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「150%布丁霜淇淋」銀座開吃！首選抹茶口味，還有12種醬汁任選
想要吃頂級豪華布丁嗎？日本高級布丁品牌「布丁研究所」日前在東京銀座展店了！推出全新商品「150％布丁霜淇淋」。以100％布丁霜淇淋為基礎，並加入一顆迷你布丁，提升層次感，到日本玩一定要試試！
布丁研究所起初為高級布丁的網路店，以嚴選原材料和精湛工藝著稱，現已在銀座「EXITMELSA」開設實體店。店內提供多種布丁，包括經典牛奶、蛋糖布丁和使用36萬日圓抹茶製作的抹茶布丁，以及12種不同口味的醬汁供選擇。150％布丁霜淇淋將布丁液體化後以低溫冷凝，再加入用高級「土佐次郎雞雞蛋」製作的迷你布丁，濃郁蛋白質和香草籽香氣讓味道更豐富。
另外還能有12種醬汁供選擇，包括原味、焦糖、香草等。100％布丁霜淇淋售價1,296日圓，150％版本需額外加216日圓。布丁愛好者們，趕快前往東京銀座品嚐這份美味吧！
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