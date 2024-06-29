揭密日本楓葉季必遊景點「紅葉前線」率先曝光！還可享早鳥優惠1,500元

【旅奇傳媒/編輯部報導】秋天腳步近了，又是賞楓的好時節！日本楓葉紅紅火火的顏色與神社、山湖相輝映，是旅人們為之著迷不已的原因。

一到秋季，紅葉遍佈山頭，所到之處、觸目所及皆是一片火紅，是季節限定的壯麗景觀；漫步楓葉道路間，能將楓葉特殊的紅盡收眼底。擅長發現日本之美、規劃日本之旅的喜鴻假期，推出「日本賞楓熱點一次看」！各式各樣精采的賞楓期限定玩法，千萬別錯過！

華麗大氣的楓紅色襯底 輕鬆拍出復古美圖

▲白川鄉合掌村也是楓葉名所之一，因著建築的古樸氣韻，能拍出復古的「楓景」。 圖：喜鴻假期／提供

喜鴻假期引領旅人前往超美賞楓秘境，讓每位旅行者都成為雜誌風格的時尚主角。日本秋色以「楓」為最佳代表，日本楓葉的楓紅時間大約會從9月開始，由北海道最先吹起入秋的號角，隨著溫度下降一路往南，紅葉將鋪滿這片大地，配合不同型態、優勢的賞楓景點，喜鴻假期也準備了最全面、最豐富的遊程推薦給旅客。

【北海道地區】9 月中旬～10月下旬

▲搭乘大雪山黑岳空中纜車，可由高空俯瞰層層疊疊的紅、綠、黃葉，宛如觀賞山頂的楓景三重奏。 圖：喜鴻假期／提供

◆大雪山國家公園黑岳空中纜車：

早早在9月即迎來紅葉季，滿山青翠逐漸變為紅黃，9月中旬紅葉最盛，紅色、黃色的落葉樹中，夾雜著針葉林的綠色，不同色彩重重疊疊，組成絕妙的交響樂，成為山頭最美的韻律，令人感嘆大自然的神奇力量。「追楓迎秋北海道5日」搭乘黑岳空中纜車，沿途欣賞山坡上的各種高山植物，腳邊的顏色由綠變黃，遠望山頂觀賞白雪的雄偉連峰與山間紅葉輝映；此外，還有層雲峽、閃耀的奇蹟～紅葉谷等絕色楓景，也安排在十勝川溫泉、知床溫泉等溫泉區泡湯，還有小朋友最嚮往的旭山動物園。

【東北地區】9月下旬〜11月中旬

▲奧入瀨溪流為東北美景之最，秋日可親炙溪流楓紅盛況、體驗森林芬多精。 圖：喜鴻假期／提供

◆奧入瀨溪流：

東北美景之最！有「最美楓紅之地」美譽的日本東北地區，多處皆可欣賞到紅黃交織的秋季絕景。深邃的森林和清徹的溪水，吸引了遊客的目光，遍佈瀑布、奇岩怪石和原始森林景觀，沿著全長14公里的溪流散步，情趣盎然。「東北最美賞楓滿喫7日」探訪奧入瀨溪、紅葉谷大吊橋、角館散策，中尊寺的楓葉更有著獨特的寧靜之美，還有趣味盎然的季節採果樂、猊鼻溪遊船，前往東照宮還可看到知名的不聽、不言、不看「三猴」雕塑。

【北陸地區】9月下旬〜12月上旬

◆「日本之座頂」立山連峰國立公園：

不論是室堂還是大觀峰的秋日景色，都美得像打翻調色盤般的繽紛風景，紅葉逐漸染上立山黑部的山頭，因海拔高度不同，楓葉的範圍會形成色層濃淡的「三段紅葉」奇景，還有機會看見讓人震撼的黑部水壩放水。 考量為人子女的孝親之情，特別規劃「長輩跟團．鐵道北陸5日」，囊括祕境黑部峽谷、阿爾卑斯路線、神的故鄉上高地，還有舒適的兩晚溫泉；此外，日本名園之首～兼六園、白川鄉合掌村、高山小京都～上三之町，更是長輩滿意度一百分的必訪之地。

【關西地區】10月中旬〜12月上旬

▲嵐山渡月橋周邊的嵐山公園，是楓葉名所之一。 圖：喜鴻假期／提供

◆京都嵐山搭火車尋訪紅葉：

秋天的嵐山竹林在楓紅與古建築之間散發出超凡氣息，見證嵐山絕美景緻。「楓紅絕景關西5日」，將關西精華京、阪、神、奈、和歌山五都一次納入，紅葉期間特別限定光明寺、金閣寺、嵐山渡月橋、神戶纜車、神戶牛排、和歌山貓咪電鐵、溫泉，其中，清水寺兩大必看重點「三重塔」、「清水舞台」更是讓人流連忘返，被熱情的楓葉包圍，夜晚還會有點燈活動，與古色古香的美景融為一體，不能錯過！

【關東地區】10月上旬～12月上旬

◆河口湖：

富士河口湖周圍的群山漸漸染成紅色，色彩鮮豔的紅葉令人賞心悅目，感受到濃郁的秋天氣息。在河口湖畔大約有400～500株楓樹，紅葉時節豔紅、金黃點綴的湖畔，可見湖水與紅葉相映的絕美山水景緻，美不勝收。從高雄出發的「關東楓年祭5日」，安排了河口湖的美麗賞楓遊之外，搭乘高尾山纜車、箱根遊船，前往日本明水百選～富士忍野八海，行程規劃了1日自由活動，讓遊客更自在的享受日本秋遊。

追楓一族手刀訂起來 一起出發日本賞楓去！

日本的秋楓如此教人心醉，快跟著喜鴻假期帶您漫步楓林間，來一場深秋的浪漫戀歌！

▲秋天的日本除了楓紅景色，還有金黃燦爛的銀杏。 圖：shutterstock／來源

此外，還有同場加映！同時段有黃澄澄的銀杏可觀賞，這也是秋天的美好風景，豔黃色的夢幻銀杏隧道，加上層層疊疊的紅葉、如厚地毯一般。不論是帶小孩，或揪三五好友、一家人出遊，除了是淨化身心靈的療癒之旅，還有最高省1,500元的「早鳥優惠」！

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