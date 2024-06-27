「150%布丁霜淇淋」銀座開吃！首選抹茶口味，還有12種醬汁任選

「吉伊卡哇」的主題餐廳，也於2023年11月16日在東京池袋PARCO七樓的「THE GUEST cafe＆diner」開設了常設店，今年夏天將以「刺激食慾」的全新主題來滿足大家的味蕾。

2024-06-26 10:01