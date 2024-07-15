麥當勞與「韓國天團aespa」合作了！限時聯名「巧克力星冰樂」全日本喝得到
日本麥當勞超狂！日前宣布為了慶祝McCafé（麥咖啡®）品牌的進化以及Frappe、Smoothie、Macaron在日本全國店鋪推出一週年，即日起與韓國人氣女團aespa合作，推出一系列聯名星冰樂與馬卡龍新品，有到日本旅遊一定要喝喝看！
日本McCafé致力於為顧客提供高品質的咖啡體驗。原本僅在McCafé by Barista®限定店鋪提供的星冰樂、冰沙和馬卡龍，已於去年7月開始擴展至全國約2000家麥當勞店鋪，如今已增加到約2400家，讓更多日本顧客與遊客享受到麥當勞特有咖啡廳體驗。
現在特別為了慶祝一週年，日本麥當勞與aespa合作，開展多種SNS活動聯名飲品推廣活動。包括「奧利奧餅乾巧克力星冰樂」、「奧利奧餅乾巧克力薄荷星冰樂」都是本次合作推薦必喝鍀消暑飲品。
麥當勞也表示希望透過aespa的全球影響力，讓更多年輕一代的顧客體驗到McCafé的創新產品和輕鬆氛圍。此次活動即日起已經全國麥當勞門市和各大社交平台同步展開，已經在日本掀起新一波的咖啡飲品熱潮。有到日本旅遊的台灣讀者，不妨也趁七月活動趕緊買來喝喝看喔！
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