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超值鳥取之旅 千元高速巴士、3小時計程車觀光4千日圓

聯合新聞網／ TTN旅報
鳥取砂丘 圖／傑森行銷 提供
鳥取砂丘 圖／傑森行銷 提供

【文・莊士賢】

隨全球旅行逐漸回歸常態，各地的旅遊目的地也紛紛推出優惠活動以吸引更多外國旅客遊訪。位於日本中國地區的美麗城市—鳥取市，以其獨特的自然景觀和豐富的文化遺產而聞名，目前推出一系列超值的交通優惠以帶進更多的國際旅客，透過優惠活動，旅客不僅降低旅行成本，出遊方式也更便捷。

▍千元巴士 輕鬆往返鳥取與關西

為促進訪日外國人使用鳥取市與關西地區之間的高速巴士，鳥取交通推出「誘人」的優惠票價活動，至2025年3月底，從大阪或姬路至鳥取的單程高速巴士票價只要1,000日圓，此項優惠專為外國旅客設計，購票時出示有短期觀光簽證的護照即可享受優惠價，節省荷包輕鬆前往鳥取，享受豐富的自然和人文景觀。

此次推出的優惠適用於從大阪和姬路發車的兩條下行線，回程票價則依原價收費，從鳥取站前至難波OCAT單程票價為4,200日圓，從鳥取至姬路單程票價為2,800日圓。優惠方案對計劃從大阪或姬路前往鳥取的旅客來說，是利多訊息，除了票價具吸引力，巴士行程也相當便捷舒適，旅人可在3小時內抵達鳥取，享受一段輕鬆愉快的旅程。

鳥取市以其獨特的砂丘景觀聞名於世。鳥取砂丘是日本最大的砂丘，綿延16公里，寬逾2公里，望去如一片金色沙漠，旅客可體驗滑沙、騎駱駝等活動，感受大自然的魅力。此外，砂丘周邊還有砂之美術館，展示來自世界各地的沙雕藝術作品，帶給旅人嘆為觀止的視覺饗宴。

砂丘之外，鳥取市還有許多值得一遊的景點，如浦富海岸被譽為「山陰的松島」，以奇岩怪石和清澈的海水聞名，旅客可欣賞海岸風光，或者在海邊漫步，感受海風的吹拂。日本國家指定史跡的鳥取城跡，殘留昔日時代的城牆和建築遺址，登上天守閣將城市景觀盡納眼底，感受歷史內蘊。

▍優惠計程車 探索鳥取最佳方式

超值的巴士優惠之外，鳥取市還推出優惠計程車服務，至2025年3月底，為外國旅客提供更加便捷且經濟實惠的旅遊選擇，旅客可以每台車4,000日圓的優惠價格享受3小時的行程，每台車最多可乘坐4名乘客，無論是家庭旅遊或是與朋友同行，都可以合理的價格享受鳥取的美景。

此項計程車服務不接受預訂，旅客可在多個指定地點現場申請並啟程，如鳥取市國際遊客服務中心、鳥取柯南機場，讓鳥取之旅更加靈活自在。旅遊路線包括數條固定觀光路線，涵蓋鳥取市具代表性的景點，旅人可在短時間內深度體驗鳥取的魅力。

【左圖】砂之美術館【右圖】高濱咖啡館 圖／傑森行銷 提供
【左圖】砂之美術館【右圖】高濱咖啡館 圖／傑森行銷 提供

為讓旅客更加享受鳥取之旅，鳥取市推薦兩條旅遊路線以探索鳥取的自然美景和歷史文化。推薦路線1：鳥取站→鳥取砂丘（砂之美術館）→浦富海岸→鳥取城跡（仁風閣）→鳥取站。首先前往代表性的鳥取砂丘，壯麗的砂丘景色和沙之美術館的獨特藝術作品，讓旅人留下難忘回憶。接著，走訪美麗的浦富海岸，瀏覽蔚藍海洋和壯觀海蝕景觀。最後，參觀鳥取城跡和仁風閣，領略這座城市的歷史和文化。推薦路線2：鳥取站→白兔海岸→白兔神社→鳥取砂丘（砂之美術館）→浦富海岸→鳥取站。此路線同樣從鳥取站出發，但首站是白兔海岸和白兔神社，這裡因傳說中的白兔故事而聞名，風景如畫，是熱門拍照點之一，之後前往鳥取砂丘和浦富海岸，享受自然美景和藝術氛圍。

【左圖】鳥取城跡【右圖】白兔神社 圖／傑森行銷 提供
【左圖】鳥取城跡【右圖】白兔神社 圖／傑森行銷 提供

鳥取市觀光資源豐富，有壯麗的自然景觀、豐富的文化遺產，除了上述推薦的景點，旅人還可探索更多的地方，如鹿野溫泉是放鬆身心的好去處，溫泉水質優良，有多家溫泉旅館可供選擇；古老神社因幡國一宮，供奉日本古代的神祇，充滿神秘色彩。

》優惠計程車旅遊套餐與推薦路線

3小時行程，每台車4,000日圓。

 推薦路線① 鳥取站→鳥取砂丘（砂之美術館）→浦富海岸→鳥取城跡（仁風閣）→鳥取站。

 推薦路線② 鳥取站→白兔海岸→白兔神社→鳥取砂丘（砂之美術館）→浦富海岸→鳥取站。

》千元巴士優惠

 優惠時段 即日起至2025年3月底

 行車路線 大阪至鳥取、姬路至鳥取高速巴士

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