名古屋8間自由行高評價飯店–推薦區域、價位、交通便利度一次告訴你（下）

【撰文:Anita / 窩日本】

延續"名古屋8間自由行高評價飯店–推薦區域、價位、交通便利度一次告訴你（上）"，本文將再介紹4家名古屋的高評價飯店

5. 9h nine hours Nagoya station

飯店特色：

*高級版的膠囊旅館，男女分開專用空間，非常安全，獨旅或小資旅行也能住得很舒適。

*玻璃環繞的公共空間開放感十足，有機會和其它住宿者交流作朋友。

*附設咖啡廳和輕食，可以放鬆享受等車、等飛機時間再出門。

*使用老舖KIMURAYA的枕頭，讓人一夜好眠。膠囊內的照明可以依照喜好調整明亮度。

網友評價：綜合評分 8.6；交通便利度 8.9

交通：從名古屋車站「櫻通口」徒步4分鐘

參考價格：單人房2,772日圓起～

名古屋住宿推薦–榮 週邊

6. 名古屋錦日航都市酒店 (Hotel JAL City Nagoya Nishiki)

飯店特色：

*JAL航空集團下的飯店，住宿品質有保障。

*雖位於繁華街「錦」當中，但門口是堀川，鬧中取靜環境舒適。附近有便利商店、大型購物中心TERRASSE 納屋橋，還有許多餐廳。

*客房面積在22.1～32.9平方公尺之間，能有足夠的空間打開行李並休息。

*使用豪華席夢思床、超薄4K電視機等便利又先進的設備。

網友評價：綜合評分 8.5；交通便利度 7.8

交通：從名古屋車站搭乘東山線至「伏見」，下車徒步9分鐘

參考價格：雙人房15,370日圓起～

7. The Royal Park Hotel Iconic Nagoya

飯店特色：

*2024年2月才全新開幕的Iconic Nagoya，屬於皇家公園酒店的「THE旗艦系列」品牌，位在名古屋地標「中日大廈」中的豪華旅館。

*全客房位在24~32樓，擁有無敵景觀。

*裝潢風格大量融入了日式藝術，利用美濃和紙、日本中部地區產的木材、石材等元素打造，還可以體驗茶道文化。

*客房走奢華路線，大面窗戶可以飽覽名古屋市容，夜景尤其迷人，還能泡在檜木浴缸中看風景。

*特別打造了一間職棒「中日龍」的聯名套房，休息室、棒球迷不可錯過。

網友評價：綜合評分 8.6；交通便利度 7.9

交通：從名古屋車站搭乘東山線至「榮」下車徒步4分鐘

參考價格：雙人房23,850日圓起～

名古屋住宿推薦–錦 週邊

8. 名古屋觀光酒店 (Nagoya Kanko Hotel)

飯店特色：

*有80年歷史的名古屋老字號飯店，雖然不是特別新穎，但是可以看出其高雅的格調。房間以灰調搭配木頭色系傢俱，空間寬敞，給人沈穩安心的感覺。

*飯店週邊有很多公園綠地，再走幾分鐘便能到熱鬧的購物區，可以遠離喧鬧但便利性又夠，從房間看向外的景觀也很棒。

*有24小時開放的免費健身房可以使用。

*館內有數間餐廳，最特別的是有喫茶店，可以體驗名古屋道地之點咖啡、送土司的早餐文化。

網友評價：綜合評分 8.8；交通便利度 8.9

交通：從名古屋車站搭乘東山線至「伏見」下車徒步6分鐘

參考價格：雙人房15,750日圓起～

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