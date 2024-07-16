快訊

立院通過決議了！邀賴清德總統國情報告 並依法回應立委提問

高雄大寮工廠狂冒黃棕色「麒麟煙」！惡臭難聞居民狂咳嗽 環保局曝原因

大阪住宿又有新選擇！ 「光芒飯店」7月17日全新開幕 坐擁日本最高露天浴池

聯合新聞網／ TTN旅報
客房採典雅的米白色及木質調設計並提供多元房型。 圖／Klook 提供
客房採典雅的米白色及木質調設計並提供多元房型。 圖／Klook 提供

【文・林欣兒】

大阪又有新飯店了！日本知名連鎖飯店品牌「CANDEO HOTELS光芒飯店」再度插旗大阪，旗下星級飯店「大阪The Tower光芒飯店」將於7/17盛大開幕，不僅坐擁全日本最高露天浴池，搭地鐵僅需10分鐘，就能前往大阪最繁華的道頓堀與心齋橋鬧區。

「大阪The Tower光芒飯店」客房採典雅的米白色及木質調設計並提供多元房型，包含豪華雙床房、行政大床房、尊榮三人房等，部分房型更設有獨立浴缸、景觀落地窗。其在31樓的多元水療中心為日本最高的露天浴池，能讓旅客邊泡澡邊將大阪百萬夜景盡收眼底，更提供男女獨立的無邊際浴池及桑拿房。而飯店鄰近淀屋橋車站，距離道頓堀與心齋橋鬧區約10分鐘車程。

而夏日來到日本，當地的「夏日祭典」和「花火大會」絕不能錯過，只要搭乘JR 15分鐘就能至日本三大祭典之一的「天神祭」主會場大阪天滿宮；20分鐘則能到觀賞「奉納花火」最佳地－「櫻之宮公園」。

在31樓的多元水療中心，能將大阪百萬夜景盡收眼底。 圖／Klook 提供
在31樓的多元水療中心，能將大阪百萬夜景盡收眼底。 圖／Klook 提供

延伸閱讀>>悅樂台中文心店驚艷開幕 閱讀、香氣與在地三大亮點

想知道更多旅遊產業專業見聞，請持續關注「TTN 旅報」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

公園 夜景 大阪

延伸閱讀

日本自民黨台灣政策小組眾議員訪台 將晉見副總統

廉航延誤11小時 152名旅客擬集體控告德威航空

夏普轉型 又有大咖助陣…日CSP巨擘將進駐堺工廠

日半導體ETF 還有戲

相關新聞

大阪住宿又有新選擇！ 「光芒飯店」7月17日全新開幕 坐擁日本最高露天浴池

大阪又有新飯店了！日本知名連鎖飯店品牌「CANDEO HOTELS光芒飯店」再度插旗大阪，旗下星級飯店「大阪The Tower光芒飯店」將於7/17盛大開幕。

【2024日本北陸賞楓跟團懶人包】必跟賞楓團TOP 3，擁有峽谷火車、立山纜車、各種賞楓名所，把握親近自然的好機會！

想到日本北陸，腦海裡是不是浮現冬天北國充滿白雪的合掌村？但除了冬天外，北陸秋天的景致也是非常美麗，各種山谷開滿了紅葉，也有許多知名的賞楓名所，可以說是非常值得造訪！今天，就跟著AsiaYo一起看看北陸賞楓跟團行程有哪些，一窺日本賞楓跟團行程的美麗，趕快跟我們一起出發吧！

時隔三年！日本摩斯「獺祭奶昔」回來了，無酒精小朋友也可以喝

日本Mos Burger門店睽違三年再度推出話題商品——由旭酒造株式會社製造的純米大吟釀「新生獺祭」米麴甘酒「新生甘酒」所製作的「新生獺祭奶昔」，保證不含任何酒精，小朋友也可以清爽入口。這款產品於限量期間推出，台灣讀者若到日本旅遊，絕對不容錯過。

麥當勞與「韓國天團aespa」合作了！限時聯名「巧克力星冰樂」全日本喝得到

日本麥當勞超狂！日前宣布為了慶祝McCafé（麥咖啡®）品牌的進化以及Frappe、Smoothie、Macaron在日本全國店鋪推出一週年，即日起與韓國人氣女團aespa合作，推出一系列聯名星冰樂與馬卡龍新品，有到日本旅遊一定要喝喝看！

來一場夏日派對！ 2024日本東京關東「人氣花火大會」情報 用華麗煙火慶祝盛夏光年

夏天的風，就是一封邀請函，邀請你參加日本夏季的派對連打！日本最熱鬧的季節要開始了，你們準備好了嗎！快來看看你要參加哪一場夏日派對吧！

日本夏「祭」怎麼玩？　快看2024日本「夏日慶典地圖」

【旅奇傳媒/日本部報導】每年七月到九月，日本各地會舉辦許多令人振奮的夏日慶典活動。根據日本國家旅遊局（JNTO）顯示，台灣旅日遊客數量屢創新高，今年五月來到46萬6000人次，相比疫情前的2019年同

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。