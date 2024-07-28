薰衣草旺季！ 北海道富良野紫色薰衣草7、8月滿開 站長月台出擊，再推單車租借

【旅奇傳媒/記者-蔡雅雯】北海道富良野最著名的紫色薰衣草風光，即將在7、8月進入滿開，迎接觀光旺季的到來。作為前往觀賞薰衣草美景的玄關口〜富良野車站，因應暑假旺季遊客眾多，年年總會配備中英文流利的人員在剪票口支援。

今年6月1日新上任的富良野車站站長平澤信加入支援暑假遊客的客服陣容。 圖：蔡雅雯／攝影

今年則連6月1日新上任的車站站長平澤信也加入支援遊客的客服陣容。他會不定時穿上挺拔的白色制服，拿著大看板站在月台上為徬徨的遊客解惑指路，以及揮手送行直到列車遠去，「雖然這不是站長的必要工作，我很開心能在現場為海內外遊客服務，讓大家的旅途更順利。」

▲富良野站長平澤信在月台上拿著大看板為海內外旅客解惑。 圖：蔡雅雯／拍攝

▍前往富田農場請搭慢車號在「薰衣草花田」臨時車站下車徒步7分鐘即達

富良野地區擁有許多著名薰衣草景點，最具代表性的首推富田農場，若非自駕旅客，多半是從札幌搭JR北海道列車前來，平澤站長表示：從札幌直接開來富良野的薰衣草特急列車，9:45抵達富良野車站，下車後還是有多遊客會搞不清楚要怎麼去富田農場等等問題。這時就會拿起大看板，上面寫著「去富田農場請在中富良野車站下車徒步約20分鐘」，請乘客搭上10:01開往旭川站的普通列車。

平澤站長笑說，也歡迎大家去富良野農夫市集或周邊走走，搭11:53發車的 Norokko慢車號觀光小火車，就能直接在「薰衣草花田」臨時車站下車，前往富田農場徒步只要7分鐘更方便。

➤超好用！立刻下載前往富良野美瑛區段的列車時刻表：www.jrhokkaido.co.jp/CM/Info/news_tc/pdf/info_furano_20240401.pdf

▍富良野車站出站後向左走，來去薰衣草商店租借單車

平澤站漲也推薦富良野車站下車後利用單車租借展開旅途，「車站內有擺放一個騎紫色單車的漫畫少女看板，叫做薫紫ラヴ（kunshilav），是年初才推出的富良野觀光宣傳代言角色。因應在地交通不便，希望透過薫紫推薦大家可以多多利用單車租借，走逛富良野周邊景點。」

透過薰紫漫畫角色希望遊客多加利用單車租借旅行富良野。 圖：蔡雅雯／攝影

從富良野車站出站後向左前方走，就會看到擺了很多單車的店面，旁邊就是薰衣草主題商店MORIYA。想租單車到店裡找老闆就對了！店內共有22台（電動單車6台、普通單車16台），其中呼應薰衣草小城特色，竟然有4台是特別訂製的紫色單車！

費用為2小時內普通腳踏車600日圓、電動腳踏車1000日圓，租借單車的話可免費寄放行李，非常划算！完整租借費用表&騎到觀光景點的時間表請看留言處。

薰衣捨商店內也有「薫紫ラヴ（kunshilav）」的限定T恤和周邊商品。顧店的守屋阿嬤說，才剛有位美國來的遊客買走薰紫T恤呢！而亞洲客人多半愛買薰衣草枕頭、入浴劑、香皂等等。

▲在薰衣草商店 MORIYA 租借單車還能免費寄放行李很方便。 圖：蔡雅雯／攝影

▼單車租借・薰衣草商店 MORIYA（ラベンダーショップもりや）▼

・位置：https://maps.app.goo.gl/2n21Z9cT7K9rv2e68

・時間：（5月～9月）AM 9:00～PM6:00、（10月～4月）AM 9:00～PM5:00

・公休：（5月～9月）無休、（10月～4月）每周四

・介紹：https:\\www.furanotourism.com/jp/spot/spot_D.php?id=118

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