快訊

大雨襲擊！信義、大安區雨量達百米 北市83處災情通報

PLG／獵鷹剛加入就傳合約糾紛！洋將布拉曝遭球團刁難

鄭文燦交保檢二度抗告…高院審卷比預期快 改口「今天可能裁」

Mister Donut「小小兵甜甜圈」美味上市！同步加碼聯名周邊與獨家紙袋～

聯合新聞網／ 窩日本

【撰文:窩日本快訊/ 窩日本】

電影「神偷奶爸4」你看過了嗎？日本連鎖甜甜圈品牌Mister Donut因電影的上映特別和小小兵合作，從7/10起於日本全國分店推出「小小兵甜甜圈」商品，同步加碼推出限定的聯名周邊要來攻佔你的荷包！一起來看看吧～

日本Mister Donut小小兵甜甜圈新上市～

這次活動共推出了三款甜甜圈，第一款是「黃蕉牛奶風味的巧克力波提」，外表是小小兵的經典黃色，濃郁的香蕉內餡香氣十足。

第二款是「芒果鮮奶油甜甜圈」，外層同樣以黃色製成，表情彷彿是厭世的小小兵模樣，內餡填滿滑順的芒果鮮奶油，是款充滿夏日風情的甜甜圈。

最後一款是「香蕉牛奶風味巧克力黃金脆球」，黃澄澄的酥脆脆球，一口大小就能品嘗到香甜的內餡滋味。

小小兵香蕉牛奶波提 270日幣

小小兵芒果鮮奶油甜甜圈 270日幣

小小兵黃金脆球 302日幣

除了甜甜圈外，也特別推出了「Mister Donut X 小小兵聯名水杯」與獨家的聯名紙袋，水杯有兩款造型，上頭都印滿俏皮活潑的小小兵們，不論是自用或送禮都是不錯的選擇～

小小兵玻璃杯套組（甜甜圈任一、玻璃杯、原創紙袋）

售價：648～972日幣

日本Mister Donut小小兵甜甜圈

開賣日期：7/10～

https://www.misterdonut.jp/m_menu/new/240710_minions/

窩日本推薦閱讀：2024文具界的奧斯卡「日本文具大賞」得獎名單來囉！14款精選文具推薦~　

精彩原文及更多日本在地精選資訊，請上「窩日本」網站追蹤按讚「窩日本」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

Mister Donut 甜甜圈 芒果

延伸閱讀

「神偷奶爸4」太強了 全台5860萬橫掃首周冠軍

黃色旋風來襲！《神偷奶爸4》全新反派、最強小小兵登場 5亮點一次看

「神偷奶爸4」赫見超級小小兵 導演認有全新挑戰

小小兵大軍已上路！【威秀影城】推「神偷奶爸4」3款限量套餐 加碼日本進口特典入手攻略

相關新聞

Mister Donut「小小兵甜甜圈」美味上市！同步加碼聯名周邊與獨家紙袋～

Mister Donut因電影的上映特別和小小兵合作，從7/10起於日本全國分店推出「小小兵甜甜圈」商品~

沖繩度假有新選擇！海麗客蘭尼度假村 奢華秘境夢幻之旅

【旅奇傳媒/編輯部報導】今年夏天要去哪裡避暑沁涼一下？當然是去台灣人最喜愛並且百去不膩的日本沖繩囉！今夏度假首選獨佔海天一色的沖繩海麗客蘭尼渡假村（Halekulani Okinawa），座落在恩納村

柯南30週年日本6都「限定咖啡館」開幕！青山剛昌親繪「新蘭CP」插圖，台灣也有限定展

為慶祝《名偵探柯南》連載30週年，「名偵探柯南連載30週年紀念咖啡廳」將於7月起在東京、愛知、大阪、宮城、福岡、北海道等6個城市陸續舉辦，有到日本這些城市旅遊的讀者，一定要去看看！若不克前往台灣一樣有特展可以近距離與角色互動喔。

全亞洲第二座！日本樂高樂園® 夏季限定活動「Brick Festival」7月13日起盛大登場

【旅奇傳媒/日本部報導】位於日本名古屋的「日本樂高樂園」（レゴランド ・ジャパン・リゾート）是全亞洲第二座樂高積木主題樂園，也是樂高迷的聖地。園區內除了多達40多種專為兒童設計的遊樂設施，還有超精緻的

名古屋8間自由行高評價飯店–推薦區域、價位、交通便利度一次告訴你（下）

延續"名古屋8間自由行高評價飯店–推薦區域、價位、交通便利度一次告訴你(上)"，本文將再介紹4家名古屋的高評價飯店

夏天來去日本健行拜拜！推薦西日本最高峰「愛媛石鎚山」

【旅奇傳媒/編譯-蔡雅雯】原來日本愛媛縣除了大名鼎鼎的道後溫泉、橘子汁、今治毛巾、島波海道單車騎行外，還有西日本最高峰石鎚山！ 石鎚山標高1982公尺，不僅是愛媛縣內第一高峰，也是日本西部最高峰。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。