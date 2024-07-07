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夏天來去日本健行拜拜！推薦西日本最高峰「愛媛石鎚山」

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愛媛石鎚山標高1982公尺，是西日本最高峰。　圖：愛媛縣／提供
愛媛石鎚山標高1982公尺，是西日本最高峰。　圖：愛媛縣／提供

【旅奇傳媒/編譯-蔡雅雯】原來日本愛媛縣除了大名鼎鼎的道後溫泉、橘子汁、今治毛巾、島波海道單車騎行外，還有西日本最高峰石鎚山！

石鎚山標高1982公尺，不僅是愛媛縣內第一高峰，也是日本西部最高峰。以尖銳峰頂而得名「石鎚」，尤其極具挑戰性的試煉鎖道（試しの鎖），更是不少登山客挑戰自我的路線。攀爬垂直鐵鍊攻頂，可眺望美麗的瀨戶內海景致，每年7月1日會舉行開山儀式，開啟登山季節。

不登山的人也別錯過石鎚山，這裡除了以秀麗山景著稱外，還有被譽為心想事成開運景點的石鎚神社，包括石鎚山頂的頂上社、山腰7合目的中宮成就社、土小屋遙拜殿與靠近 JR西条站開車10分鐘的本社共4間，統稱石鎚神社。歡迎前來參拜兼賞景。

《愛媛・石鎚山》

・地址：愛媛縣上浮穴郡久萬高原町若山

・交通：從JR伊予西条站開車約1小時抵達纜車下谷站，搭乘7分鐘後，徒步20-30分可達成就社，再徒步2.5至3小時就能抵達頂上社。

・官網：https://ishizuchisankei.com/spot/spot01/

馬上下載：《愛媛・石鎚山登山路線圖和交通指南》

▲愛媛縣石鎚山除了以秀麗山景著稱外，還有被譽為心想事成開運景點的石鎚神社。 圖：愛媛縣╱提供
▲愛媛縣石鎚山除了以秀麗山景著稱外，還有被譽為心想事成開運景點的石鎚神社。 圖：愛媛縣╱提供

▲愛媛縣石鎚山以尖銳峰頂而得名「石鎚」。 圖：愛媛縣╱提供
▲愛媛縣石鎚山以尖銳峰頂而得名「石鎚」。 圖：愛媛縣╱提供

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