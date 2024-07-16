大阪住宿又有新選擇！ 「光芒飯店」7月17日全新開幕 坐擁日本最高露天浴池

想到日本北陸，腦海裡是不是浮現冬天北國充滿白雪的合掌村？但除了冬天外，北陸秋天的景致也是非常美麗，各種山谷開滿了紅葉，也有許多知名的賞楓名所，可以說是非常值得造訪！今天，就跟著AsiaYo一起看看北陸賞楓跟團行程有哪些，一窺日本賞楓跟團行程的美麗，趕快跟我們一起出發吧！

2024-07-16 10:00