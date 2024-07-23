2024日本露營精選！4大露營住宿地區推薦，享受日本豪華露營屋，富士山下蒸桑拿

日本免簽真的會忍不住一直想去啊！但市區玩久了想體驗看看不一樣的日本住宿嗎？快來享受日本豪華露營🌟對你沒看錯~就是要去日本露營啦！睡醒睜開眼睛就能看見富士山的山梨縣和長野縣、有古老溫泉與桑拿幫你一洗疲勞的鹿兒島縣跟靜岡縣，都是露營的絕美秘境，不想錯過就讓AsiaYo帶你繼續看下去吧！





山梨縣｜TSUNAGARU CAMP RESORT QOONEL+

圖／AsiaYo提供

隱身在山林中的超美露營小屋，真的超chill超讚，不怕被人打擾的豪華露營，房內乾淨整潔之外，竟然還有獨立衛浴！超級心動的寵物友善露營，還有這整山的美景與富士山，真的超吸引人啊🌄！

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📍附近地標：河口淺間神社遙拜所 230 公尺、河口淺間神社 576 公尺、河口湖站 4.11 公里

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長野縣｜BaCo度假村

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可以放手去做自己的大自然露營地！跳脫都市框架與壓力，來享受一場和家人朋友，或甚至一個人的歡樂時光吧~附近就有天然溪流可以玩玩水，還有特色的葫蘆池可以釣魚喔，超酷🎣！

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📍附近地標：清澈溪水、天然秘境就在旁邊！

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鹿兒島縣｜美肌之湯 小鹿野溫泉飯店

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在天然的山林中睡到自然醒的感覺真的太幸福了吧！甚至還有露天溫泉、三溫暖直接把幸福指數拉到爆表！偶爾沉浸在大自然裡真的能夠幫助放鬆，超級推薦圓頂帳篷這樣的豪華露營♨💞

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📍附近地標：小鹿野農村公園 130公尺

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靜岡縣｜THE GLAMPING 箱根十國峠

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毫無死角的超美風景，還能俯瞰山下、遠眺富士山！這樣的豪華露營車還不心動嗎>< 更厲害的是他ㄉ房型！竟然有桑拿天空露台Villa超扯的，快來放鬆身心享受美景吧🌟

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📍附近地標：箱根神社 9.04 公里

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日本豪華露營絕對會是一個超酷又難忘的體驗，從山梨縣的飯店遠眺富士山真的太舒服！如果你也對富士山的美或是日本溫泉旅遊感到憧憬的話，不妨看看更多日本一日遊行程~今年夏天就跟著AsiaYo一起趣旅行吧🤩！





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