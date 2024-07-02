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田中千繪空運台灣「這水果」到日本 媽媽一聽價格驚呆了！
田中千繪近來寄了台灣芒果給在日本的家人，而媽媽原以為會很貴，在聽到真實的價格後，忍不住大吃一驚且不敢相信。
田中千繪透露媽媽很喜歡吃台灣的芒果，所以最近她將台灣的愛文芒果寄給東京的家人，媽媽收到後傳訊息給她「還讓妳破費了」，她就告訴媽媽，這麼多顆芒果連空運費用約一萬多日圓而已，讓她不用擔心，媽媽回傳了一個驚訝的表情圖案，她覺得媽媽應該是以在日本買芒果的概念來看待，以為這樣要花上三萬日圓跑不掉。田中千繪也感謝有粉絲告訴她，台灣水果可以空運到日本的服務，這樣家人不用特地來台灣，就能吃到台灣的芒果。
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