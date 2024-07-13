日本夏「祭」怎麼玩？　快看2024日本「夏日慶典地圖」

【旅奇傳媒/日本部報導】每年七月到九月，日本各地會舉辦許多令人振奮的夏日慶典活動。根據日本國家旅遊局（JNTO）顯示，台灣旅日遊客數量屢創新高，今年五月來到46萬6000人次，相比疫情前的2019年同比增長53.6%。預計今夏將有更多旅客赴日觀光、參與各地盛會。樂天旅遊特別整理出《2024日本夏日慶典地圖》，方便赴日旅客安排「追祭」行程，並配合旅客訂房需求推出「獨家85折優惠券」及「區域限定八折優惠券」，更有限量200名的「七折快閃優惠券」，合併飯店優惠最高可享低於四折優惠。

針對台灣訪日客最愛的追祭典活動，樂天旅遊整理出《2024日本夏日慶典地圖》。 圖：樂天旅遊／提供

▍推薦京都祇園祭，日本最傳統的文化祭典體驗！

素有「日本三大傳統祭典之一」之稱的京都祇園祭，被譽為日本規模最大、最華麗的祭典，每年七月就猶如京都市的一場大型派對，吸引著來自世界各地而來的旅客，街頭到處的歡慶活動、四處遊行的裝飾花車及許多的祭典美食。這項流傳已久的祭典活動為期一個月，除了每天不同的慶祝活動之外，其中的重頭戲是在 7/17（前祭巡行）以及 7/24（後祭巡行）舉行的「山鉾巡行」，巨大華麗的山鉾（Yamaboko）被裝飾得豐富多彩，代表不同的街區和商會，由上千百名身著傳統服飾的參與者合力搬舉，沿著京都市中心的主要街道遊行。山鉾的建築風格極其精美，上面擺放精緻製作的傘和布幡，搭配著悠揚的笛聲和鼓樂，給人一種穿越時光的感覺。

▲「京都祇園祭」被譽為日本規模最大、最華麗的日本三大傳統祭典之一，於每年七月舉辦。 圖：樂天旅遊／提供

想要參與這場最日本且具代表性的傳統文化體驗，除了提早規劃行程，找個好的落腳點也相當重要。位在距離祇園祭主要神社「八坂神社」只要路程10分鐘的祇園建仁寺鈴旅館，館內以竹林為主題設計，幽靜的空間景致與風景，風褸竹葉的簌簌之聲，雖然鄰近於繁華的祇園町，但仍能輕鬆於館內享受靜謐的京都氛圍。現在透過樂天旅遊夏日盛典優惠預訂，可以最低折扣46折入住。

▲「祇園建仁寺鈴旅館」館內以竹林為主題設計，幽靜的空間景致，雖緊鄰近繁華的祇園町，仍能享有靜謐的京都氛圍。圖：樂天旅遊/提供

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