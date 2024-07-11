來東京銀座三越參觀「SNOOPY in 銀座 2024」快閃店吧！期間限定還有首間「PEANUTS Cafe」外帶咖啡店
【撰文:窩日本快訊/ 窩日本】
以「幸福就是跳舞 Happiness is dancing！」為主題，人氣角色史努比將快閃東京最繁華的銀座三越！讓你隨著霹靂舞、盆舞、啦啦操等各種舞蹈的節奏，盡情享受跳舞的樂趣，並透過跳舞獲得滿滿幸福的願望！
SNOOPY in 銀座 2024 快閃登場！
這次的活動特別在銀座三越推出許多史努比與朋友們的限定原創藝術作品，像是日本傳統舞蹈盆踊、充滿青春元素的啦啦隊舞、帥氣十足的霹靂舞等造型，商品包含娃娃、票卡夾、紙膠帶、杯子、磁鐵到T恤等，應有盡有！
從7月24日至8月5日於銀座三越新館7樓活動會場購物滿5,000日圓以上的前300名顧客，還可以獲得「銀座三越原創購物袋」一份。
除了購物外，「SNOOPY in 銀座 2024」也首次開設外帶咖啡店「PEANUTS Cafe」，並以美國西海岸為主題，推出與PEANUTS漫畫人物相關的特色菜單，像是全麥麵包史努比熱狗套餐、露西自製檸檬水等，並加碼贈送限量版貼紙，購物之餘別忘了來品嘗看看！
另外，7月17日至8月5日在新館9樓Ginza Terrace，還有期間限定的拍照背板與原創AR相框，可以和史努比盡情拍照！
最後再到館內特別設置的三個位置掃描QR CODE，還可以獲得「史努比銀座2024」三款原創手機桌布！
SNOOPY in 銀座 2024
活動日期：2024年7月17日～8月5日
地點：銀座三越 新館7階 催物会場 本館・新館各階
地址：東京都中央区銀座4-6-16
https://www.mistore.jp/shopping/feature/shops_f3/snoopy_sp
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