷2-17-1

2024年7月8日（一）

東京地下鐵銀座線「澀谷」站徒步約1分鐘

https://www.shibuya-axsh.jp/

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