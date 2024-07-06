名古屋8間自由行高評價飯店–推薦區域、價位、交通便利度一次告訴你（上）

【撰文:Anita / 窩日本】

日本中部第一大城市名古屋，離台灣近又好玩好買、美食又多，前往東京、大阪等其它城市，坐新幹線也只要1個多小時就到，以名古屋為據點到日本各地玩最合適。到名古屋訂飯店前先看這篇就對了！

名古屋住宿推薦地點

名古屋市總共有16個自治區，名古屋住宿要住哪裡才方便？最推薦下列3個地點週邊！

『名古屋車站』週邊：

名古屋的門戶，也是最重要的交通樞鈕，不論是新幹線、各路線地下鐵、巴士、機場快線等都是從這裡轉運。

車站直結高島屋百貨，附近還有名鐵百貨、近鐵Pass’e，也有藥妝店、卡拉OK店。住在名古屋車站附近，吃喝玩樂都不用煩惱。

『榮』週邊：

名古屋市內最熱鬧，最時髦的購物區，不但有名古屋榮三越、PARCO、松坂屋、TERRASSE 納屋橋、LACHIC等百貨公司，地上逛不夠過癮，還有「榮 森之地下街」可以買。

『錦』週邊：

錦是名古屋的不夜城，有大規模的飲食店聚集，喜歡吃美食的人可以鎖定這區。白天的錦屬於可以慢活的地方，到名古屋城、大須觀音、大須商店街感受歷史與在地文化。

名古屋住宿推薦–名古屋車站週邊

1. 三井花園酒店名古屋普米爾 (Mitsui Garden Hotel Nagoya Premier)

飯店特色：

*距離名古屋車站很近，徒步4分鐘即到。

*提供多種房型選擇，包括中等雙人房- 禁煙、中等部分城市景觀雙人房- 禁煙、中等大床房- 禁煙以及優越雙床房- 禁煙。

*每間房間的面積都在18至24平方米之間，可以輕鬆攤平所有行李。

*室內空間由聞名世界的由澤田設計工作室創作打造能表現名古屋風貌的原創藝術，大廳、大浴場、客梯處處是藝術作品可欣賞。

網友評價：綜合評分 8.8；交通便利度 9.1

交通：從名古屋車站「太閤通口」徒步4分鐘

參考價格：雙人房20,350日圓起～

2. 名古屋 CANVAS 皇家花園飯店(The Royal Park Canvas Nagoya）

飯店特色：

*從名古屋車站僅徒步4分鐘即抵達，復Unimall地下街的U10出口也可直達，不用怕天氣因素，拉行李超方便。

*樓下有全家便利商店、附近有SUGI藥局、也有很多飲食店。

*有寬敞的大浴場可以盡情泡澡，好好洗去一天的疲憊。

*有辦公桌椅，適合有商務需求者，或是旅行途中需要辦公者。

*餐廳是由在2018年參加過法國舉辦國際餐廳大賽中獲得亞軍的主廚伊藤道彰監修，能吃到正宗法國料理。

網友評價：綜合評分 8.4；交通便利度 8.7

交通：從名古屋車站「櫻通口」徒步4分鐘

參考價格：雙人房14,580日圓起～

3. 名古屋萬豪酒店(Nagoya Marriott Associa Hotel)

飯店特色：

*位於名古屋車站正上方，來往機場、市內各景點便利性極強。旁邊就是名鐵名古屋百貨與近鐵Passe百貨。

*客房位於地面200公尺以上，視野無敵，能俯瞰名古屋市。

*室內空間寬敞，平均面積37平方公尺，行李不怕沒地方放。

*可以租借傳統服飾的和服和浴衣，在城下町和「國寶犬山城」散步(延伸閱讀: ⇒⇒ 名古屋周邊犬山市從交通到推薦行程：租和服逛下町、心型繪馬神社、超可愛手毬壽司…)。

*公共休閒設施充足，有健身房、游泳池、大浴場，想要在飯店放鬆休息也可以。（部份設施需另行收費）

網友評價：綜合評分 8.8；交通便利度 8.2

交通：名古屋車站直達

參考價格：雙人房36,000日圓起～

4. 三交旅館名古屋新幹線口Annex (Sanco Inn Nagoya Shinkansenguchi Annex)

飯店特色：

*從名古屋車站「太閤通口」徒步1分鐘就能抵達，下雨天或者拖大包小包行李也不用擔心。

*提供「枕頭吧」服務，能從6款軟硬程度不同、功能不同的枕頭中，選喜歡的枕頭使用。

*有電棒髮捲、蚊香、變壓器、兒童用床隔板等工具可免費借用。

*公共區有自助洗衣機，長期旅行也能每天洗衣服。

*自助早餐西式、日式選擇多元，還有名古屋炸豬排、炸蝦等名物美食。

網友評價：綜合評分 8.5；交通便利度 9.3

交通：從名古屋車站「太閤通口」徒步1分鐘

參考價格：雙人房20,200日圓起～

因篇幅關係，另外四家推薦飯店將介紹於下集

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