沖繩度假有新選擇！海麗客蘭尼度假村 奢華秘境夢幻之旅

【旅奇傳媒/編輯部報導】今年夏天要去哪裡避暑沁涼一下？當然是去台灣人最喜愛並且百去不膩的日本沖繩囉！今夏度假首選獨佔海天一色的沖繩海麗客蘭尼渡假村（Halekulani Okinawa），座落在恩納村海岸國家公園旁，建築物低調串聯空氣與海洋，這裡的無敵海景令人心曠神怡，榮獲2024富比士評比認證，是沖繩唯一擁有五星級水療 SPA 中心的五星級飯店，適逢五週年慶推出各項優惠活動，最佳時機享受超五星級豪華、優雅和極致的入住體驗，八大亮點報你知！

▲沖繩海麗客蘭尼渡假村提供奢華的度假體驗。 圖：Halekulani Okinawa／提供

亮點一：正宗海島風情度假村，享受定點式慢活度假旅行

沖繩海麗客蘭尼度假村於2019/7/26在沖繩開業，是夏威夷海麗客蘭尼度假村（Halekulani）的分店，也是品牌首家設立於海外的度假村。這個鮮為人知的秘境天堂佔地32英畝，芬芳滿溢的熱帶花園讓人享受寧靜，三座戶外泳池加一座室內泳池增添休閒氛圍，無論是在泳池邊閒逛、在花園中漫步還是享受海上活動，海麗客蘭尼周圍得天獨厚的自然美景一定會吸引旅行者的目光！

亮點二：富比士旅遊指南雙認證，奢華中帶休閒感超五星度假村

這間度假村榮獲史上破紀錄的雙五星、雙五星、雙五星認證，很重要所以說三次，分別是2024富比士旅遊指南（Forbes Travel Guide）評比的最佳五星級度假村以及擁有五星級認證的 SPA 水療中心（SpaHalekulani）提供星級認證用心的服務，四間各具風格的美饌餐廳及一間可觀賞夕陽落日美景的景觀酒吧，絕對列的上您的2024必訪名單」！

亮點三：海天一色的海岸線無敵海景，360間房間坐擁360個角度的海景

渡假村位於沖繩海岸國家公園恩納村廣袤海角，坐擁絕佳海灣地理位置以及綿延一點六公里壯闊海岸線，全客房皆為面海房，每一位入住的客人都能享有波光粼粼湛藍大海和絕美純淨白色沙灘的夢幻景色。度假村共有360間房間，就擁有360個角度的海景，無論住在哪裡，都有夢幻的視野及風景。

亮點四：雙主廚川手寬康聯手林恬耀 Jimmy Lim 推出五週年限定版雙廚饗宴

▲運用沖繩在地多元食材，造就出沖繩海麗客蘭尼獨特的美食饗宴。 圖：Halekulani Okinawa／提供

奢華是可以品味的！台灣旅客最期待的美食由星級主廚創作，利用沖繩在地多元食材造就出沖繩海麗客蘭尼獨特的美食風景。知名米其林二星主廚川手寬康（Hiroyasu Kawate） 擔當顧問的「SHIROUX」創意餐廳以「old is new」為題，將沖繩艾草、海萵苣、島辣椒等當地豐富的傳統食材，巧妙結合法式技法，打造出新穎的佳餚，並透過「主廚特製套餐」獨家提供飲食新體驗。2024/7/26適逢五週年慶，將由從同時也經營東京麻布台之丘「Florilège」的餐廳顧問川手寬康，邀請在台灣榮獲米其林三星「JL STUDIO」新加坡籍主廚林恬耀 Jimmy Lim，由兩位明星主廚四手聯袂創作沖繩海麗客蘭尼限定版星光褶褶餐酒會，製作激發創意特色的原創佳餚。

亮點五：串聯空氣與海洋的沉浸式旅遊，更認識沖繩長壽島的秘密

「Halekulani」在坡里尼西亞語言裡意涵「宛若天堂般的居所」就像住宿在理想的仙境宅邸。這裡是由夏威夷本館所合作的紐約設計公司 Champalimaud Design 所打造，建築物融入當地串聯空氣與海洋，濃厚夏威夷風格引人入勝，採光佳開放式建築展現了熱帶島嶼的夏日風情，希望旅客入住於此都能盡情大口呼吸新鮮空氣。同時沖繩素有「長壽之島」之稱， 由沖繩海麗客蘭尼逍遙遊獨家提供的各項體驗活動之中，鼓勵客人透過參與體驗當地活動，沉浸在島上的文化之中，每種體驗都提供了對沖繩長壽智慧的不同見解。

亮點六：五星認證過的 SPA 水療中心放鬆身心靈

▲SPA水療中心。 圖：Halekulani Okinawa／提供

備受青睞的「海麗客蘭尼 SPA 中心」是沖繩唯一五星級水療中心，其護理方式受到夏威夷和沖繩兩種古老文化的啟發，融入了沖繩傳統成分生命之藥「Nuchigusui」淨化療程，可促進更深層的放鬆狀態。做完SPA後還可享受天然溫泉，讓身心得到充分的沉澱與修復。

亮點七：絕佳浪漫放閃之地，隆重推出婚禮專案

▲婚宴套裝行程完美結合夏威夷的熱情好客、日本的禮賓傳統。 圖：Halekulani Okinawa／提供

沖繩海麗客蘭尼宣布推出全新 Hau 露台婚禮套裝旅行，歡迎新人到場宣示交換「我願意」。環繞在芬芳的熱帶花園中，完美地將夏威夷的熱情好客與日本的禮賓傳統融為一體。新婚新人可以享有海洋套房的兩晚住宿含早餐，一早由專業婚禮團隊精心打造每一個婚禮細節，從選定璀璨禮服及精緻配飾，到熱帶花卉佈置，體貼的美容服務和專業攝影捕捉每一個精彩瞬間，在熱情親友、沖繩蔚藍大海和湛藍天空的見證之下，打造一場難忘的愛情慶典。接著來到室內或是戶外享受法式美食，與親朋好友分享這喜悅時刻。（婚禮套裝旅行限定每天提供一對新人預訂此套裝服務）

亮點八：隱藏版別墅房型

▲沖繩海麗客蘭尼渡假村擁有多種獨特房型。 圖：Halekulani Okinawa／提供

沖繩海麗客蘭尼度假村提供各種豪華住宿，每間客房都提供最佳舒適度和最高隱密度。共有360間不同類型的客房，其中最大的賣點就是所有房間均可看到海景，其中最小的房間面積為50平方公尺，最大的房型約300平方公尺，皆非常寬敞，度假村內還有5間別墅（Villa）房型，配有溫水游泳池和天然溫泉池，適合喜愛尋求定點旅遊的闔家賓客以及闔家度假賓客。

沖繩海麗客蘭尼不僅僅是一個奢華渡假村，更是一個結合奢華、文化和自然融合的目的地，創造了令人難忘的住宿度假回憶。肯驛旅遊曾雪君總經理表示：「無論您是尋求浪漫之旅、家庭度假還是充電休憩，海麗客蘭尼都能滿足您的需求。」探索沖繩魅力，盡情享受沖繩海麗客蘭尼無與倫比的奢華。今夏，快來衝一波沖繩奢華小旅行！

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