柯南30週年日本6都「限定咖啡館」開幕！青山剛昌親繪「新蘭CP」插圖，台灣也有限定展

為慶祝《名偵探柯南》連載30週年，「名偵探柯南連載30週年紀念咖啡廳」將於7月起在東京、愛知、大阪、宮城、福岡、北海道等6個城市陸續舉辦，有到日本這些城市旅遊的讀者，一定要去看看！若不克前往台灣一樣有特展可以近距離與角色互動喔。

圖／翻攝自柯南30週年官網

而30週年特別推出的下午茶特餐，是模仿劇中毒殺事件中出現的餐點形象設計而成，包括使用青山剛昌老師全新繪製插圖的商品，套餐售價為2,690日圓（含稅），內含原創襯紙等驚喜，同時餐點也是仿照原創出現過的場景刻畫，像是蛋糕就是Vol.98 File.11-Vol.99 File.3 遭天譴的生日宴；或是紅茶也出現在Vol.84 File.6-Vol.84 File.8 氣氛僵硬的茶會，柯南鐵粉不要錯過了。

圖／翻攝自柯南30週年官網

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至於無法前往日本「體驗」的粉絲也不用擔心，「名偵探柯南連載30週年紀念展」將於台北信義區舉辦，除了有各式角色場景展覽外，作者青山剛昌為台灣粉絲的手繪插畫外，現在於7月20日（六）14:00和16:00還將舉辦角色見面會。當天於展覽限定商售區消費滿888元（含）即可憑發票至收銀台獲得拍照券一張（同一場次限量50張）。憑拍照券可至拍照區排隊與柯南及基德合照。鐵粉們衝了！更多資訊，請參考特展官網：https://www.mightymedia.co.jp/conan-30th/。

圖／翻攝自柯南30週年官網

圖／翻攝自柯南30週年官網

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名偵探柯南連載30週年紀念展

時間：2024.07.06（六）~2024.09.01（日）

地點：新光三越台北信義A11 6F信義劇場