Mister Donut「小小兵甜甜圈」美味上市！同步加碼聯名周邊與獨家紙袋～
【撰文:窩日本快訊/ 窩日本】
電影「神偷奶爸4」你看過了嗎？日本連鎖甜甜圈品牌Mister Donut因電影的上映特別和小小兵合作，從7/10起於日本全國分店推出「小小兵甜甜圈」商品，同步加碼推出限定的聯名周邊要來攻佔你的荷包！一起來看看吧～
日本Mister Donut小小兵甜甜圈新上市～
這次活動共推出了三款甜甜圈，第一款是「黃蕉牛奶風味的巧克力波提」，外表是小小兵的經典黃色，濃郁的香蕉內餡香氣十足。
第二款是「芒果鮮奶油甜甜圈」，外層同樣以黃色製成，表情彷彿是厭世的小小兵模樣，內餡填滿滑順的芒果鮮奶油，是款充滿夏日風情的甜甜圈。
最後一款是「香蕉牛奶風味巧克力黃金脆球」，黃澄澄的酥脆脆球，一口大小就能品嘗到香甜的內餡滋味。
小小兵香蕉牛奶波提 270日幣
小小兵芒果鮮奶油甜甜圈 270日幣
小小兵黃金脆球 302日幣
除了甜甜圈外，也特別推出了「Mister Donut X 小小兵聯名水杯」與獨家的聯名紙袋，水杯有兩款造型，上頭都印滿俏皮活潑的小小兵們，不論是自用或送禮都是不錯的選擇～
小小兵玻璃杯套組（甜甜圈任一、玻璃杯、原創紙袋）
售價：648～972日幣
日本Mister Donut小小兵甜甜圈
開賣日期：7/10～
https://www.misterdonut.jp/m_menu/new/240710_minions/
窩日本推薦閱讀：2024文具界的奧斯卡「日本文具大賞」得獎名單來囉！14款精選文具推薦~
精彩原文及更多日本在地精選資訊，請上「窩日本」網站＋追蹤按讚「窩日本」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言