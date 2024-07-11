媲美「鬼滅之刃無限城」！日本大川莊溫泉飯店爆紅引入住潮
隨著鬼滅之刃揭開無限城三部曲劇場版確定製作，就有網友驚喜發現日本「大川莊溫泉酒店」的大廳超像無限城動畫場景，因此掀起一波爆紅風潮，小編甚至實測訂房網址，近期多日多以滿房，一起來這家彷彿「無限城」的飯店瞧瞧吧！
「大川莊溫泉酒店」特色強調為福島縣會津．蘆之牧温泉，且坐擁大自然的露天温泉，從會津若松站僅需乘坐40分鐘公車，即可直達大川莊歷史悠久的溫泉鄉，其採用近現代的日式風格，還能享受日本獨有的溪谷之美。
還有以梯田為印象的露天溫泉「四季梯田舞台」，如從寬闊河川中各自脫穎而出的非凡露天溫泉，與充分表現出四季魅力的溪谷合而為一。
至於料理部分也不馬虎，以大川莊自豪的懷石料理為首，注重使用當季食材嚴選菜單來招待顧客，自會津土地孕育而出，口感豐富且令人一再回味的美味料理，保證讀者的旅程更加輕鬆愉快。
而媲美無限城的中央大廳，大川莊的工作人員為歡迎顧客的到來，獻上符合風雅的謝禮，工作人員會穿著和服以日本特有的三味線演奏，在館內也能度過美好的時光。表演時間每天16:00-18:00 的浮舞台，即可聆聽三味線的演奏；最後假日前一天的20:30 舉辦搗年糕活動，趕快找出訂房空檔訂起來吧！
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