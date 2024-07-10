Mister Donut「小小兵甜甜圈」美味上市！同步加碼聯名周邊與獨家紙袋～

【撰文:窩日本快訊/ 窩日本】

電影「神偷奶爸4」你看過了嗎？日本連鎖甜甜圈品牌Mister Donut因電影的上映特別和小小兵合作，從7/10起於日本全國分店推出「小小兵甜甜圈」商品，同步加碼推出限定的聯名周邊要來攻佔你的荷包！一起來看看吧～

日本Mister Donut小小兵甜甜圈新上市～

這次活動共推出了三款甜甜圈，第一款是「黃蕉牛奶風味的巧克力波提」，外表是小小兵的經典黃色，濃郁的香蕉內餡香氣十足。

第二款是「芒果鮮奶油甜甜圈」，外層同樣以黃色製成，表情彷彿是厭世的小小兵模樣，內餡填滿滑順的芒果鮮奶油，是款充滿夏日風情的甜甜圈。

最後一款是「香蕉牛奶風味巧克力黃金脆球」，黃澄澄的酥脆脆球，一口大小就能品嘗到香甜的內餡滋味。

小小兵香蕉牛奶波提 270日幣

小小兵芒果鮮奶油甜甜圈 270日幣

小小兵黃金脆球 302日幣

除了甜甜圈外，也特別推出了「Mister Donut X 小小兵聯名水杯」與獨家的聯名紙袋，水杯有兩款造型，上頭都印滿俏皮活潑的小小兵們，不論是自用或送禮都是不錯的選擇～

小小兵玻璃杯套組（甜甜圈任一、玻璃杯、原創紙袋）

售價：648～972日幣

日本Mister Donut小小兵甜甜圈

開賣日期：7/10～

https://www.misterdonut.jp/m_menu/new/240710_minions/

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