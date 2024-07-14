來一場夏日派對！ 2024日本東京關東「人氣花火大會」情報 用華麗煙火慶祝盛夏光年

夏天的風，就是一封邀請函，邀請你參加日本夏季的派對連打！日本最熱鬧的季節要開始了，你們準備好了嗎！快來看看你要參加哪一場夏日派對吧！

2024隅田川花火大會

作為東京三大煙火大會之一，隅田川的煙火在外國人圈中一直是非常有人氣且代表性的煙火大會。當年德川吉宗為了渡因飢荒和疾病過世的人民，而在隅田川邊祭水神，也祈求惡疾退散，成了最早的隅田川花火大會，行之有年後，出現了專門的花火師這一職位，而隅田川花火大會，變成了花火師們的競技之場。今年也確定於7月27日（六）舉辦。

地點和交通：

第一會場，最近車站為淺草站、押上站、東京晴空塔站、曳舟站

第二會場，最近車站為淺草站、兩國站、藏前站、淺草橋站

2024荒川「足立的花火」

足立的花火大會雖然相比隅田川的煙火大會名氣少減，但卻評價極高。自大正時期便開始的足立去花火大會，本名作「千住花火大會」，曾在昭和年間因戰中止，直到二戰後才得以延續，畢竟荒川河岸施放，觀賞空間相對寬闊，且近而有魄力，頗受當地人好評。前兩年都因為疫情取消的足立的花火，今年將於7月20日（六）舉辦。

影片來源：AQUA Geo Graphic Youtube

2024葛飾納涼花火大會

兩津勘吉所在的葛飾區的夏日花火大會，往年夏天會在江戶川河岸施放。疫情期間曾停辦4年，終於在2023年於河邊的柴又棒球場重現，今年則是公佈7月23日（二）舉辦。柴又有有名的新年參拜十分人氣的柴又帝釋天，同時也是日劇《男人真命苦》的舞台背景，是個下町味十足的地方。若有想要前往參加煙火大會，不妨也可以規劃一趟半日散策旅。

地點與交通：

柴又棒球場（江戶川河邊） ，京成 柴又站下車，步行約10分鐘 、JR 金町站下車，步行約20分鐘、北総線 新柴又站下車，步行約15分鐘

影片來源：AQUA Geo Graphic Youtube

2024栃木「真岡夏之祭大花火大會」

真岡夏之祭大花火大會的起源，是為了照亮真岡夏之祭中的「神轎渡河」橋段，如今已經迎來第52回了，是栃木縣真岡市的重要夏季活動。而今年將在7月27日（六）於真岡市役所東側駐車場舉行，約從19:30開始，預計會有2萬發左右的煙火點亮夜空。

影片來源：Youtube帳號scenario3