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東京近郊觀光、血拚首選！一站購足 佐野PREMIUM OUTLETS®

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圖：向日遊顧問有限公司／提供
圖：向日遊顧問有限公司／提供

【旅奇傳媒/記者-徐意雯】隸屬於三菱地所集團旗下的 PREMIUM OUTLETS® 在日本主要城市如東京、大阪、名古屋、福岡等交通便利的地區共擁有10處獨具特色的購物勝地，為日本數一數二的大型連鎖暢貨商場。栃木縣佐野市的「佐野 PREMIUM OUTLETS®」以度假村概念，仿造美國東岸都市所打造的空間中，匯聚來自世界各國不同領域的知名品牌，讓遊客能夠輕鬆一站購足，加上地理位置方便，除了能自駕前往外，也能從東京、新宿等交通樞紐乘坐高速巴士，車程約90分鐘即可抵達，是訪日時安排購物行程的最佳去處。　

佐野 PREMIUM OUTLETS® 以美國東岸都市風貌為設計靈感，空間開放感十足。　圖：向日遊顧問有限公司／提供
佐野 PREMIUM OUTLETS® 以美國東岸都市風貌為設計靈感，空間開放感十足。　圖：向日遊顧問有限公司／提供

■東京出發！2天1夜範例行程

・第1天：東京都內出發 → 佐野 PREMIUM OUTLETS® （停留約2小時）→ 中禪寺 → 中禪寺、義大利大使館別墅公園 → 入住中禪寺湖周邊的飯店

・第2天：飯店 → 明智平纜車 → 日光／世界遺產周邊散步 →（回程）東京都内　

佐野 PREMIUM OUTLETS®

佐野 PREMIUM OUTLETS® 以美國東海岸的城市風格為設計靈感，打造了一個開放且充滿活力的購物區域。這裡匯聚了約180家國內外的知名品牌店鋪，從奢侈品、運動與戶外品牌，到時尚、家居用品、雜貨等，提供了豐富的選擇。無論是尋找時尚單品，還是購買家庭用品，都能以優惠的價格找到心儀的商品。

由於佐野 PREMIUM OUTLETS® 距離東京只需約1.5小時車程，即使當天來回非常也合適。另外推薦從東京出發，安排順遊周邊中禪寺、日光等景點，作為近郊的2天1夜小旅行，也能豐富行程樂趣。

佐野 PREMIUM OUTLETS® 境內設置多處休息區，讓遊客邊逛街邊休息。
佐野 PREMIUM OUTLETS® 境內設置多處休息區，讓遊客邊逛街邊休息。

中禪寺湖

中禪寺湖位於標高1269公尺的奧日光，是日本地勢最高的湖泊，為火山噴發形成的堰塞湖，因地勢較高，明治時期成為外國人熱門的避暑的勝地。在中禪寺湖南岸，可以參觀義大利大使館別墅公園，這座自1928年以來作為義大利大使館夏季別墅的建築物，現已修復並對外開放。中禪寺湖的北岸則有著名的中禪寺溫泉，源泉溫度高達78度，是作為避暑勝地的人氣溫泉鄉。

中禪寺湖無論在自然景觀還是文化歷史方面都充滿魅力。
中禪寺湖無論在自然景觀還是文化歷史方面都充滿魅力。

世界遺產・日光

日光擁有聯合國教科文組織認證的世界文化遺產，主要由日光東照宮、日光山輪王寺、日光二荒山神社組成的二社一寺構成。其中日光東照宮最為著名，祀奉德川幕府創始人德川家康，境內包含8棟國寶和34棟重要文化財產，其中「眠貓」與「三猿」等精湛雕刻更是必看景點。另外日光山輪王寺和日光二荒山神社為同樣擁有高歷史價值的國寶級建築。

日光東照宮聚集全國優秀匠人之手打造，工藝精湛豪華至極。
日光東照宮聚集全國優秀匠人之手打造，工藝精湛豪華至極。

明智平纜車

明智平纜車自1933年開始營運，是繼奈良縣的吉野纜車之後，日本現存纜車中第二古老的纜車，僅需3分鐘便可抵達著名的明智平觀景台。這裡也被譽為日光最佳的瞭望景點，可以一覽華嚴瀑布、中禪寺湖和男體山等壯麗景色。

搭乘明智平纜車眺望的日光景色，四季皆美。
搭乘明智平纜車眺望的日光景色，四季皆美。

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東京 纜車 義大利

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