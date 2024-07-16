大阪住宿又有新選擇！ 「光芒飯店」7月17日全新開幕 坐擁日本最高露天浴池
【文・林欣兒】
大阪又有新飯店了！日本知名連鎖飯店品牌「CANDEO HOTELS光芒飯店」再度插旗大阪，旗下星級飯店「大阪The Tower光芒飯店」將於7/17盛大開幕，不僅坐擁全日本最高露天浴池，搭地鐵僅需10分鐘，就能前往大阪最繁華的道頓堀與心齋橋鬧區。
「大阪The Tower光芒飯店」客房採典雅的米白色及木質調設計並提供多元房型，包含豪華雙床房、行政大床房、尊榮三人房等，部分房型更設有獨立浴缸、景觀落地窗。其在31樓的多元水療中心為日本最高的露天浴池，能讓旅客邊泡澡邊將大阪百萬夜景盡收眼底，更提供男女獨立的無邊際浴池及桑拿房。而飯店鄰近淀屋橋車站，距離道頓堀與心齋橋鬧區約10分鐘車程。
而夏日來到日本，當地的「夏日祭典」和「花火大會」絕不能錯過，只要搭乘JR 15分鐘就能至日本三大祭典之一的「天神祭」主會場大阪天滿宮；20分鐘則能到觀賞「奉納花火」最佳地－「櫻之宮公園」。
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