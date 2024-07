全亞洲第二座！日本樂高樂園® 夏季限定活動「Brick Festival」7月13日起盛大登場

【旅奇傳媒/日本部報導】位於日本名古屋的「日本樂高樂園®」(レゴランド® ・ジャパン・リゾート)是全亞洲第二座樂高®積木主題樂園,也是樂高®迷的聖地。園區內除了多達40多種專為兒童設計的遊樂設施,還有超精緻的樂高®模型和豐富的限定活動等等,是適合一家同樂的主題樂園。今年7月13日〜9月1日更將迎來樂園史上最大用水量的夏季限定活動「Brick Festival」,可以說是親子暑假出國旅遊的首選。

日本樂高樂園® 夏季限定活動7/13起起登場。 圖:©2024 The LEGO Group. LEGOLAND is a part of Merlin Entertainments Ltd/提供

即將重磅登場的夏季限定活動「Brick Festival」能一次體驗到多種親水遊樂設施,再加上今年使用的水量將會是樂園營運以來的最大水量,絕對能讓大小朋友大呼過癮。這次活動有以下3大亮點:

▲名古屋的樂高樂園是全亞洲第二座樂高®積木主題樂園,也是樂高®迷聖地。 圖:©2024 The LEGO Group. LEGOLAND is a part of Merlin Entertainments Ltd /提供

▍戲水設施再升級!日本樂高樂園®史上最高等級

在「海盜海岸」戲水園區不全身溼透可是走不出去的!乘著海盜船用水槍瞄準目標與敵人的人氣設施「潑水戰 Splash Battle」再升級,增加了多個可以射出高達約5層樓高水柱的水砲,對戰刺激加倍。戲水設施「防濺墊 Splash Pad」則可以體驗到頭頂上每3分鐘就有裝滿多達約1,200公升水量的水桶傾瀉而下,一天的用水量甚至達約192噸,這般爽快感是只有這裡才體驗得到的。

▲戲水設施「防濺墊 Splash Pad」一天的用水量達約192噸。 圖:©2024 The LEGO Group. LEGOLAND is a part of Merlin Entertainments Ltd /提供

時隔一年在樂高樂園®再次登場的「水上迷宮 Water Maze」更是不可錯過的重點設施。在廣達2,400平方公尺的戲水區中有7個探險區與6個遊樂池,區域內還有多達18座水砲不時向空中噴灑水花,可以說是兒童們的戲水天堂。此外,還可以看到由約32萬個樂高®所製成的巨大「藍龍」,佇立在高處關注守護著孩子們。

▲由約32萬個樂高® 所製成的巨大「藍龍」矗立在水上迷宮中。 圖:©2024 The LEGO Group. LEGOLAND is a part of Merlin Entertainments Ltd/提供

▍新增幼兒親水區,2歲〜4歲也可以體驗繽紛水世界

有著學齡前幼兒的家長們有福了!樂高樂園®專為2歲至4歲幼兒打造的兩大戲水設施將在本次夏季限定活動中開幕。設施「得寶® 樂遊Duplo® Play」有幼兒也能盡情玩耍的滑水道,並且設施有屋頂遮陽以及巨大風扇,即使是夏季酷暑也不必擔心。另一新設施「DoReMi 彈奏」中則有多個以樂高®製成的樂器模型,悠揚的旋律搭配多彩的燈光照射與小水柱噴灑,適合家長與幼兒同樂。此外,兩大設施幼兒皆可穿著尿布直接遊玩,非常適合首次戲水的幼兒。

▲設施「得寶® 樂遊Duplo® Play」有幼兒也能盡情玩耍的滑水道。 圖:©2024 The LEGO Group. LEGOLAND is a part of Merlin Entertainments Ltd/提供

