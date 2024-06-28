2024北海道薰衣草五天四夜行程推薦！富良野景點、美食、住宿懶人包

日本2024薰衣草季要去哪看？你不能不知道的富良野・美瑛

在北海道眾多的旅遊勝地中，富良野以其迷人的薰衣草花田聞名於世，吸引著眾多遊客的青睞。本文將和大家分享北海道薰衣草五天四夜行程該怎麼安排？必遊薰衣草花田景點、北海道美食推薦、住宿推薦，祝大家都能盡情享受這場紫色浪漫的花海之旅。

富良野位於北海道中心地帶，其四季美景和壯麗景致，堪稱大自然的一大寶藏。富良野市、中富良野町和上富良野町三地區合稱為「富良野地區」，各處皆擁有多處薰衣草花田。那壯觀的十勝連峰和廣袤的薰衣草花田景觀，無疑是只有北海道才能見證到的絕美風景。

《北海道2024薰衣草》五天四夜怎麼排？

D1：桃園機場-北海道千歲空港<支笏湖

D2：昭和新山<昭和新山熊牧場<洞爺湖<大沼國定公園<金森倉庫自由散策<函館百萬夜景

D3：函館朝市<女子修道院<登別伊達時代村<尼克斯海洋公園<登別地獄谷<登別星空溫泉<極樂通閻魔王變臉秀

D4：富田農場<富良野、紫彩美瑛拼布之路<四季彩之丘<免稅店<札幌

D5：市區觀光<大通公園<三井OUTLET MALL 購物商場<北海道千歲空港-桃園機場

行程特色：

1.欣賞絕美薰衣草風景

2.內含購物行程，欣賞美景之餘也可以逛街晃晃

3.包車可以讓你在前往各個景點之間更加便利舒適

4.經典表演觀賞-極樂通閻魔王變臉秀

《北海道薰衣草哪裡最漂亮？富良野八大景點一次看

1.富田農場

富田農場是富良野地區歷史最悠久、最著名的薰衣草花田，也是北海道必訪景點之一。園內有12片花田，除薰衣草外還有波斯菊、罌粟花等。著名景觀包括傳統薰衣草花田和彩色花田。此外，還有薰衣草口味霜淇淋及薰衣草茶等美食。

2.富良野、紫彩美瑛拼布之路

圖片來源：官方网站富田農場

美瑛地區丘陵起伏，登高眺望可見五彩農作物拼成的大地彩色拼圖，美麗如畫，因此被稱為拼圖之路。

3.四季彩之丘

圖片來源：google map

四季彩の丘位於北海道美瑛，是重要的賞花勝地。園區約15公頃，每年春天到秋天數十種花朵盛開，丘陵坡地猶如彩色拼布般璀璨多彩。入口處提供免費停車，對於自駕遊客非常方便。這裡是攝影愛好者和自然愛好者的天堂，每到花季，吸引著無數遊客前來欣賞絕美景色。

4.日之出公園

圖片來源：google map

日出公園位於上富良野的一座小山上，是欣賞上富良野美景的理想地點。公園內種植大片薰衣草，夏季盛開時，紫色花海令人目不暇接，成為富良野賞花之旅的熱門景點。園內種植晚開品種的丘紫，即使季末也能見到薰衣草盛開。登上山頂瞭望台，可俯瞰薰衣草壯麗美景，遠眺十勝岳山脈的壯麗山景。

5.Flower Land 上富良野

圖片來源：google map

位於富良野市的「Flower Land 上富良野」擁有廣闊的花田，薰衣草、鳶尾花、百合花等盛放。遊客可乘拖拉車賞花，品嚐富良野哈密瓜、玉米、薰衣草霜淇淋等美食，或製作押花明信片、香氛袋等紀念品，是大人小孩都喜愛的賞花景點。

6.朝日之丘公園

圖片來源：google map

朝日之丘公園，1950年被指定為日本百景，每年五月中旬滿園櫻花盛放，為北海道少見地點。遊客可一覽富良野盆地和十勝岳連峰美景。當地人親切稱之為「NAMAKO山」，是春天賞櫻和觀景的絕佳去處。

7.北星山薰衣草園

圖片來源：google map

富良野中部的地標「北星山」，冬季是熱門的滑雪場，夏季則成為薰衣草園，展現美麗花海。園內有4種薰衣草，7月中旬至8月上旬是最佳觀賞期。除了常見的紫色品種，山頂觀景台附近還有秋田縣美鄉町贈送的白色薰衣草「美鄉雪華」，全北海道僅此地可見。北星山町營薰衣草園由中富良野官方經營，位於山坡上，每年中旬薰衣草盛開，紫色花海與罌粟花、串紅相映成趣。園內設有觀光纜車，登頂可俯瞰美景。

8.菅野農場

圖片來源：google map

菅野農場位於上富良野與美瑛町交界處，是免費觀光農園，6月中旬至10月中旬開放。農場位於山丘地形，種植薰衣草、金魚草、鳶尾花等超過30種花卉。山丘提供不同角度的美景，適合散步和拍照。薰衣草花期稍晚於富良野市區。

北海道人氣美食推薦

北海道美食推薦#1 薰衣草冰淇淋

圖片來源：哈密瓜、薰衣草都想來一支！北海道必吃6款特色冰淇淋

薰衣草季一定要吃的甜點必須是薰衣草冰淇淋，其夢幻的外觀還有特別的味道絕對是少女必吃的夢幻甜品。

北海道美食推薦#2 焼肉 Mango

圖片來源：官方FB

まんぐう是富良野的熱門燒肉餐廳，建議提前訂位。店內使用平板點餐，提供英文菜單。特色菜品包括和牛牛小排、牛舌和成吉思汗羊肉。此外，還有豬肉、雞肉等選擇。值得一提的是他們的日式燒肉，尤其是肥滋滋的牛內臟。

北海道美食推薦#3 富川製麵所

圖片來源：google map

富川製作所の出店是北海道米其林指南推薦的平價美食，以自製麵粉製作獨特香氣的麵條聞名。尤其招牌味增煙燻叉燒拉麵，湯頭鮮美，加洋蔥提甜味，粗麵條吸附湯汁，叉燒帶山櫻木煙薰香氣，極具風味。

北海道美食推薦#4 咖哩富良野屋

圖片來源:：google map

「咖哩富良野屋」是受歡迎的咖哩專賣店，深受各年齡層喜愛。最暢銷的「柔嫩帶骨雞肉咖哩」口感絕佳。配菜如納豆、牛蒡和歐姆蛋可隨意添加，辣度可調整。建議初次嘗試者先點較不辣的款式，再依個人口味加香辛料。

北海道美食推薦#5 富良野六花亭

六花亭以蘭姆葡萄餅乾聞名，是北海道知名伴手禮品牌。在富良野開設了Campana六花亭，占地24000平方公尺，設有葡萄園、景觀咖啡、成吉思汗燒肉餐廳和畫廊，提供獨家限定甜點，是品味北海道美景與美食的絕佳去處。

北海道住宿推薦

北海道推薦住宿#1 一花酒莊公寓飯店

一花酒莊公寓飯店的服務超級親切，房間設施新穎又寬敞，能輕鬆擺放28吋行李箱，用品也相當考究。美味的早餐和晚餐更是加分，還可以外帶飯店特製的一花漢堡。下次到富良野賞花，絕對首選這裡！

北海道推薦住宿#2 富良野寶亭留飯店

北海道富良野寶亭留飯店優雅設計，周圍風景優美，帶有濃厚的日式藝術氛圍。距離JR富良野站約10分鐘車程，提供免費停車場，交通便利。飯店內設有溫泉、餐館和酒吧，並毗鄰薰衣草田，賞花期間入住更加浪漫。

北海道推薦住宿#3 Dormy Inn飯店

旭川天然溫泉店距離JR旭川站步行約15分鐘，房間小巧舒適，館內設有溫泉和免費宵夜拉麵。雖然停車位有限，但整體性價比高。冬天拉行李稍嫌辛苦，建議待雪季過後再入住。

出國只想好好玩，想讓身心靈完全放鬆嗎？北海道薰衣草五天四夜之旅讓您得到不只身體上的放鬆，還有心靈上的釋放。一望無際的薰衣草花田，飄來的陣陣花香，在這樣的氛圍中，您可以放下一切煩惱，細細品味這份寧靜與美好。

完整文章：2024北海道薰衣草五天四夜行程推薦｜富良野景點、美食、住宿懶人包！

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