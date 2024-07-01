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哥吉拉熱潮再起！名古屋中部電力未來塔特別展「哥吉拉浮出水面」免費拍

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／翻攝自X帳號@oinagoya
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日本名古屋中部電力未來塔3樓日前舉辦關於中部電力未來塔和哥吉拉70年歷史的特別展覽，歡迎旅客免費參觀。這次展覽包括室內展覽和室外打卡裝置，展示了傳奇巨獸哥吉拉壯觀浮上水面的場景。展覽僅展出至9月23日，粉絲到日本旅遊時絕對不可錯過。

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今年第96屆奧斯卡金像獎上，日本電影《哥吉拉-1.0》擊敗多部好萊塢大片，榮獲最佳視覺效果獎，並在日本國內掀起一股熱潮。不僅電影相關的周邊商品熱銷，這次的展覽和打卡裝置更吸引了大量影迷與遊客前來朝聖，成為近期熱門話題。

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名古屋的中部電力未來塔為慶祝70周年，特別在塔前廣場建造了一個「哥吉拉水上雕像」。遊客可以自由與「浮出水面」的哥吉拉合影，還可以模仿「出逃」般拍出動作照片，夜間拍攝也能感受到不同的視覺體驗。展覽和裝置將展出至9月23日，把握這段時間前往拍照打卡吧！

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