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時隔三年！日本摩斯「獺祭奶昔」回來了，無酒精小朋友也可以喝

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自日本摩斯官網
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日本Mos Burger門店睽違三年再度推出話題商品——由旭酒造株式會社製造的純米大吟釀「新生獺祭」米麴甘酒「新生甘酒」所製作的「新生獺祭奶昔」，保證不含任何酒精，小朋友也可以清爽入口。這款產品於限量期間推出，台灣讀者若到日本旅遊，絕對不容錯過。

圖／取自日本摩斯官網
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這款「新生獺祭奶昔」使用了由「新生甘酒」製成的原創醬料，結合Mos奶昔香草口味，呈現出豐富且奢華的風味。其中特別採用了酒米「山田錦」的「新生獺祭」，具有獨特芳香，米麴的細膩甜味在奶昔中表現得淋漓盡致。為提升口感，特別加入了「巴塔哥尼亞鹽」，使得味道更加層次分明。

圖／取自日本摩斯官網
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這款無酒精的奶昔，無論是駕駛者、酒精過敏者還是兒童都能安心享用。頂層澆上的原創醬料，更是充分展現了「獺祭甘酒」的豐富香氣。想品味這款特別飲品的讀者，不妨趁此機會到日本Mos Burger一探究竟。

圖／取自日本摩斯官網
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