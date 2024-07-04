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「神戶六甲遇見藝術」邁入第15年 6大展覽場地一次看

聯合新聞網／ TTN旅報
圖／訪問神戶六甲山 提供
圖／訪問神戶六甲山 提供

【文・林欣兒】

「六甲山」是日本著名的夜景景點之一，亦被稱為「千萬美元的夜景」，位處海拔800公尺以上，從大阪、神戶前往都很方便，遊客可以輕鬆享受山間休閒。「神戶六甲遇見藝術」每年於神戶六甲山舉辦，2024年將邁入第15屆，2010年自今已有超過520位藝術家參與。作品將展於戶外，而展覽期間作品的面貌會隨著季節的變化而改變。

在六甲山上可以看到「千萬美元的夜景」。 圖／訪問神戶六甲山 提供
在六甲山上可以看到「千萬美元的夜景」。 圖／訪問神戶六甲山 提供

神戶六甲遇見藝術6個展覽場地


場地 ①

六甲纜車/展望台

六甲纜車下站與六甲三條站相連接約1.7公里，在10分鐘內達到493.3公尺的高度落差。其以2輛車的連接方式駕駛，山頂上有一輛箱形車、山底下有一輛觀察車，是相當獨特的形式。在展望台上不僅可以看到神戶、大阪和歌山的廣闊景色，被認證為夜景價值1,000萬美元的日本夜景遺產。

營運時間 8:00～20:00（每20分鐘一班，一小時3班）

六甲纜車 圖／訪問神戶六甲山 提供
六甲纜車 圖／訪問神戶六甲山 提供

場地 ②

六甲森之音博物館

館內收藏八音盒等自動樂器，在此庭院還可以享受被大自然和各種聲音包圍的氛圍，還可以體驗製作自己專屬的「音樂盒」。

營業時間 10:00～17:00（最後入場時間為16:30）

六甲森之音博物館 圖／訪問神戶六甲山 提供
六甲森之音博物館 圖／訪問神戶六甲山 提供

場地 ③

六甲花園露台/六甲枝垂自然體驗展望台

在日本最佳賞景地之一的六甲花園露台，可以欣賞到從明石海峽到大阪平原和關西國際機場的廣闊全景，晚上千萬美元夜景等旅客來一覽。其中，「六甲枝垂」藝術作品，類似六甲山頂的一棵大樹，其外在與內在不同的呈現不同風貌是一個遊客會想去參觀的景點。

營業時間

六甲枝垂展望台｜10:00～21:00(最後入場時間20:30)

花園露台｜9:30～21:00

六甲枝垂 圖／訪問神戶六甲山 提供
六甲枝垂 圖／訪問神戶六甲山 提供

場地 ④

六甲高山植物園

植物園於1933年開園，擁有悠久歷史的植物園，位於海拔865m的六甲山頂附近，利用涼爽的氣候，種植了來自世界各地的稀有高山和寒地植物，其中包括只有在日本西部戶外才能看到的「喜馬拉雅藍罌粟」，「六甲山原生植物和野生野花」，大約有1,500種在接近野生植物的條件下栽培的植物。

開放期間 2024年3/16～11/24

營業時間 10:00～17:00（最後入場時間為16:30）

六甲高山植物園 圖／訪問神戶六甲山 提供
六甲高山植物園 圖／訪問神戶六甲山 提供

場地 ⑤

六甲山運動公園 【GREENIA】

日本最大的運動公園之一，從成人到兒童都可以在這裡享受各項體育活動。 「山、天、水，萬物皆舞台的冒險王國」，遊客可以體驗陸地、空中、水中7個領域的174點競技。

開放期間 2024年3/16～11/17

營業時間 10:00～17:00（最後入場時間16:30）

六甲山運動公園 圖／訪問神戶六甲山 提供
六甲山運動公園 圖／訪問神戶六甲山 提供

場地 ⑥

六甲山滑雪公園

這個「冰雪主題公園」，不僅可以滑雪、單板滑雪，還可以玩雪橇、玩雪。主坡的坡度平緩，非常適合初學者練習滑雪和滑雪板，還提供各種滑雪設備租賃，沒有設備也可以在這滑雪道享受滑雪樂趣。

營業期間 2024年12月上旬～2025年3月上旬

營業時間

平日:9～17時

週六、週日、假日:① 19:00~20:00、② 8:00~20:00、③ 9:00~17:00

*具體期間和時間尚未確定）

六甲山滑雪公園 圖／訪問神戶六甲山 提供
六甲山滑雪公園 圖／訪問神戶六甲山 提供

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公園 夜景 滑雪

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