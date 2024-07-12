史上最陰森聯名！「伊藤潤二 X Hello Kitty快閃店」日期出來了，20種原創商品快收藏

三麗鷗全明星與伊藤潤二驚悚合作

日本恐怖漫畫大師伊藤潤二與三麗鷗全明星合作，推出史上最陰森的聯名企劃。此次合作將於今年8月23日至9月9日在東京澀谷PARCO舉辦快閃店，9月27日至10月14日則會移師大阪心齋橋PARCO。伊藤潤二筆下的「富江」和「十字路口的美少年」將與Hello Kitty、美樂蒂、布丁狗和大耳狗等人氣角色同台亮相，引發廣泛關注。

圖／取自X「@itojunji_anime」粉專

伊藤潤二《富江》與三麗鷗角色大碰撞

《富江》是伊藤潤二的經典作品，故事講述擁有無限再生能力的富江如何引發瘋狂迷戀與殘殺，這次聯名更是兩個風格截然不同的IP大碰撞。三麗鷗一向以可愛和陽光形象著稱，而伊藤潤二的恐怖元素則為此次合作帶來強烈反差，成為話題焦點。

圖／取自X「@itojunji_anime」粉專

圖／取自X「@itojunji_anime」粉專

圖／取自X「@itojunji_anime」粉專

原創限量商品即將推出粉絲千萬不要錯過

官方釋出超過20款原創商品，包括立牌、胸章、T恤、毛巾、推特包、複製畫等，引發網友熱烈討論。伊藤潤二受訪時表示，雖然起初對於此次合作感到驚訝，但為了家人，他很快便答應了。在創作過程中，他重新認識到三麗鷗角色的可愛與設計之妙。機會難得，粉絲們千萬不要錯過這次獨特的聯名體驗。

圖／取自X「@itojunji_anime」粉專

圖／取自X「@itojunji_anime」粉專